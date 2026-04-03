Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

03 Nisan 2026 09:18
Maaş zammı

Gazeteci Tolga beyin haberine göre 17 bin tl fazla mesai zammı yapılacakmış, neye göre bunu hesapladılar acaba, 17 bin tl bizim ancak izinli günlerde ki ek görevimizin karşılığı olur, diğer memurlara göre 80 saat fazla çalışıyoruz orada ki fark nerde? Ne güzel dünya be


fırlamaaaa
Aday Memur
03 Nisan 2026 09:37
17 bini al da önce sonra şikayet edersin :d

Ispatu61
Aday Memur
03 Nisan 2026 09:44
6800 bin veriliyor 17 bin yapilirsa 10 bin yapilmis mi.olacak

onlinehukuk06
Aday Memur
03 Nisan 2026 10:06
En Son Maliye Bakanından onay cikmadi denilerek oldu bitti demeye getirilecek

Ferhatjop
Aday Memur
03 Nisan 2026 10:38

Olumlama yapın, olacak deyin. Bakın herşey nasıl da değişiyor.


Aspirin46
Aday Memur
03 Nisan 2026 15:29

Yav yapmazlar vermezler herkes alır polise vermezler


Gökalp yıldız
Şef
03 Nisan 2026 15:37

17.000 verdiler de onu mu beğenmiyoruz şimdi?


Brse
Şube Müdürü
03 Nisan 2026 15:55

Zam zor. Diğer kurumlar kazan kaldirir. Başta öğretmenler


Monzirella
Aday Memur
03 Nisan 2026 16:01

Bu oldu oluyor haberleri yüzünden, herkes 300.000 maaş alıyoruz sanıyor


emir mehmet
Şube Müdürü
03 Nisan 2026 19:50
tükenmişlik sendromu var cogumuzda maalesef hacı
memur3428
Daire Başkanı
03 Nisan 2026 22:03

Köprü satan vardı geçiş garantili mi acaba :)


Alp340626
Şef
04 Nisan 2026 11:47
her kurumun aldığı fazla çalışma tutarı sanki polise ekstra gibi algılanıyor ki daha bişey yok ortada bayramda önemli günlerde ekstra çalışan polise çok görülüyor maalesef senin görevin olgusundqn çıkılmalı önce

Anderson1
Şube Müdürü
04 Nisan 2026 12:21

Elimde satılık köyde eşşek geçme garantili köprü var isteyen özelden ulaşsın

Çok Yazılan Konular

Trafik Bayram ÖdüllendirmesiMesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Polsan temettüEminevime girilir mi?Emniyet ReformEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler1 Nisan? da Polis Müdürleri ve Polisin Özlük Hakları ile Torba Yasa Teklifi İddiasıGih sinifi sonrasi emeklilikBekçilere düzenleme

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

Son Haberler

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?