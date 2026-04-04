04 Nisan 2026 10:52
Disiplin Cezası İtiraz

Merhaba arkadaşlar, infaz ve koruma memuruyum. Çok basit bir sebepten dolay kınama yerine sicilim temiz olması nedeniyle uyarı cezası verildi. Komisyona itiraz ettim, üç sayfa itiraz yazdım. yapılan usul ve esas hatalarını gösterdim fakat komisyon cezayı iki satır kararla onayladı. Dava açmayı düşünüyorum. Bir kaç arkadaş idareyi değil bakanlığı karşına alırsın haklı olsan da boşver falan diyorlar. Kafam karışıyor. benim bakanlıkla bir işim yok. amacım idarenin haksız işlemine karşı. Daha önce soruşturma gecirmedigim için işleyişi tam bilmiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim.


Kenzo123
Şef
04 Nisan 2026 11:23

İdare mahkemeleri sanırım ismiyle müsemma olcak ki genelde idareleri haklı bulurlar. Eğer davanda gerçekten haklı değilsen uyarma cezası için uğraşmaya değmez


Kavunnn
Aday Memur
04 Nisan 2026 12:03
uğraştığına değmez. biz seni anlıyoruz işini layıkıyla yerine getiriyorsundur sicilinde böyle şeylerde olsun istemiyorsundur ama gerçekten değmez..

M. Ereneyer
Aday Memur
04 Nisan 2026 15:35

Sen davani aç boşver... Değmez diye bişey yok kesinlikle davani aç


refik.01
Aday Memur
04 Nisan 2026 17:43
aç davayı idare mahkemeleri bu konuda hassas ve adil davranıyor, kimsenin dediğine bakma. bugün uyarı yarın kademe verirler. hak aramayı öğrenin, kabullenici zihniyeti terkedin. Ne diyor Allah Resul'ü (s.s.) " haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır".. kendinizin şeytanı olmayın. hakkı hukuku gözeten çok idare hakimlerimiz var, başıma geldi bizzat gördüm

Kenzo123
Şef
04 Nisan 2026 18:17

Hocam eğer çok haklı değilse açsın davasını da görsün mahkemeye bir düşen birdaha çıkamıyor. Eğer davanda çok haklıysan usulde esasta çok hata varsa aç. Yoksa yıllarca debelendiğinle kalırsın. Danıştayı istinafı derken zaten 3 5 yıl uğraşırsın. Bu sürede 5 yıl dolunca zaten özlükten sildirebiliyosun. Seçim senin ben olsam haklılığım ortada değilse uyarma cezası için uğraşmam. Avukata göster o der zaten kazanırız yada kaybederiz diye

DurBakDinleGeç
Aday Memur
04 Nisan 2026 18:38

Tereddütsüz Davanı Aç. Sendikalıysan Hukuki Destek Al.

