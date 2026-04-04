mobing


Özel eğitim sınıfında (sınıf öğretmeni) görevlendirme iki öğretmen çalışıyoruz.Benim yanımdaki öğretmene ve bana söylememize rağmen sınıfımız 3.katta ,çocuğun dersi 12.40 bitiyor bizi 2 ye kadar bekletiyor.Öğrenci servisi dışarda veriyor. Çocugu kapıya getirmiyor.Dışarda imzasız şekilde çocuğu veriyor.Dedik ki hocam şöförün gelirken bir de çıkarken içeri girip imza atması veya bizim attırmamız gerekmez mi dedik toplu atıyor imzayı dedi.Okulda rehber yok. Tuvelete ben götürüyorum.Başında ben bekliyorum.Öğrenci bir gün bile gelmese ek dersimizi kesiyor.Hocam diyorum bu çocuklar özel diyorum.Bir ay da gelmeyebilir dedim o zaman kesilecek mi? Dedim sustu.E ee dedim haziranda iki hafta öğrenciler gelmiyor bizim ek ders kesilmiyordu.Onu kesmem diyor. Benim yanımdaki hoca şikayet dilekçesi yazdı.Fakat ben dahil olmadım.Dilekçeyi verdikten sonra onlarda bana tutanak tutmuş geç geldi İstiklal marşına gelmedi diye nöbetçi öğretmenlere imza attırmış.üst yazı şeklinde bana verdi.İmzala dedi.İmzalamam dedim.Şahitlik yapma Bunu sümen altı yapayım.Hiç bir şey olmaz dedi.Ben de inceldiği yerden kopsun dedim. Süreç ne olur kısaca açıklar mı bilen? Ben geç geldiğim ceza alıyım peki Ama bu idarecileri de alır mı?

235U
Genel Müdür
04 Nisan 2026 09:47

Alacağınız ceza çok düşük kalacak. Üstelik ilk cezanızsa uyarıda bile kalabilir. Burda asıl sorun arkadaşınıza şahitlikle sestek olmanızın engellenmeye çalışılması

Bundan sakın korkmayın

Arkadaşınızın dilekçesi sonucu şdarecinizin inşallah görev yeri değişir. Değişmezse bile alacağı en ufak cezadan sonra bundan ötürü size karışmayacaktır.

Ek ders kesilme konusunda sizin ek dersinizi kesmesi değil diğerlerini kesmemesi onun başını yakacak bilginiz olsun. Ne kadar saçma gelse de ne yazık ki öğrenci gelmediğinde öğretmenin ek dersi kesilmelidir. Bunu bilerek ilerleyin. Milli eğitimin kanayan yarası mobing, nerdeyse her okulda var üzgünüm. Ama bu süreçten güçlenerek ve tecrübeyle çıkacaksınız.

Gazanız mübarek olsun


Ahmet Kaleli
Daire Başkanı
04 Nisan 2026 10:57

öğrenci gelmediğinde ek ders kesilmesi bana da saçma geliyor, bazı idareler bunu uygularken bazıları uygulamıyor, benim hiç başıma gelmedi, 2024 Haziran son 2 haftasında İstanbul yılın en sıcak günlerini yaşadı, 2 hafta boyunca tek öğrencim gelmedi, ek dersim kesilmedi

öğretmen sınıfta bekliyorsa ek dersin kesilemeyeceğinin garantisi olması lazım


berkaydal
Genel Müdür
04 Nisan 2026 11:20

Öğrenci gelmese de ek ders kesilmeyeceğine dair resmi yazı önceki sene geldi. Ellerinizdeki bilgilerle sendikaya gidip dava açın. Dilekçeyi falan geçin doğrudan mahkemeye durumu aktarın. Ya Görevden alınır ya da kuzuya döner.


atahoca
Müsteşar
04 Nisan 2026 12:13

Öğrenci gelmezse ek ders yazılacağı konusundaki yazıyı hatırlayamadım. Mahkeme kararı vardı galiba ama uygulama buna göre yapılmıyordu, galiba. Yalnız müdür mevzuatta böyle bir husus yoksa şikayetten niye çekinir, onu anlamadım.

"İmzalamam dedim.Şahitlik yapma Bunu sümen altı yapayım.Hiç bir şey olmaz dedi." şu ifade ispatlansa ciddi sıkıntı yaşar.

İstiklal Marşına (ciddi bir mazeret olmadıkça) katılım yapılmazsa ceza alınır.

berkaydal
Genel Müdür
04 Nisan 2026 16:10

Hocam yazı olmayabilir belki aklımda öyle kalmıştır. Ancak zaten durumda ikilik var ya. Doğrudan mobbinge girer. Öğrenci gelmemiş kesiyor. Öğrenci gelmemiş kesmiyor. Mevzuatta yoksa ya yapar ya yapmaz. Sıkıntı orada. Zaten başka şeyler de var yazılanlarda.

