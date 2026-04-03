Memurum, araştırma görevlisi olmak mantıklı mı?

kamuda 13 yıllık memur olarak 3 yıl önce doktorayı bitirdim. ben ar. gör olmanı tavsiye etmem. memurluk bırakılmaz. ar. gör de 50d li olacaksınız yani yl Dr bitince kadronuzda bitecek. sonrası meçhul. bende Dr ya başlarken aynı şekilde cazip geliyodu ama inanın kadro konusunda belirsizlik olması bile hevesinizi kaçıracaktır. karar sizin tabi hayırlısı olsun inşallah

