04 Nisan 2026 00:30
Bitirilen üniversitenin derece/kıdem etkisi

2023de pmyo dan mezun oldum. Pmyo öncesinde üniversite 3. Sınıfta bölümümü dondurdum ve bu üniversiteyi bu ay lisans mezunu olarak tamamladım. Derece/kıdem etkisi oluyor mu? Bilgisi olan abilerim kardeşlerim cevaplarsa sevinirim sağolun


Ispatu61
Aday Memur
04 Nisan 2026 00:45
sana olabilir meslekten once kayit oldugun icin olabilir.benim.devremde pollis olmadan.once kaydi vardi polis olduktan sonra 4 yilligi bitrdi deeece kademe almisti

Pmyolu34
Aday Memur
04 Nisan 2026 00:49

Eyvallah şefim net bilgisi olan paylaşırsa mutlu olurum

Mustafapolis
Aday Memur
04 Nisan 2026 09:43

Net bilgi evet derece kademe etkisi oluyor 1/1 alırsın. Personele dilekçe yaz ve diplomanın fotokopisini ver 1 ay içerisinde sistemde görünür. Hayırlı olsun.


freecooll
Aday Memur
06 Nisan 2026 05:55
benim bildiğim meslekten önce sonra yok ama 1 derece etki ediyor
elbetbirgunn
Aday Memur
06 Nisan 2026 07:00
hayir yok bakanlar kurulu karari ile mesleğe girişten sonra lisans derece alamaz
