03 Nisan 2026 10:52
Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!

İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün üzerinde çalıştığı düzenleme ile polislere 17 bin lira seviyesinde mesai ücreti verilmesi bekleniyor.


Ferhatjop
Aday Memur
03 Nisan 2026 11:07

Ne öldürür ne ondurur


baskentli_police
Şef
03 Nisan 2026 11:07

Henüz ortada fol yok yumurta yok diğer memurlar hemen dallandırıp budaklandırır bu balonu !


olricov
Aday Memur
03 Nisan 2026 11:48

Bir yalanı ne kadar düzenli ve sık araliklarla söylersen toplum inanir


ottoman09
Şef
03 Nisan 2026 11:53
Haftalık 40 saati aşmazsa oda yok sanırım doğrumu

Ispatu61
Aday Memur
03 Nisan 2026 11:57
6800 kusur zaten aliyoruz 17 bin olursa 10 bin zam.alismis olacak

Sbz1dftd
Daire Başkanı
03 Nisan 2026 11:58
bu haber ulusal basında yer aldı toplum inanır çalışma saati ile yıllardır haber yapılıyor ama hale bir değişiklik olmadı hadi yapılsın bakalım 17 bin yapılmadan ulusal basında yer aldı yapılırsa yine ulusal basında yer alır toplumda sürekli polislere zam yapılıyor algısı oluşur

milenyumpolice
Daire Başkanı
03 Nisan 2026 12:26
1 hafta daha bekleriz 10 Nisan'da bakalım bu sefer dağ ne doğuracak. Benim beklentim maaşa sıfır zam, ucu açık infiyatifi yine müdürlerin elinde olan 12/36, müdürlere 65, bizlere (inşallah zorunlu olmaz) 60 yaş.

olricov
Aday Memur
03 Nisan 2026 12:32

Amaç o zaten.

Geldi geliyor. Oldu olacak.

34Kosovalı
Memur
03 Nisan 2026 13:02
Müdürler amirler fazla mesai yazar kendılerıne onu da alırlar merak etmeyın

memur3428
Daire Başkanı
03 Nisan 2026 13:19

Olup olacağı bu zaten, hayal aleminde yaşayanlara şaşıyorum...

Klav.ye
Daire Başkanı
03 Nisan 2026 13:24

yapılacak ücret düzenlemesi böyle fazla çalışma ya, yan ödemeye, özel hizmet tazminatı gibi kalemlere yapılırsa sadece çalışanlar yararlanıyor. emekli olduğunda kesilecek bir ücret düzenlemesi olmamalı. TSK ve jandarmadaki gibi emekli maaşına da yansıyacak bir ücret düzenlemesi olmalı...


Android60
Genel Müdür
03 Nisan 2026 13:37

Emniyette ek mesai olmaz ozman buradaki torpilli insanlar parayı görünce aşagı iner bizi yukarı onları asagıys sürekli ikilik çıkar taban maaşa emekliliğe de yarayacak şekilde 17-20 artık ne veriliyorsa herkese verilmeli fazla çalışma olmamalı ozaman bir çok gariban polisin hakkı yeni bu kurunimda maç parası sınav parası bile 5 ay sonra ya ödeniyor ya ödenmiyor amir inisiyatifinde bunlara birde mesai paramisımı eklensin saçmalık


Coktamuhimdegil
Aday Memur
03 Nisan 2026 13:44
şuan yeni emekli bi astsubay ve polis emeklisi aynı alıyor . öncedenmiş o dediğin şey .
Android60
Genel Müdür
03 Nisan 2026 14:06

Nerde aynı alıyor ya

Coktamuhimdegil
Aday Memur
03 Nisan 2026 14:07
kardeş eşim astsubay . Subay emekli olduğunda çalışırken aldığı maaşının %80 bi emekli olduğunda alıyor astsubay da öyle birsey yok aynı şekilde uzmanda öyle eskidenmiş o
Titiz10
Aday Memur
03 Nisan 2026 14:29
ekiplerde ve gruplarda çalışanlar hak ediyor bürodan memurundan fazla verseler gece çalışıyor, büroda kimse çalışmaz bu mantıkla

buralarda925
Şef
03 Nisan 2026 14:54
gene millet kendi kendine şeker de olsun limon da olsun çikolata da olsun diye hayaller kuruyor akıllar veriyor kendinizi çok kaşıyorsunuz birsey olacagı yok

Klav.ye
Daire Başkanı
03 Nisan 2026 15:11

bu söylediğinde yüzde bir milyon haklısın. bizim kurumda bu durum hep oluyor malesef. en yakın örneğine şahidim: bu bayramlarda trafik tedbirleri için görevlendirilen personele verilen para için millet birbirine düşüyor. daha önce beni neden göreve yazıyorsunuz falan diye itiraz eden adamlar şimdi beni neden yazmıyorsunuz diye kavga ediyor. bürolarda gündüz çalışanlar kendilerini yazdırmak için kırk takla atıyor, daha önce gruplarda vardiyalı çalışanlar biz zaten geceli gündüzlü çalışıyorum , ek göreve bürocuları yazın diyen adamlar şimdi neden sürekli bürocuları yazıyorsunuz bizi de yazacaksınız diyorlar... tabu amirlerde iş para olurca önce kendilerine en yakın olanları yazmak istiyor.

Anderson1
Şube Müdürü
03 Nisan 2026 15:14

Hala inanan varsa elimde satılık köyde bi köprü var


Ferhatjop
Aday Memur
03 Nisan 2026 15:26

Olursa olur suyu bu saatten sonra olmazsa da çamaşır suyu....

