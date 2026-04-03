Düşüncelerinize ihtiyacım var

Tır şirketleri ile görüşüp öncelik yurtiçi daha sonra sirketin sagladıgo kolaylıklarla yurtdısı yurtiçi devam edebilirsin oncelikle sehirciçi baslayıp sonra sehirler arası derken açılırsın. eşin cocugun basındaysa tabi. Mesela yurtdısında adaptasyon sorınuyla beraner gecim sıkıntısıda yasarsınız "ilk zamanlar" .. kucuk bir arsan veya bahcen varsa aromatik bitkiler (safran kekik lavanta gül vb gibi) yetiştiriciligi yapabilirsiniz ilaç venkozmetik sanayinij vazgecilmezi ve sürdürülebilir bi alan. 1kez ekiyorsun koku toprakta oldugu sürece jer sene yeniden cıkar,mantar yetiştiriciliği yapılabilir bunlar tarım alanında.

Organizaston işi ilk etapta 1 2 masa ve arka fon alıp ucuza kiralayıp ,daha sonra arka fon ve masa sandalye masa üstü maket pasta vs gibi süsleri konsept sayısını cogaltıp her nişan günü için 3 ayrı masa kurabilrsiniz iyi para vardı ben yaptıgım zaman bi instagram sayfası acıp rastgele bi organşzaston fotosu paylastım 3 4 tane ama aynı masa fotosunı sonra mesj atanlar oldu ne kadar diye 2 binden baslamıstım 2018de. 2 bn diyip ozaman bin tl kapora almıstım direk o parayla uzerne 3 bn katıp gidip resimdeki masanın aynısı sandalte arka fon aynısı aldım. Gittim nişajngnü kurdum ciftimizi paylastım. Tabi bi yandan ilçenin kadın kuaforleri oljyor ya onların sayfaları oluyor ,gelinlikci sayfaları, yüksek takşpcili oluyo oralardan, işte ilçenin haber sayfalarından takipcileri vs ekledim kuaforleri takip eden kadınlar vogunluk oldugu içn kimisi evlilik cagında olunca ordan takipci kasmak en mantıklı iştir. Iyle takipcilerimide cogalttım mllet sordukca kapora alıp bide nişan günü paranın tamamnı alıp gidip baska modal masa sandalye arka fon aldım 3 4 tanr farklı konseptim oldu 15 gunde. Ama ben deli gibi randevu alıyorum ucuz olunca fiyat hrrkes beni tercig etmeye basladı 2 bnle basladım mllet beni önerdikce fiyatımı arttırdım 3 bn en son diger ilçelere köylere de gitmeye basladım yakıtı da içinde 4 bine gitmeue basladım günde 3 masa kurdufum oluyordu 4 binden. Haftada en az 7 8 masa kuruyordum. Haftalık kazancı sen düşün. Biyandan nişan süsleri nişan hatırası ssler yapıyordu esim onlarda kazanc saflıyodunama cok degl yani. Bu arada masa kurmayangidincr malzeme sayısını kalem kalemmyazıp imzalatırdım :) cunku bazı nişanlarda cicekler masa üstü vazolar veya ufak tefek seyler calınıyordu . Eksik ürünlrij parasınıda alırdım. Vergi tabelam falannyokru hobi amacl7 basladıgım bi işti malzemeleri evin bi odasına koyard7m yani kimisi niye bu kadar ucuz diyip şnanmazdı illa gelip gormekisterdi dükkan falan nıyım diye bende evde oldugunu soyletnce musait oldugumda gösterirdimmyani. Baktım boyle olmayacak zamanında ahır niyetine kullandıgımz bi konteyner vardı onu yıkayıp paklayıp malzelerini ona düzdük bahcede. Babamınnaracında dobloydu zaten koltuf6 yatırır malzemelerimgider kurardık. Aksam ararlardı gider sökerdik sonra kına tahtı aldım sokakta kına yapanlar thtı kiralardı ya da salonda.memleket yaznkıs sıcak oldugu için her sezonnişannkına yapılır zaten hiç iş durdugu bi zaman olmadı ozellikle mayıs ayı patlardı benm işler. Ve eylül ayında. Ama en az verim aldgıım ocak subat ayıydı onun dısında ozaman bile illa 2 hafta da bir 3 maa kurardım. Spnra wvlilik mevlilik derken sattım herseyi ama cok güEl para var yapabilene. Tabi şmdi kime sorsan organizasyon işi yapıyor cok cok yaparsanız ilk once ucu fiyatla baskayıp sonra srttırmak lazım. ..

Sana yardmcı olur mu blmem ama aklıma gelen işler bunlar