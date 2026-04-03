Kalp rahatsızlığından gihe geçme

engel orani farklı birsey kardeşim doktorlardan bazıları bizim ehsşy ne hakim değil bende ilk görüşmemde yüzde den bahsettiler bu otv arac cart curt onun için yüzdelik isteniyor sanıyor lar sanırım.. herneyse sen bizim ehsşy bi oku kardiyolojide rahatsizliklarinla eşleşen bir dilim varsa dilekçe ile başvurabilirsiniz dilim belirtir rapor almak için ama dikkat et c ve d eşleşen varsa başvur gerçi artık c de bile çalıştırıyorlar ama en azından başına birsey gelirse dava etme hakkın doğar belki...

