borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru onaylandı ne demek


borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru onaylandı ne demek

zaman zaman borsa haberlerinden duyarsınız

".....TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından kabul edildi." şeklinde peki bu nedemek.

bu x hissesi "ben yatırımcılardan borç almak istiyorum (tahvil/bono çıkararak)" diyerek bir şekilde şirketi borca sokmaktadır. Peki bu kötü mü iyi mi

ben yazayım siz karar verin

1- Şirket BORÇLANMA YAPARKEN Bankadan kredi çekmek yerine Yatırımcılardan borç para toplar

2- Peki amaç nedir, bunu yaparken parayı nerede kullanacak asıl soru budur. Yani Şirket neden böyle bir şey yapar?

- yeni fabrika alımı kurulumu,

- yeni proje için

- bir büyüme planı

- Eski borcu kapatmak için (Daha pahalı borcu kapatıp Daha ucuz borç almak içinde olabilir)

- Kasada para azalmıştır, Günlük işleri döndürmek için borçlanır

- Finansal yapı düzenlemek için, Borç vadesini uzatmak, nakit akışını rahatlatmak

3- Dediğim gibi iyi mi kötü mü olayına karar verebilmek için biz nasıl düşünmeliyiz derseniz eğer,

Şirketin borcu zaten yüksek mi?

Açıklamada "yatırım" mı diyor yoksa "genel finansman" mı?

Son bilançosu zarar mı yazıyor?

bunlara özellikle bakmamız gerekiyor.

2026 Mart EnflasyonuTürkiyede enerji fiyatlarının ucuz olması.6 nisan motorin zammıNisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiBorsada yatırım yapacaksanız

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?