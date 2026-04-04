Gih sinifi sonrasi emeklilik

Şuanda normal 30 yıllık p.m emeklisi ortalama 35-45 arası maaşı var. Aynı kıdemde gihlerde keza 35-45 arası malülen emekli maaşı alıyorlar. Ancak 2008 sonrası henüz emekli olan p.m olmadığı için maaşları bilinmiyor ancak şunu belirteyim malulen emeklilerin maaşı 25 bin civarı ve yarı yarıya fark demektir bu. Dolayısıyla 2008 sonrası normal polis memuru emekli maaşıda günümüz malulen emekli maaşı olan 25 k civarı çok düşük maaş olacaktır.

