Öğretmen maaşının 65 bin tlde kalması...

Bulunduğum okul ilçedeki en iyi okul, fen lisesi. Polis memuru arkadaş geldi 40 dakika sunum yapacaktı. En az 4-5 defa çileden çıktı. Biz de kıs kıs güldük. Gelsin 1 gün dayansın. Biz alıştık. Öyle belimizde silah da yok, gariban vatandaşa dayılandığın gibi dayılanamazsın öğrencilere, velilere.

Elma ile armutu kıyaslamamak lazım ama,

Doğuda polisevinde çay çorba ile uğraşan polis memuru da sanki kendini çatışmadan çıkıyor gibi rollenmelere girmesin. Mesai doldurmak ile gerçekten çalışmak aynı şey değil. Sınıfta telefon karıştırıp saati dolduran öğretmen arkadaşlara da sözüm ya da şu akıllı tahtalardan video, film vs açanlar.

Polis memuru arkadaşları çok topa sokmayın, onlara değil cevabım.

Gelelim bizim maaşlara. Bu maaş rezil bir maaştır. Ben lise kademesindeyim. Lise, halk eğitimi, mesleki eğitim vb. bu kurum türlerinde pandemideki gibi hibrit sistem gelebilir. Bu kadar maaşa bu kadar performans yeter de artar bile kusura bakmayın.

Ortaokul, ilkokul, anaokulu gibi kademelerde ise yıpranma payı vb. gelmeli. Bizim komşu okul ilkokul mesela, ben uzaktan bile gürültüsüne dayanamıyorum. Allah kolaylık versin.

Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi kariyer basamaklarından bahsediliyor. Bugün bunlar var, belki yarın olmayacak? Ben 2015'de 100+ öğretmenli bir okulda çalışıyordum ve okuldaki uzman öğretmen sayısı 1 (bir) idi.

Ek ders meselesi ve ders programı meselesi kötü niyetli ve meslekten olmayan (hatta olup da idareci olan vs.) istismar ediliyor. Adamlara kalsa herkes baş öğretmen, full ek ders, aile-çocuk yardımı alıyor ama nedense okula 2-3 gün okula geliyor her öğretmen. Matematik bunu açıklayamıyor ama onlara göre normal.

Ben 5 gün okula gidip maaş karşılığı veya çok cüzi sembolik ek ders alan da biliyorum (bunların bazıları köylere gidip fahiş servis parasi veriyor vs), haftada 2 - 2,5 gün okula gidip full+full ek ders alan meslek öğretmeni, branşçı vb. de biliyorum. Herkes işine geldiğini söylüyor.

Şu an gelinen durumda yeni başlayan kadrolu (engelli)/sözleşmeli öğretmen maaşı 40 saat derse giren ücretli usta öğretici seviyesine, baş öğretmen maaşı ise olması gereken maaşa denk gelmektedir. Artık milletin 30-35 yaşlarında atandığını ve 20 sene sonra baş öğretmen olduğunu varsayarsak en fazla 10-15 yıl bu maaşları alacak.

2008'den sonra göreve başlayan öğretmen dahil tüm memurlara ise geçmişler olsun. Evinizi, arabanızı, ek işinizi uğraşınızı vs dünyalığınızı yapmadıysanız emeklilikten sonra sefalet bekliyor olacak hepimizi.

Ben göreve başladığımda maaş 2,5 asgari ücret ek dersim de bir o kadardı. Yine de arkadaşın dediği gibi bu ek dersi resmi olarak iyi senaryoda 36 hafta alabiliyorsun.

Şimdi şu şartlarda 7/24 okulda yatıp kalksak 5 asgari ücreti göremeyiz. Velev ki aldık, ilk başta bu ücreti almayalım diye meslektaşlarımız kuyumuzu kazar. Biraz tecrübe sahibi olanlar bilir ki, öğretmenin en büyük düşmanı yine bir başka öğretmendir.