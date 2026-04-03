Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

03 Nisan 2026 17:27
Kalp rahatsızlığından gihe geçme

Selamın aleyküm birlikte çalıştığım nir abim geçenlerde kalp krizi geçirdi ve damarlarda yüzde 98 tıkanıklık olduğundan 3 balon patlatıldı ve stent takıldı, doktor ağırlık kaldırma kendini yorma uyku düzenine vb. gibi şeyler önerdi emniyette daha önce bundan gih e geçen yada başvurup olumsuz alan oldu mu


Klav.ye
Daire Başkanı
03 Nisan 2026 23:19

kalp damarı tıkanıklığı nı , stent veya by pas ile tedaviyi hastalıktan bile saymıyorlar. nasıl bir şey ise , ya öleceksin ya da her şey düzelmiş gibi işe devam edeceksin. bende de iki ana damarımda stent var. ilaç raporu dışında hiç bir dilim raporuna bile gerek duyulmuyor. Çalıştığım birim çok yoğun ve stresli bir birim olduğu halde bir kaç kez söyledim, benim durumum böyle böyle , daha sakin bir birime verseniz diye. kimse oralı olmadı. zımba gibi 25-30 yaşındaki adamlar şubelerde yatarken ben polis merkezinde devam. hiç umursayan da yok. hatta kardiyoloji doktorunun yazdığı iki ilacımı da devlet karşılamıyor, her ay kutusu 450 liradan iki ilacı da cebimden alıyorum. sgk bile iplemiyor sanki.


Cakabey01
Aday Memur
03 Nisan 2026 23:43
siz kurula başvurunuz mu dilim raporu için
Klav.ye
Daire Başkanı
03 Nisan 2026 23:52

hayır başvurmadım . fakat araştırdım. kardiyoloji doktorumla görüştüm. günlük yaşantına ekti edecek hiç bir sıkıntın yok, daman tıkanıklı stant ya da by pas ile giderilmiş ise işine engel bir durum olmaz, heyette biz bu tür durumlar için engel oranı vermiyoruz diyor. yani boşuna uğraşma demek istiyor. sadece kalp yetmezliği, ağır ritim bozukluğu ve kalp pili uygulanan hastalar için engel oranı veriyoruz diyor. kalp kapakçıkları değişen hasta için bile vermemiş. ben çokta üzerine düşmedim , ama düşsem sonuç alırmıydım bilmiyorum.. ilaşlarını kullan, rutin iş ve özel hayatına devam et diyor bana..

Cakabey01
Aday Memur
04 Nisan 2026 00:26
engel orani farklı birsey kardeşim doktorlardan bazıları bizim ehsşy ne hakim değil bende ilk görüşmemde yüzde den bahsettiler bu otv arac cart curt onun için yüzdelik isteniyor sanıyor lar sanırım.. herneyse sen bizim ehsşy bi oku kardiyolojide rahatsizliklarinla eşleşen bir dilim varsa dilekçe ile başvurabilirsiniz dilim belirtir rapor almak için ama dikkat et c ve d eşleşen varsa başvur gerçi artık c de bile çalıştırıyorlar ama en azından başına birsey gelirse dava etme hakkın doğar belki...

Emektarpolis
Aday Memur
04 Nisan 2026 10:46
Kardiyoloji D Dilimi Kapsamındaki Durumlar: Ağır Ritm Bozuklukları: Tedaviye cevap vermeyen, fonksiyonel kapasiteyi ciddi oranda düşüren, ani ölüm riski taşıyan ritm bozuklukları. İleri Derece Kalp Yetersizliği: Kalp fonksiyonlarında kalıcı ve ağır kayıplar İleri Kapak Hastalıkları: Cerrahi müdahale sonrası iyileşmeyen veya müdahaleye rağmen ağır fonksiyon bozukluğu yaratan durumlar. Ciddi Koroner Arter Hastalığı: Yaygın damar tıkanıklığı, düşük ejeksiyon fraksiyonu ( gibi). Kalıcı Hipertansiyon: Maksimum tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan, hedef organ hasarı (kalp, böbrek, beyin) gelişmiş ağır tansiyon Bikuspit Aort ve buna bağlı gelişen, Aort Anevrizması: (Aort damar genişlemesi) Anevrizma ilerlemişse 4.8-5mm ve üzeri ameliyat aşamasına geldiyse bulunduğunuz personel şube yada bürodan kendinizi ikamet ettiğiniz yerdeki devlet hastanesine durum bildirir rapor için sevk ettirin. Doktor muayene eder kanaat getirirse durum bildirir rapora yazar heyet de onaylarsa D dilimi alıp Gih kadrosunda devam edersiniz. Bu süreç de 6-7 ayı bulabiliyor bazı ortalama olarak. Durum bildirir raporunuzun neticesi belli oluncaya kadar da sağlık daire bulunduğunuz yere yazı gönderiyor bu memurun gih yada malulen emeklilik durumu belli oluncaya kadar pasif görevlerde çalışsın diye yani 8-5 gündüz çalıştırılırsınız .Genelde Büro yada haber merkezi olur. Geçmiş olsun
