Türkiyede enerji fiyatlarının ucuz olması.


04 Nisan 2026 04:53
Türkiyede enerji fiyatlarının ucuz olması.
Dün akşam yapılan zamlardan sonra baktım ki herkes veryansın ediyor.Hemen ufak bir araştırmayla gerçeği gördüm. Biz elektrigi, doğalgazı, benzini mazotu ucuz kullanıyormuşuz meğerse. Öyle hiç Almanya örneği falan vermeyecegim. Doğalgaz fiyatları Hindistandan bile ucuz. Almanyanin falan 1/4 ü zaten. Kaynak olarak global petrolprices sitesine bakabilirsiniz. Özellikle elektrik ve doğalgaz gerçekten ucuz. Akaryakıt fiyatları da Avrupanın en ucuzu. Çok değil daha 15 -20 sene önce sürekli Avrupa'da en pahalı benzini kullandığımiz yazardi haberlerde. öyle yağ kuyrukları vardı yiğenim geyigi yapmiyorum. Bildiğiniz 2005 li yıllardan bahsediyorum. Neredeyse 2 euro ya benzin kullaniyormuşuz ki Hollanda dan bile pahalıymış benzin.Su anda Hollanda da benzin 2.73 $. Yine aynı yıllarda maaşın 1/4 ü doğalgaza gidiyordu. Hiç bir şey bilmiyorsanız komu6ve tüp fiyatlarına bakarak doğalgazin ne kadar ucuz olduğunu görürsünüz. Kısacası enerji fiyatları zamlara rağmen bile halen ucuz. Ülkede bir çok şey eleştirilebilir ama şu doğalgaz ve elektrik fiyatları eleştirilmez be.

kubii
Genel Müdür
04 Nisan 2026 04:58
23 şubat 2011 tarihli Ntv haberi: benzin 1.90 Euro. Hollanda da 1.56 euro.

ayberk33
Daire Başkanı
04 Nisan 2026 07:08

Şimdi bu durumu ilkokul 1. sınıfa giden bir çocuğa anlatır gibi anlatacağım.

İki kişi var: biri Hans, diğeri Hasan.

Hans?a 2000 taş, Hasan?a 28.000 taş veriyorlar.

Sonra diyorlar ki:

Hans?a: ?Sana 1 litre benzin vereceğiz, bunun karşılığında 2 taş vereceksin.?

Hasan?a: ?Sana da 1 litre benzin vereceğiz ama bunun karşılığında 65 taş vereceksin.?

Şimdi bakalım:

Hans 2000 taşla 1000 litre benzin alabiliyor.

Hasan 28.000 taşla yaklaşık 430 litre benzin alabiliyor.

Peki hangisinin alım gücü daha yüksek?

Cevap: Hans?ın.

Çünkü taş sayısı daha az olmasına rağmen daha fazla benzin alabiliyor.

Bir de işin başka bir tarafı var: bak asıl film burda kopuyor

Almanya?da çalışanların yaklaşık %5 asgari ücret alıyor.

Türkiye?de ise bu oran %50 civarında.

Yani mesele sadece maaşın büyüklüğü değil;

o maaşla ne alabildiğin ve toplumda kaç kişinin o seviyede yaşadığı. Güzel kardeşim benim.


firatli_genclik
Genel Müdür
04 Nisan 2026 08:55

80000 TL yi eoraya çevir 1600 Euro eder. Denekki o mantıkla bile çoğu Avrupa vatandaşı dan çok daha iyi kazanıyor bizim öğretmenler

ayberk33, 2 gün önce

Şimdi bu durumu ilkokul 1. sınıfa giden bir çocuğa anlatır gibi anlatacağım.

İki kişi var: biri Hans, diğeri Hasan.

Hans?a 2000 taş, Hasan?a 28.000 taş veriyorlar.

Sonra diyorlar ki:

Hans?a: ?Sana 1 litre benzin vereceğiz, bunun karşılığında 2 taş vereceksin.?

Hasan?a: ?Sana da 1 litre benzin vereceğiz ama bunun karşılığında 65 taş vereceksin.?

Şimdi bakalım:

Hans 2000 taşla 1000 litre benzin alabiliyor.

Hasan 28.000 taşla yaklaşık 430 litre benzin alabiliyor.

Peki hangisinin alım gücü daha yüksek?

Cevap: Hans?ın.

Çünkü taş sayısı daha az olmasına rağmen daha fazla benzin alabiliyor.

Bir de işin başka bir tarafı var: bak asıl film burda kopuyor

Almanya?da çalışanların yaklaşık %5 asgari ücret alıyor.

Türkiye?de ise bu oran %50 civarında.

Yani mesele sadece maaşın büyüklüğü değil;

o maaşla ne alabildiğin ve toplumda kaç kişinin o seviyede yaşadığı. Güzel kardeşim benim.


Mavi.Ufuklar
Genel Müdür
04 Nisan 2026 10:24

Akapa yokken insanların mağarada yaşadıklarını iddia eden güruha ancak böyle taş devrinin taş örnekleriyle konu anlatılabilirdi. Tebrik ediyorum.

Bu vatandaş gerçekten saf mı insanları saf yerine koyacak kadar ahmak mı çözemedim. Ahmakça bir manipulasyon yapıyor. Hem de bunu gelmiş memurlar.net'te yapıyor. Ahmak plus bir hareket. Tabi sen de taşı gediğine koymuşsun :)

ayberk33, 2 gün önce

Şimdi bu durumu ilkokul 1. sınıfa giden bir çocuğa anlatır gibi anlatacağım.

İki kişi var: biri Hans, diğeri Hasan.

Hans?a 2000 taş, Hasan?a 28.000 taş veriyorlar.

Sonra diyorlar ki:

Hans?a: ?Sana 1 litre benzin vereceğiz, bunun karşılığında 2 taş vereceksin.?

Hasan?a: ?Sana da 1 litre benzin vereceğiz ama bunun karşılığında 65 taş vereceksin.?

Şimdi bakalım:

Hans 2000 taşla 1000 litre benzin alabiliyor.

Hasan 28.000 taşla yaklaşık 430 litre benzin alabiliyor.

Peki hangisinin alım gücü daha yüksek?

Cevap: Hans?ın.

Çünkü taş sayısı daha az olmasına rağmen daha fazla benzin alabiliyor.

Bir de işin başka bir tarafı var: bak asıl film burda kopuyor

Almanya?da çalışanların yaklaşık %5 asgari ücret alıyor.

Türkiye?de ise bu oran %50 civarında.

Yani mesele sadece maaşın büyüklüğü değil;

o maaşla ne alabildiğin ve toplumda kaç kişinin o seviyede yaşadığı. Güzel kardeşim benim.


can-mekanik
Şef
04 Nisan 2026 10:27
Allah yardımcın olsun kardeşim, sabah 04:53'de A Haber dozunu fazla kaçırıp buraya post atacak kadar zor bir süreçten geçtiğin belli.

sercan674862
Aday Memur
04 Nisan 2026 10:55
mala anlatır gibide anlatsan anlamayacak çok büyük bir kitle var.
ayberk33, 2 gün önce

Şimdi bu durumu ilkokul 1. sınıfa giden bir çocuğa anlatır gibi anlatacağım.

İki kişi var: biri Hans, diğeri Hasan.

Hans?a 2000 taş, Hasan?a 28.000 taş veriyorlar.

Sonra diyorlar ki:

Hans?a: ?Sana 1 litre benzin vereceğiz, bunun karşılığında 2 taş vereceksin.?

Hasan?a: ?Sana da 1 litre benzin vereceğiz ama bunun karşılığında 65 taş vereceksin.?

Şimdi bakalım:

Hans 2000 taşla 1000 litre benzin alabiliyor.

Hasan 28.000 taşla yaklaşık 430 litre benzin alabiliyor.

Peki hangisinin alım gücü daha yüksek?

Cevap: Hans?ın.

Çünkü taş sayısı daha az olmasına rağmen daha fazla benzin alabiliyor.

Bir de işin başka bir tarafı var: bak asıl film burda kopuyor

Almanya?da çalışanların yaklaşık %5 asgari ücret alıyor.

Türkiye?de ise bu oran %50 civarında.

Yani mesele sadece maaşın büyüklüğü değil;

o maaşla ne alabildiğin ve toplumda kaç kişinin o seviyede yaşadığı. Güzel kardeşim benim.


kubii
Genel Müdür
04 Nisan 2026 11:27
Burası memur sitesi.MEmur maaşlarına göre bakalım. Polisin ek ödemesi yok.Hans Almanya'da 3.000 euro net maaş alır Hasan Türkiye'de 80.000 ( 1.500 euro)lira alır. Elektrik fiyatları Türkiye'de zamlı hali kwh 0.085 cent, Almanya'da 0.45 cent. Yani neredeyse 5 kat pahalı. Hadi 4 kat diyelim. Hans ortalama tuketimle maaşının 1/40 inı verirken Hasan maaşının 1/80 inini verir. Kim daha ucuz kullaniyor şimdi akıllı bıdık?
ayberk33, 2 gün önce

Şimdi bu durumu ilkokul 1. sınıfa giden bir çocuğa anlatır gibi anlatacağım.

İki kişi var: biri Hans, diğeri Hasan.

Hans?a 2000 taş, Hasan?a 28.000 taş veriyorlar.

Sonra diyorlar ki:

Hans?a: ?Sana 1 litre benzin vereceğiz, bunun karşılığında 2 taş vereceksin.?

Hasan?a: ?Sana da 1 litre benzin vereceğiz ama bunun karşılığında 65 taş vereceksin.?

Şimdi bakalım:

Hans 2000 taşla 1000 litre benzin alabiliyor.

Hasan 28.000 taşla yaklaşık 430 litre benzin alabiliyor.

Peki hangisinin alım gücü daha yüksek?

Cevap: Hans?ın.

Çünkü taş sayısı daha az olmasına rağmen daha fazla benzin alabiliyor.

Bir de işin başka bir tarafı var: bak asıl film burda kopuyor

Almanya?da çalışanların yaklaşık %5 asgari ücret alıyor.

Türkiye?de ise bu oran %50 civarında.

Yani mesele sadece maaşın büyüklüğü değil;

o maaşla ne alabildiğin ve toplumda kaç kişinin o seviyede yaşadığı. Güzel kardeşim benim.


M Can
Genel Müdür
04 Nisan 2026 12:08

Bu kafayla yaşayıp sandıkta bu kafayla oy verenler oldukça bu halk sürünmeye mahkum...

Avrupalı senin hayalini kuramadığın arabaları alıp geziyor, hayalini kuramadığın evlerde oturuyor, hayalini kuramadığın tatillere gidebiliyor ve bunları maaşıyla yapabiliyor.. Utanmadan; o insanların refahını , mutluluğunu görmediği ve hiç fikir sahibi olmadığı avrupayı örnek vermiş. :)


AleksandırDelPiero
Aday Memur
04 Nisan 2026 12:47
Ne çektik bu beyinsizlerden Yarabbim?

can-mekanik
Şef
04 Nisan 2026 13:44
dedem kahh Abdulhamid bu bambaşka bir seviye. Gör bunu görrrer
kubii, 2 gün önce
Burası memur sitesi.MEmur maaşlarına göre bakalım. Polisin ek ödemesi yok.Hans Almanya'da 3.000 euro net maaş alır Hasan Türkiye'de 80.000 ( 1.500 euro)lira alır. Elektrik fiyatları Türkiye'de zamlı hali kwh 0.085 cent, Almanya'da 0.45 cent. Yani neredeyse 5 kat pahalı. Hadi 4 kat diyelim. Hans ortalama tuketimle maaşının 1/40 inı verirken Hasan maaşının 1/80 inini verir. Kim daha ucuz kullaniyor şimdi akıllı bıdık?

Mavi.Ufuklar
Genel Müdür
04 Nisan 2026 13:58

Bu başlığı açan kişi de neyin ne olduğunun farkında. Ona bu başlığı açtıran şey bir çeşit "partizani hayal dünyası". Bu öyle bir şey ki, uyuşturucu madde gibi bir etki yapıyor olmalı. Beyinsel bir yanılsamayla düşüncelerin kendi içerisinde dış dünya gerçekliklerinden kopuk bir hayal dünyasında yaşamanın verdiği o haz ve bu hazzın sebep olduğu dopamin bağımlılığı. Bu başlığı açmasının sebebi de o partizani hayal dünyasına bağımlı hale gelmiş beyninin dopamin yoksunluğu çekmiş olması. Çünkü insanlarla tartışmaya girmesi o partizani kafaya ulaşmasını ve vücudunun dopamin üretmesini tetikliyor. Hitler'in Almanyası ya da Mussollini'nin İtalyasında yaşayanlar da benzer kafadaydılar. Rus tankları Berlin'e girdiğinde ve müttefiklerin savaş gemileri Sicilya'ya çıkarma yaptığında uyanabildiler. Tarihin bizim ülkemizde tekerrür etmemesi dileğiyle.

