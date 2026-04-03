Kalp rahatsızlığından gihe geçme

Kardiyoloji D Dilimi Kapsamındaki Durumlar: Ağır Ritm Bozuklukları: Tedaviye cevap vermeyen, fonksiyonel kapasiteyi ciddi oranda düşüren, ani ölüm riski taşıyan ritm bozuklukları. İleri Derece Kalp Yetersizliği: Kalp fonksiyonlarında kalıcı ve ağır kayıplar İleri Kapak Hastalıkları: Cerrahi müdahale sonrası iyileşmeyen veya müdahaleye rağmen ağır fonksiyon bozukluğu yaratan durumlar. Ciddi Koroner Arter Hastalığı: Yaygın damar tıkanıklığı, düşük ejeksiyon fraksiyonu ( gibi). Kalıcı Hipertansiyon: Maksimum tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan, hedef organ hasarı (kalp, böbrek, beyin) gelişmiş ağır tansiyon Bikuspit Aort ve buna bağlı gelişen, Aort Anevrizması: (Aort damar genişlemesi) Anevrizma ilerlemişse 4.8-5mm ve üzeri ameliyat aşamasına geldiyse bulunduğunuz personel şube yada bürodan kendinizi ikamet ettiğiniz yerdeki devlet hastanesine durum bildirir rapor için sevk ettirin. Doktor muayene eder kanaat getirirse durum bildirir rapora yazar heyet de onaylarsa D dilimi alıp Gih kadrosunda devam edersiniz. Bu süreç de 6-7 ayı bulabiliyor bazı ortalama olarak. Durum bildirir raporunuzun neticesi belli oluncaya kadar da sağlık daire bulunduğunuz yere yazı gönderiyor bu memurun gih yada malulen emeklilik durumu belli oluncaya kadar pasif görevlerde çalışsın diye yani 8-5 gündüz çalıştırılırsınız .Genelde Büro yada haber merkezi olur. Geçmiş olsun
Kardiyoloji D Dilimi Kapsamındaki Durumlar: Ağır Ritm Bozuklukları: Tedaviye cevap vermeyen, fonksiyonel kapasiteyi ciddi oranda düşüren, ani ölüm riski taşıyan ritm bozuklukları. İleri Derece Kalp Yetersizliği: Kalp fonksiyonlarında kalıcı ve ağır kayıplar İleri Kapak Hastalıkları: Cerrahi müdahale sonrası iyileşmeyen veya müdahaleye rağmen ağır fonksiyon bozukluğu yaratan durumlar. Ciddi Koroner Arter Hastalığı: Yaygın damar tıkanıklığı, düşük ejeksiyon fraksiyonu ( gibi). Kalıcı Hipertansiyon: Maksimum tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan, hedef organ hasarı (kalp, böbrek, beyin) gelişmiş ağır tansiyon Bikuspit Aort ve buna bağlı gelişen, Aort Anevrizması: (Aort damar genişlemesi) Anevrizma ilerlemişse 4.8-5mm ve üzeri ameliyat aşamasına geldiyse bulunduğunuz personel şube yada bürodan kendinizi ikamet ettiğiniz yerdeki devlet hastanesine durum bildirir rapor için sevk ettirin. Doktor muayene eder kanaat getirirse durum bildirir rapora yazar heyet de onaylarsa D dilimi alıp Gih kadrosunda devam edersiniz. Bu süreç de 6-7 ayı bulabiliyor bazı ortalama olarak. Durum bildirir raporunuzun neticesi belli oluncaya kadar da sağlık daire bulunduğunuz yere yazı gönderiyor bu memurun gih yada malulen emeklilik durumu belli oluncaya kadar pasif görevlerde çalışsın diye yani 8-5 gündüz çalıştırılırsınız .Genelde Büro yada haber merkezi olur. Geçmiş olsun