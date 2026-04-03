Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Memurum, araştırma görevlisi olmak mantıklı mı?


03 Nisan 2026 21:00
Arkadaşlar merhaba, Ankara'da memurum, 37 yaşındayım, 11. yılım memuriyetimde, dil sınavına hazırlanıyorum, yine Ankara'da bir üniversitede araştırma görevlisi olmaya çalışacam, Muhtemelen de maaşım 30-40 bin düşer diye tahmin ediyorum. Çünkü bizim yan ödemelerimiz de var. Ama aklım hala 11 yıl önceki üniversite eğitimimde kaldı, tez, kitap, eğitim, öğretim, okumak bana daha cazip geliyor. Siz ne dersiniz?


orman05
Şube Müdürü
03 Nisan 2026 21:10
kamuda 13 yıllık memur olarak 3 yıl önce doktorayı bitirdim. ben ar. gör olmanı tavsiye etmem. memurluk bırakılmaz. ar. gör de 50d li olacaksınız yani yl Dr bitince kadronuzda bitecek. sonrası meçhul. bende Dr ya başlarken aynı şekilde cazip geliyodu ama inanın kadro konusunda belirsizlik olması bile hevesinizi kaçıracaktır. karar sizin tabi hayırlısı olsun inşallah

mkalenderr
Aday Memur
03 Nisan 2026 23:07

Hocam doktora bittiğine göre bir üniversitede dr öğretim görevlisi olmak için çabalıyor musunuz, yayın kitap hayatınız devam ediyor mu,

Bir de zannedersem en mantıklısı yüksek lisans doktorayı memurken yapmak daha sonra akademisyenliğe geçişi kovalamak.

ahmettdemr
Genel Müdür
04 Nisan 2026 08:54

sizin durumunuz için kesinlikle mantıklı değil.


WildVenture
Aday Memur
04 Nisan 2026 09:53
Hocam zaten araştırma görevliliği için 35 yaş sınırı var. siz eğer düşünürseniz öğretim görevliliğine bakın. onun için de tezli yüksek lisans mezunu olmak gerekiyor.

Akademikfalanfilan
Aday Memur
04 Nisan 2026 11:42

Aklı sıra ironi yapmış. Millet de yanıt vermiş.

Maaşın 30-40 bin düştüğu memuriyet nedir? 140 bin maaş genel müdür musunuz?


Akademikfalanfilan
Aday Memur
04 Nisan 2026 11:43

Sorularınız espri ise komik değil gerçekse zaten siz akademisyen olmayın bosverini


mkalenderr
Aday Memur
04 Nisan 2026 14:55

üniversitemdeki hocam bölüm başkanı olmuş, hafta içi yanına gideyim diyorum, İngilizce şartı koymamışlar tezli yüksek lisans için ama yazılı bilim sınavı var, yanına gideyim yazılı sınava çalışmak için kaynak sorayım temmuza kadar bu kaynağa çalışayım, umarım tezli yüksek lisansa kayıt yaptırabilirim alesden zaten benim kapasite 70 75 puan bandı. sözel mantık sorularını cevaplamayınca böyle oluyor :D tezli yüksek lisans bitirince de sizin dediğiniz gibi öğretim elemanlığını kovalayayım mı, sonra doktora mı da yaparım bu süreçte hep öğretim elemanlığını kovalarım, zaten kalite yayın önemli bu konularda, kendime güveniyorum, yabancı, denkliği olmayan bir üniversitede hobi amaçlı tez yazıyordum yarım kaldı,50 sayfa yazmıştım, gerekirse aynı tez konusunu işlerim yüksek lisansda. sağolun hocam.

mkalenderr
Aday Memur
04 Nisan 2026 14:56

parasında değilim hocam, dediğim gibi aklım 10 sene önceki lisans eğitimimde kaldı.

mkalenderr
Aday Memur
04 Nisan 2026 14:58

araştırma görevlisi maks 80 bin alıyormuş ama.

arssgor
Aday Memur
04 Nisan 2026 15:06

Konum ve üniversiteye göre değişiyormuş hocam daha fazla alanlarda var.

Toplam 10 mesaj

