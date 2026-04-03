Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
03 Nisan 2026 15:17
Acil yardım lütfen

Merhaba, hayırlı günler. 20 yaşındayım, jandarma astsubay veya polis olmak istiyorum. Her iki birim içinde ayrıntılı bir araştırma yaptım. YouTube, gerekirse Google, hatta yapay zeka ile bile uzun süreler konuşma ve araştırma içerisindeyim. Gezmediğim görmediğim form sitesi kalmadı. Çocukluktan beri hayalim polislik veya jandarma zaten. Fakat ekonomik sorunlar olsun, ailesel sıkıntılar olsun, yani bu işleri yapmak şu an benim için öncelikli değil, mecburiyet. Başka imkanın varsa farklı bir meslek yap diyenleri gördüm, biliyorum. Elimden bir şey gelmediği için zaten de zorluğunu bilmeme rağmen çocukluk hayalim olduğu için mecbur bunları yapmam gerek. O yüzden yardımınıza ihtiyacım var. Öncelikle jandarma'ya gelecek olursak, OYAK olsun, çalışma şartları olsun biraz daha rahat, biraz daha çekilebilir olduğu gözüküyor. Fakat eksikleri olarak hiyerarşi bir bıçak sırtı gibi, genellikle kırsal bölgelerde sosyal hayatın biraz daha mümkün olmadığı yerlerde çalışıyor. Polise gelirsek, polis genellik ile şehir içi, daha çok sosyal hayatın olabileceği yerlerde çalışıyor. Fakat uzun mesai süreleri ve çalışma zorluğu olduğu için biraz daha jandarmaya göre zorluğu var. Ben doğma büyüme İstanbul da yaşadığım için polisligi tercih etmekteyim. 2 yıl myo okuduktan ve mesleğe giriş yaptıktan sonra ise 4 yıl tamamlayıp komiser yardımcılığı sınavlarına girmeyi düşünüyorum. fakat jandarma astsubay eğer büyük şehirlerin birisinde, özellik ile İstanbul'da yapabilseydim kesinlikle gözüm kapalı jandarma astsubay tercih ederdim. Evet saygi değer dostlarım ve büyüklerim konu hakkında düşüncelerinizi duymayi çok isterdim iyi günler dilerim.


Ferhatjop
Aday Memur
03 Nisan 2026 15:25

Vay canım vay. Allah kolaylık versin kuzum benim. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Jandarma ol.


buralarda925
Şef
03 Nisan 2026 15:26
meslek hastalığı var bizde böyle hikaye anlatma bize söyle de böyle de olacak edecek sunu yapacağım bunu yapacağım yazmış da yazmışsın gerek yok hayal mayal boş şeyler birader ikisi de para kazanacağın meslek jandarma olursan çok alırsın polis olursan az alırsın cık kazanacağın neresi ise onu seç olamaz isin polis ol.hayal felan boş şeyler insan pilot olmayı hayal eder doktor olmayı hayal eder polislik hayali nedir la para kazanılacak en kötü mesleği hayal ediyorsun. polis de jandarmada belinde silah var diye mi hayal ediyorsunuz biz eğitim atışını gitmeyi üşeneceksin yarın ne hayali

efe altindag
Aday Memur
03 Nisan 2026 16:17

kendi içimdeki düşünceleri dökmek istedim ve hayalim evet. dediklerine saygi duyuyorum ancak doktor veya pilot gibi hedeflerde gözüm yok, dediğim gibi benim düşüncelerim bunlar teşekkürler.

Hannibal-barcaa
Aday Memur
03 Nisan 2026 22:38

Kardeş git hastanede temizlikçi ol. Zira polisten daha fazla maaşı var.


metin48484848
Aday Memur
05 Nisan 2026 11:35

jandarmanın çeşitli branşları var. her jandarma eline tüfek alıp dağa çıkmıyor. Bunun ikmalcisi var, bakımcısı var, muhaberecisi var, yazılımcısı var. Asayiş, komando , düz jandarma dağa tepeye çıkar. ancak yazılım geliştirme astsubayı genelde merkezde çalıır ve oradan emekli olur.

Polisliği önermiyorum , hem mali açıdan hem çalışma şekli bakımndan . Tabi maddi durumun kötüyse ikisine birden başvur.


Eradret
Aday Memur
05 Nisan 2026 15:04

Git özel güvenlik belgesi al lise KPSSden atan üniversiteye güvenlik memuru olarak bana dua et


Fenerbahce19.07
Memur
05 Nisan 2026 15:21
jandarma gibi her 3-5 yilda bi tayin görüp il il gezmektense polis olur bati - dogu - bati yapar hatta dogu dönüşü istanbula gelip oradan emekli olabilirsin diye dusunuorm.bi meslegin yok , aileden gelir yok tek basina en kisa yoldan bu yoldan yuru hayatini kur. Allah kaza bela vermesin. Biseyler olmuyorsa cok zorlama bi hayir vardir diip gec.
