Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Gih sinifi sonrasi emeklilik


04 Nisan 2026 08:28
Arkadaşlar gih sınıfına geçtikten sonra malülen emekli olan var mı bilgi alabilirmiyiz işleyiş hakkında


Yok yaaaa
Aday Memur
04 Nisan 2026 08:45
evet biz de iki arkadaş emekli oldu sonra geçinemediler, dönmek istedi emniyet kabul etmedi

pomem1010
Memur
04 Nisan 2026 08:58

2008 öncesi mesleğe girdiysenz 45 bin civarı emekli maası,2008 snrasıysanz 22 cvirrı gwçim imkansız


MaRiNa007
Aday Memur
04 Nisan 2026 11:45

Peki kontrol muayenesi var mı direk dilekçe ile emekli olabiliyormuyuz


megatron34
Aday Memur
04 Nisan 2026 12:29

malülseniz istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz

MaRiNa007
Aday Memur
04 Nisan 2026 12:43

Eyvllh

MaRiNa007
Aday Memur
04 Nisan 2026 12:45

Maaş bayağı düşük 5510 da evet malesef

MaRiNa007
Aday Memur
04 Nisan 2026 12:46

Evt maaş çok düşük

Joplu Çoban
Şef
04 Nisan 2026 13:02
Şuanda normal 30 yıllık p.m emeklisi ortalama 35-45 arası maaşı var. Aynı kıdemde gihlerde keza 35-45 arası malülen emekli maaşı alıyorlar. Ancak 2008 sonrası henüz emekli olan p.m olmadığı için maaşları bilinmiyor ancak şunu belirteyim malulen emeklilerin maaşı 25 bin civarı ve yarı yarıya fark demektir bu. Dolayısıyla 2008 sonrası normal polis memuru emekli maaşıda günümüz malulen emekli maaşı olan 25 k civarı çok düşük maaş olacaktır.

ASLAN587412
Aday Memur
04 Nisan 2026 13:06

Ne kadar maaş aldı

ASLAN587412
Aday Memur
04 Nisan 2026 13:07

2009 mezunu emekli maaşı ve ikramiye ne kadar

megatron34
Aday Memur
04 Nisan 2026 13:14
bunun cevabını en doğru şekilde SGK'ya başvuru yaparak öğrenebilirsiniz
Toplam 11 mesaj

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

