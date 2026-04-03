Benim için çok önemli yardımcı olur musunuz


03 Nisan 2026 12:44
Benim için çok önemli yardımcı olur musunuz

Merhaba arkadaşlar ben 27 yıllık polisim geçen hafta böbrek nakli ameliyatı oldum. Şu an hastaneye gitsem engelli raporu alsam %90. Emniyetin haberi olsa bana işlem yapar mı acaba. Zaten raporun bittikten sonra 4-5 ay sonra d dilini raporu alacağım. Ama önce engelli raporunu alsan mesleğime zarar gelir mi acaba. En azından bir sene daha çalışmak istiyorum.


Klav.ye
Daire Başkanı
03 Nisan 2026 12:52

devrem emniyetin haberi mutlaka olacaktır. hemen hastaneye sevk edip rapor isterler. %90 engelli polisi aktif çalıştırmazlar. gih veya emeklilik seçeneği sunulur. ama sen zaten her türlü emekliliği haketmiş olman lazım. çalışmaya devam etmek istersen GİH e geçirirler. 27 yıllık fiili çalışman varsa 1999 devresisindir. bende 99 mezunuyum.. benimde kalpte sıkıntı var. tamir ettirdim ama sıkıntı devam ediyor. emniyete hiç bir şekilde rapor falan sunmadım. doktora da gidip geliyorum. öyle devam ediyorum. gittiği yere kadar diyerek böyle devam ediyorum.

