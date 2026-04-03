borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru onaylandı ne demek

zaman zaman borsa haberlerinden duyarsınız

".....TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından kabul edildi." şeklinde peki bu nedemek.

bu x hissesi "ben yatırımcılardan borç almak istiyorum (tahvil/bono çıkararak)" diyerek bir şekilde şirketi borca sokmaktadır. Peki bu kötü mü iyi mi

ben yazayım siz karar verin

1- Şirket BORÇLANMA YAPARKEN Bankadan kredi çekmek yerine Yatırımcılardan borç para toplar

2- Peki amaç nedir, bunu yaparken parayı nerede kullanacak asıl soru budur. Yani Şirket neden böyle bir şey yapar?

- yeni fabrika alımı kurulumu,

- yeni proje için

- bir büyüme planı

- Eski borcu kapatmak için (Daha pahalı borcu kapatıp Daha ucuz borç almak içinde olabilir)

- Kasada para azalmıştır, Günlük işleri döndürmek için borçlanır

- Finansal yapı düzenlemek için, Borç vadesini uzatmak, nakit akışını rahatlatmak

3- Dediğim gibi iyi mi kötü mü olayına karar verebilmek için biz nasıl düşünmeliyiz derseniz eğer,

Şirketin borcu zaten yüksek mi?

Açıklamada "yatırım" mı diyor yoksa "genel finansman" mı?

Son bilançosu zarar mı yazıyor?

bunlara özellikle bakmamız gerekiyor.