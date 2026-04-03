Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen maaşının 65 bin tlde kalması...

03 Nisan 2026 23:31
Polis maaşlarına iyileştirme gelecek diye haberlerin çıktığı şu vakitlerde bizim maaşlarımıza da kesinlikle iyileştirme şart. Çoğu öğretmen 8-10 bin ek ders alıyor onuda 9 ay sadece diğer memurlara göre çok düşük kaldı alınan ücretler. Hem maaşa hem ek derse iyileşitme bir ihtiyaçtır.


er89en
Aday Memur
04 Nisan 2026 01:32
Polise mesai ücreti olarak veriyor sende ay da 240 saat üstü çalış sana da versinler

bilinçlivatandas
Şube Müdürü
04 Nisan 2026 09:17
Şöyle saçma sapan başlıklar açmayın

bilinçlivatandas
Şube Müdürü
04 Nisan 2026 09:18
240 saatin yarısı boş bir iş yapmıyorsunuz siz de çay sigara muhabbet abartmayın
tarih-1903
Şube Müdürü
04 Nisan 2026 09:58

insanların maaşları hesaplanırken çalıştığı süre kriter değildir.cerrah 30 dakikada çok kritik ameliyat yapar.200 bin tl kazanır.başka bir meslek 10 saat çalışır 1000 tl kazanır.önemli olan süre değil yapılan iştir.

Psi.Danş
Kapalı
04 Nisan 2026 10:57

İş tanımı gereği her işin çalışma koşulları farklıdır. Bu karşılaştırmak kriteri olamaz. 240 saat insanı degil zaten ona lafımız yok.

berkaydal
Genel Müdür
04 Nisan 2026 11:16

Polislere bir türlü anlatamadık aynı işlerde çalışma saati karşılaştırılır diye. Kendilerini öğretmenle denk sanıyorlar.

atahoca
Müsteşar
04 Nisan 2026 12:07

Hocam,

2 elma+2 armut kaç elma eder sorusunu artık öğretmiyor musunuz?

Bu arada hangi memurlarda tayin ve servis ücreti var biliyor musunuz?

Not: Bu arada daha çok -genel olarak- emekli maaşları konusu daha fazla ilgimi çekmeye başladı.

berkaydal, 2 gün önce

Polislere bir türlü anlatamadık aynı işlerde çalışma saati karşılaştırılır diye. Kendilerini öğretmenle denk sanıyorlar.


er89en
Aday Memur
05 Nisan 2026 02:04
Öğretmenler ne yapıyor sen çalıştığın saatleri ek ders olarak alıyorsun ya, bizede öyle versinler de bak bakalım maaş ne duruma geliyor aynı maaşı size verip 240 saat üstü çalıştırsa isyan edersiniz, hafta en fazla çalışanınız 4 gün çalışıyor o da ya öğleden sonranız boş ya da öğleden önceniz, bayramda izin yazın izin, kar yağar izin, salgın olur izin, biz sizin gibi çalışıp sizin maaşınızı almaya razıyız, siz bizim gibi çalışın bizim maaşı alın sorun yok, ayrıca yapılan iş diyorsunuz ya gelin siz yapın bakalım canınınız değeri kaç para maaşmış görelim, kolluk görevlisi canını ortaya koyuyor her zaman ölüm riski var ve siz yaptığınız iş ile mi kıyaslıyorsunuz, öğretmenlerin yaptığı iş kutsaldır ama daha kutsalına da saygı duyacaksın, polisin olmadığı bir ortamda ne ders verebilirsin ne de yaşayabilirsin önce bunu anlayın sonra kolluk kuvvetlerinin işini küçümseyin.

muhalif çocuk
Şef
05 Nisan 2026 03:15

Bulunduğum okul ilçedeki en iyi okul, fen lisesi. Polis memuru arkadaş geldi 40 dakika sunum yapacaktı. En az 4-5 defa çileden çıktı. Biz de kıs kıs güldük. Gelsin 1 gün dayansın. Biz alıştık. Öyle belimizde silah da yok, gariban vatandaşa dayılandığın gibi dayılanamazsın öğrencilere, velilere.

Elma ile armutu kıyaslamamak lazım ama,

Doğuda polisevinde çay çorba ile uğraşan polis memuru da sanki kendini çatışmadan çıkıyor gibi rollenmelere girmesin. Mesai doldurmak ile gerçekten çalışmak aynı şey değil. Sınıfta telefon karıştırıp saati dolduran öğretmen arkadaşlara da sözüm ya da şu akıllı tahtalardan video, film vs açanlar.

Polis memuru arkadaşları çok topa sokmayın, onlara değil cevabım.

Gelelim bizim maaşlara. Bu maaş rezil bir maaştır. Ben lise kademesindeyim. Lise, halk eğitimi, mesleki eğitim vb. bu kurum türlerinde pandemideki gibi hibrit sistem gelebilir. Bu kadar maaşa bu kadar performans yeter de artar bile kusura bakmayın.

Ortaokul, ilkokul, anaokulu gibi kademelerde ise yıpranma payı vb. gelmeli. Bizim komşu okul ilkokul mesela, ben uzaktan bile gürültüsüne dayanamıyorum. Allah kolaylık versin.

Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi kariyer basamaklarından bahsediliyor. Bugün bunlar var, belki yarın olmayacak? Ben 2015'de 100+ öğretmenli bir okulda çalışıyordum ve okuldaki uzman öğretmen sayısı 1 (bir) idi.

Ek ders meselesi ve ders programı meselesi kötü niyetli ve meslekten olmayan (hatta olup da idareci olan vs.) istismar ediliyor. Adamlara kalsa herkes baş öğretmen, full ek ders, aile-çocuk yardımı alıyor ama nedense okula 2-3 gün okula geliyor her öğretmen. Matematik bunu açıklayamıyor ama onlara göre normal.

Ben 5 gün okula gidip maaş karşılığı veya çok cüzi sembolik ek ders alan da biliyorum (bunların bazıları köylere gidip fahiş servis parasi veriyor vs), haftada 2 - 2,5 gün okula gidip full+full ek ders alan meslek öğretmeni, branşçı vb. de biliyorum. Herkes işine geldiğini söylüyor.

Şu an gelinen durumda yeni başlayan kadrolu (engelli)/sözleşmeli öğretmen maaşı 40 saat derse giren ücretli usta öğretici seviyesine, baş öğretmen maaşı ise olması gereken maaşa denk gelmektedir. Artık milletin 30-35 yaşlarında atandığını ve 20 sene sonra baş öğretmen olduğunu varsayarsak en fazla 10-15 yıl bu maaşları alacak.

2008'den sonra göreve başlayan öğretmen dahil tüm memurlara ise geçmişler olsun. Evinizi, arabanızı, ek işinizi uğraşınızı vs dünyalığınızı yapmadıysanız emeklilikten sonra sefalet bekliyor olacak hepimizi.

Ben göreve başladığımda maaş 2,5 asgari ücret ek dersim de bir o kadardı. Yine de arkadaşın dediği gibi bu ek dersi resmi olarak iyi senaryoda 36 hafta alabiliyorsun.

Şimdi şu şartlarda 7/24 okulda yatıp kalksak 5 asgari ücreti göremeyiz. Velev ki aldık, ilk başta bu ücreti almayalım diye meslektaşlarımız kuyumuzu kazar. Biraz tecrübe sahibi olanlar bilir ki, öğretmenin en büyük düşmanı yine bir başka öğretmendir.


Lewo124
Şube Müdürü
05 Nisan 2026 08:53
kusura bakmayında yorumlarınız çok saçma. Karşılatırma yaptığınız meslekler aynı mı? 300 bine yakın eminiyet mensubu var hepsimi sabah akşam çatışma içindeler. Maaaşlara iyileştirme isteniyor konu bu.
bilinçlivatandas
Şube Müdürü
05 Nisan 2026 08:56
Benim 29 saat dersim var 5 tam gün okuldayım boş yapma operasyona giden polislerimize ne verilse hakları ancak araba içinde sigara telefonla mesai dolduran adam gayet iyi maaş alıyor arabayı köşeye çekip borsa Twitter takip eden adama bu para yeter kandırma kendini 6 aylık kursla polis oldunuz zaten
bilinçlivatandas
Şube Müdürü
05 Nisan 2026 08:58
Bence öğretmen maaşları şuan iyi durumda kimse çokta fazlasını beklemesin abartmayın siz de
bulaşşıkk
Şef
05 Nisan 2026 09:02

Ooo bizim kadrolu çaycı hüseyin gelmiş. Müdürlükte çaycı bu arkadaşlar dikkate almayın.

bilinçlivatandas
Şube Müdürü
05 Nisan 2026 10:00
Boş yapma 15 saat derse 100 bin lira mı istiyorsun kardeşim
HakanMatt
Şube Müdürü
05 Nisan 2026 10:21
Ben de öğretmenim fakat polislerin çalışma şartlarına göre maaşları az inşallah artar

atahoca
Müsteşar
05 Nisan 2026 12:22

Başlık, öğretmen maaşları ile ilgili. Polis vd. meslek erbabı kendi başlıklarında kendi maaşları ile ilgili başlık açabilirler.

Maaşları kıyaslarken az verilenlere göre değil, hakka göre kıyaslamak gerekir. O zaman birileri de emeklilere göre iyi alıyorsunuz, derler.

Bu arada ek ders hesaba asla katılmamalı.

Not: Polislerimizin de (varolsunlar) bu tip ödenekleri var. Misal eskiden kritik illerde operasyın tazminatları maaşın yüzxe 30-35 vee kirayı karşılar durumdaymış. Dİğer tazminatlar da var. Bunları öğretmenler bilmediği için ek ders konusunu kolay gündeme getiriyorlar. Seyannen zam aldatmacası onları da vurduğu için bu tazminat düşmüştür. Haziran 2025 tarihli bir mesajda 8000 TL olduğu yazıyordu. Şimdi bakmadım.


berkaydal
Genel Müdür
05 Nisan 2026 13:42

Sen ve senin gibi forumdaki üç beş yandaşın anlamadığı nokta şu. Artık millet zam istemiyor. Sadece kaybının telafisini istiyor. Onu bile çok görmeye çalışıyorsun. Sen ot gibi yaşayıp eline geçen parayı çok buluyor olabilirsin. Hatta o paradan iyi bir miktar arttırıyor da olabilirsin. Bu senin kişisel durumun

Herkesi bağlamaz. Zamanında ev almışsındır araba almışsındır şimdi koymuyordur gelen para. Teknoloji gelişti paketli ürünlerin maliyeti düştü kalitesi yerlerde ucuz geliyordur yediğin içtiğin çer çöp şeyler. O ayrı bir şey. Bugün kariyer basamaklarında olmayan ek dersi neredeyse olmayan öğretmen üzerinden yorum yapacaksın.

Onları da geçtim arkadaş bak aldığın maaş TÜİK rakamlarına göre artıyor. Ali yalçın bile bak ali yalçın bile buna itiraz ediyor. Açıklanan rakamların gerçekle örtüşmediğini söylüyor. Ek zam istiyor. Bak bu adam önceki senelerde boş kağıda imza atmış biri neredeyse. O bile itiraz ederken sen kimsin de karşı çıkıyorsun. Gerçi hala seyyanen diye tutturuyor o. Pek ders almamış önceki durumdan belli ki.

Hadi yine kabul edelim bu rakamlar gerçek ve doğru. E senin yaptığın sözleşme hep enflasyon farkı ile tamamlanıyor. Yani hep 6 aylık kayıplarla ve artmayan alım gücü ile devam ediyorsun.

Devletler çalışanlarının alım güçlerini sürekli artacak şekilde planlama yapar. Çünkü işe başlayan kişi evlenir, sonra çocuk yapar, sonra başka çocuk, sonra çocukların masrafları ve aile ihtiyaçları artar. Bu yüzden alım gücü yıl yıl yükselir. Ee birader senin alım gücün her sene aynı.

Bak sen ve buradaki üç beş yandaş. Bu yazdıklarım sana göre bana göre olan şeyler değil. Bunlar tüm dünyada kabul görmüş normlar. Bunun aksini iddia etmek seni ideolojik bir savın destekçisi yapmaz. Sadece bilgisiz boş bomboş biri yapar.

bilinçlivatandas
Şube Müdürü
05 Nisan 2026 17:49
devletler alım gücünü artırmak için değil sabit tutmak için planlama yapar ki böyle kriz dönemlerinde sadece bizde değil pek çok ülkede alım gücü düşer bana kalırsa sadece öğretmen değil memurların tamamının durumu şuan iyi özel sektörün durumu ortadayken çok abartmamak lazım
bilinçlivatandas
Şube Müdürü
05 Nisan 2026 17:50
Hocam yapmayın lütfen ek dersi nasıl hesaba katmayalım yönetmelikte bile öğretmen 6 saat zorunlu ek derse girer yazarken ana maaştan kıyas yapmak doğru olmaz
atahoca
Müsteşar
05 Nisan 2026 18:09

Size özel yazmadım, genele yazdım. Daha öncede yazmıştım ama özellikle başka mesleklerden kıyaslama yapılması üzerine onlardaki ek ödemeleri ve öğretmenlerin bunları bilmemesi üzerine konuya işaret niyeti vardı.

Ek dersi maaşa kattığınız zaman tüm meslek gruplarındaki mesaileri de saymak maaş hesabına katmak gerekir. Ek çalışmalar hiçbir suretle maaş hesabına dahil edilmemeli. 6 saat zorunlu mesai yapılması bunu değiştirmez. Bunun haricinde çalışmalarımız da var ama onlar da konu dışı. Başka mesleklerde de zorunlu mesailer vardır. Maaş hesaplarında net maaş konuşulmalı. Usul açısından böyle olmalı.

İlk paragrafta işaret ettiğim üzere (daha önceki mesajda da kendileri için dua cümlesi kullandığım bir meslek grubunun aldığı ek ödemelerden sadece birisini kendilerinin bir paylaşımından özetledim ki öğretmenlerin çok fazla üstünde değer bunlar) diğer meslekler de bunlar var.

Çok Yazılan Konular

Öğretmen maaşının 65 bin tlde kalması...Mart EnflasyonProje okulu ve projeÖğretmenlik artık zorlaştıRehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Ortak sınavda öğretmen değiştirmişlermobingPardus, okullardaki akıllı tahtaları kullanılamaz hale getirdiEk ders ücretinin aşırı düşük kalmasıOkul müdür yardımcılarının norm durumu çözülecek mi

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

Son Haberler

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?