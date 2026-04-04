Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

ihraç sonrası eski kadroya mı atanır. ACİL YARDIM !!!


04 Nisan 2026 00:43
Arkadaşlar ihraç olduktan sonra mahkemeyi kazandım fakat ; eski kadroma atanmadım farklı bi ile verdiler , bu normal mi , sizde böyle bişey yaşadıysanız nereye atandınız

thetürk
Aday Memur
04 Nisan 2026 00:53
operasyonel birimler denilen yerlerde çalışıyorsanız genelde vermezler trafik karakol vs ise aynı birime veriyorlar

ozghus01
Aday Memur
04 Nisan 2026 01:13
ben ilden bahsettim , birimler değil , beni eski kadroma vermediler

milenyumpolice
Daire Başkanı
04 Nisan 2026 11:16
Hayırlı olsun kardeşim kafana takma binlerce ihraç oldu çoğu geri dönemedi , sen dönmüşsün artık il, ilçe düşünme senin yerinde olmak isteyen binlerce kişi var.
Emr001
Aday Memur
04 Nisan 2026 16:22
nerdeydin nereye verdiler.
Emr001
Aday Memur
04 Nisan 2026 16:23
bir de ne kadar sürdü dava süresi?
ozghus01
Aday Memur
04 Nisan 2026 17:53
uşaktaydım , Konya'ya verdiler

Srkan112
Şube Müdürü
04 Nisan 2026 18:09
İldeki süren dolmuş muydu. Neye dayanarak tayin yaptı.
Emr001
Aday Memur
04 Nisan 2026 18:44
özelden yazar misin bende ihraç oldum da
Kırattarık
Aday Memur
04 Nisan 2026 20:26
5 il tercih ettiriyorlar bunlardan birine atanıyorsunuz. o ilde genelde karakol devriye gibi yerlere verirler. Polis arkadaşlar anlayışla karşılıyorlar. İşini yapan sıkıntı çekmiyor. (Ne oldum deleyeceksin Ne olacağım diyeceksin) Önemli olan rızkının miktarı değil bereketidir. tecrübe ile sabit.
Toplam 9 mesaj

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

