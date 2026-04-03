Acil yardım lütfen

Merhaba, hayırlı günler. 20 yaşındayım, jandarma astsubay veya polis olmak istiyorum. Her iki birim içinde ayrıntılı bir araştırma yaptım. YouTube, gerekirse Google, hatta yapay zeka ile bile uzun süreler konuşma ve araştırma içerisindeyim. Gezmediğim görmediğim form sitesi kalmadı. Çocukluktan beri hayalim polislik veya jandarma zaten. Fakat ekonomik sorunlar olsun, ailesel sıkıntılar olsun, yani bu işleri yapmak şu an benim için öncelikli değil, mecburiyet. Başka imkanın varsa farklı bir meslek yap diyenleri gördüm, biliyorum. Elimden bir şey gelmediği için zaten de zorluğunu bilmeme rağmen çocukluk hayalim olduğu için mecbur bunları yapmam gerek. O yüzden yardımınıza ihtiyacım var. Öncelikle jandarma'ya gelecek olursak, OYAK olsun, çalışma şartları olsun biraz daha rahat, biraz daha çekilebilir olduğu gözüküyor. Fakat eksikleri olarak hiyerarşi bir bıçak sırtı gibi, genellikle kırsal bölgelerde sosyal hayatın biraz daha mümkün olmadığı yerlerde çalışıyor. Polise gelirsek, polis genellik ile şehir içi, daha çok sosyal hayatın olabileceği yerlerde çalışıyor. Fakat uzun mesai süreleri ve çalışma zorluğu olduğu için biraz daha jandarmaya göre zorluğu var. Ben doğma büyüme İstanbul da yaşadığım için polisligi tercih etmekteyim. 2 yıl myo okuduktan ve mesleğe giriş yaptıktan sonra ise 4 yıl tamamlayıp komiser yardımcılığı sınavlarına girmeyi düşünüyorum. fakat jandarma astsubay eğer büyük şehirlerin birisinde, özellik ile İstanbul'da yapabilseydim kesinlikle gözüm kapalı jandarma astsubay tercih ederdim. Evet saygi değer dostlarım ve büyüklerim konu hakkında düşüncelerinizi duymayi çok isterdim iyi günler dilerim.
Merhaba, hayırlı günler. 20 yaşındayım, jandarma astsubay veya polis olmak istiyorum. Her iki birim içinde ayrıntılı bir araştırma yaptım. YouTube, gerekirse Google, hatta yapay zeka ile bile uzun süreler konuşma ve araştırma içerisindeyim. Gezmediğim görmediğim form sitesi kalmadı. Çocukluktan beri hayalim polislik veya jandarma zaten. Fakat ekonomik sorunlar olsun, ailesel sıkıntılar olsun, yani bu işleri yapmak şu an benim için öncelikli değil, mecburiyet. Başka imkanın varsa farklı bir meslek yap diyenleri gördüm, biliyorum. Elimden bir şey gelmediği için zaten de zorluğunu bilmeme rağmen çocukluk hayalim olduğu için mecbur bunları yapmam gerek. O yüzden yardımınıza ihtiyacım var. Öncelikle jandarma'ya gelecek olursak, OYAK olsun, çalışma şartları olsun biraz daha rahat, biraz daha çekilebilir olduğu gözüküyor. Fakat eksikleri olarak hiyerarşi bir bıçak sırtı gibi, genellikle kırsal bölgelerde sosyal hayatın biraz daha mümkün olmadığı yerlerde çalışıyor. Polise gelirsek, polis genellik ile şehir içi, daha çok sosyal hayatın olabileceği yerlerde çalışıyor. Fakat uzun mesai süreleri ve çalışma zorluğu olduğu için biraz daha jandarmaya göre zorluğu var. Ben doğma büyüme İstanbul da yaşadığım için polisligi tercih etmekteyim. 2 yıl myo okuduktan ve mesleğe giriş yaptıktan sonra ise 4 yıl tamamlayıp komiser yardımcılığı sınavlarına girmeyi düşünüyorum. fakat jandarma astsubay eğer büyük şehirlerin birisinde, özellik ile İstanbul'da yapabilseydim kesinlikle gözüm kapalı jandarma astsubay tercih ederdim. Evet saygi değer dostlarım ve büyüklerim konu hakkında düşüncelerinizi duymayi çok isterdim iyi günler dilerim.