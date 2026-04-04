Türkiyede enerji fiyatlarının ucuz olması.

Dün akşam yapılan zamlardan sonra baktım ki herkes veryansın ediyor.Hemen ufak bir araştırmayla gerçeği gördüm. Biz elektrigi, doğalgazı, benzini mazotu ucuz kullanıyormuşuz meğerse. Öyle hiç Almanya örneği falan vermeyecegim. Doğalgaz fiyatları Hindistandan bile ucuz. Almanyanin falan 1/4 ü zaten. Kaynak olarak global petrolprices sitesine bakabilirsiniz. Özellikle elektrik ve doğalgaz gerçekten ucuz. Akaryakıt fiyatları da Avrupanın en ucuzu. Çok değil daha 15 -20 sene önce sürekli Avrupa'da en pahalı benzini kullandığımiz yazardi haberlerde. öyle yağ kuyrukları vardı yiğenim geyigi yapmiyorum. Bildiğiniz 2005 li yıllardan bahsediyorum. Neredeyse 2 euro ya benzin kullaniyormuşuz ki Hollanda dan bile pahalıymış benzin.Su anda Hollanda da benzin 2.73 $. Yine aynı yıllarda maaşın 1/4 ü doğalgaza gidiyordu. Hiç bir şey bilmiyorsanız komu6ve tüp fiyatlarına bakarak doğalgazin ne kadar ucuz olduğunu görürsünüz. Kısacası enerji fiyatları zamlara rağmen bile halen ucuz. Ülkede bir çok şey eleştirilebilir ama şu doğalgaz ve elektrik fiyatları eleştirilmez be.

