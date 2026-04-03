Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Yeni balonumuz hayırlı olsun!
T24 yazarım Tolga Şardan'ın haberine göre; Polise can suyu: 17 bin lira fazla mesai. Gerek İçişleri Bakanlığı gerekse Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmalara göre, Bakan Çiftçi'nin masasındaki son değerlendirmede polislere verilecek fazla mesai ücretinin mevcut maaşlar çerçevesinde yaklaşık 17 bin lira olacağı kaynaklarca ifade ediliyor. Detaylı açıklama için ilgili haber sayfasına bakabilirsiniz.

nobody3465
Aday Memur
03 Nisan 2026 06:20
bir kişi bile heyecan yapmadı. teşkilatı bitirdiler ..

reis73
Daire Başkanı
03 Nisan 2026 09:30

İyi balondu &#127880;&#127880;&#127880; r


fırlamaaaa
Aday Memur
03 Nisan 2026 09:36
17 bin versinler kizilayda çıkıp aniririm o derece balon yani

Ispatu61
Aday Memur
03 Nisan 2026 09:42
17 deniliyor ama fazla.mesai.olarak.zaten 68000 veriliyoe 17 bin olursa 10 bin zam yapilmis. olmayacak mi

Siyatik Lumbago
Aday Memur
03 Nisan 2026 10:08
mantıklı balon

Cancan001
Memur
03 Nisan 2026 10:11

Bende böyle düşündüm


Alidmr58
Şef
03 Nisan 2026 10:22

Bekar polisin aldığı maaş : 77 bin

Bekar Jandarma (diğer konuda yazılan) 109 bin

109 - 77 : 32 bin.

Müjde diye verilen balon haber bile 17 bin. Balon Müjde bile jandarmayla eşitlemiyor maaşları.


Kartal4612
Aday Memur
03 Nisan 2026 10:34
Tolga bey iş yaptı şimdi diğer memurlar kıyasa girdi söylenmeye başladı. ne olacak sonrası baskı olacak. olacak iş te olmayacak. ortada fol yok yumurta yok. kamuoyunda baskı oluşturacak

Alpayderler
Memur
03 Nisan 2026 10:34
https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sardan-buyutec/polise-can-suyu-17-bin-lira-fazla-mesai,54559

Ferhatjop
Aday Memur
03 Nisan 2026 10:35

Polise verilecek olan her kuruş para anasının ak sütü kadar helaldir.... Polisin itibarı kalmadı...


murat1981pls
Aday Memur
03 Nisan 2026 10:37

Kamuoyunun canina tukureyim.biz X ortamindan daha fazla orgutlenelim,devamli hakkimizin pesinden kosalim.

Kiz kardesim ing ogretmeni (15 yillik memur) ek ders ile birlikte benden 8bin fazlasi var (ben 2004 mezunuym) istese evinde ders verip buna ek gelir de saglar zamani bol.

Tykk
Memur
03 Nisan 2026 10:46

Ne zaman yapılacak, tarih bellimi:)) hep aynı söylemler


Aspirin46
Aday Memur
03 Nisan 2026 15:30

Gündem değiştirme


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
05 Nisan 2026 12:39
17 değil 27bin verseler belki Sahil Güvenlik Jandarma Zabıta maaşlarına anca yetisiruz, arada +5 yaş isteyene alıştıra alıştıra 60 yaş Emeklilik geliyor gençler Haberiniz olsun
Toplam 14 mesaj

Çok Yazılan Konular

Trafik Bayram ÖdüllendirmesiMesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Polsan temettüEminevime girilir mi?Emniyet ReformEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler1 Nisan? da Polis Müdürleri ve Polisin Özlük Hakları ile Torba Yasa Teklifi İddiasıGih sinifi sonrasi emeklilikBekçilere düzenleme

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

Son Haberler

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?