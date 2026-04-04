Özel eğitim sınıfında (sınıf öğretmeni) görevlendirme iki öğretmen çalışıyoruz.Benim yanımdaki öğretmene ve bana söylememize rağmen sınıfımız 3.katta ,çocuğun dersi 12.40 bitiyor bizi 2 ye kadar bekletiyor.Öğrenci servisi dışarda veriyor. Çocugu kapıya getirmiyor.Dışarda imzasız şekilde çocuğu veriyor.Dedik ki hocam şöförün gelirken bir de çıkarken içeri girip imza atması veya bizim attırmamız gerekmez mi dedik toplu atıyor imzayı dedi.Okulda rehber yok. Tuvelete ben götürüyorum.Başında ben bekliyorum.Öğrenci bir gün bile gelmese ek dersimizi kesiyor.Hocam diyorum bu çocuklar özel diyorum.Bir ay da gelmeyebilir dedim o zaman kesilecek mi? Dedim sustu.E ee dedim haziranda iki hafta öğrenciler gelmiyor bizim ek ders kesilmiyordu.Onu kesmem diyor. Benim yanımdaki hoca şikayet dilekçesi yazdı.Fakat ben dahil olmadım.Dilekçeyi verdikten sonra onlarda bana tutanak tutmuş geç geldi İstiklal marşına gelmedi diye nöbetçi öğretmenlere imza attırmış.üst yazı şeklinde bana verdi.İmzala dedi.İmzalamam dedim.Şahitlik yapma Bunu sümen altı yapayım.Hiç bir şey olmaz dedi.Ben de inceldiği yerden kopsun dedim. Süreç ne olur kısaca açıklar mı bilen? Ben geç geldiğim ceza alıyım peki Ama bu idarecileri de alır mı?

