Emniyet Reform

Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

04 Nisan 2026 13:39
Emniyette bazı şeyler yenilenecekse maaş ve çalışma sürelerinin yanında amir alımlarında da düzeltilme yapılması lazım

Kolej ve Akademi tekrar açılmalı

Mevcut Komiser ve Başkomiser rütbesinde olanlara daha fazla rütbe verilmemeli sadece ösym nin yapacağı çok zor olan sınavı geçen yüzde 5 veya 10 luk kısma rütbe verilmelidir.

Biz eskiden başkomiseri zor görürdük şimdi ayağımı sallasam başkomisere denk geliyor.

Kişiliği oluşmamış, ergen zihniyetindeki kişiler hiçbir kuruma yönetici olarak alınmamalı


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
04 Nisan 2026 14:48
Askerdeki Kurmaylik Sistemi bitince 38-40 yaşında Generallik gibi bizdeki Akademi de yok olunca haftasonu Konserleri yakında malesef Müdür olacaklar.

adsız_cengaver
Şef
04 Nisan 2026 15:25

Haberin yok galiba Akademi açılalı çok oldu. Çocuklar okulu yarıladılar.


Alpertunga26
Aday Memur
04 Nisan 2026 16:28

Sen iç güvenlik fakültesinden bahsediyorsun ama PAEM alımlarıda devam ediyor

Benim bahsettim şey kolej ve akademi. Sen eskiyi bilmiyorsun galiba önceden direk akademiden girende vardı koleji kazanıp akademiden devam edende

Teşkilatın kalitesinin yükseltilmesi için PAEM alımları durdurulmalı, eskisi gibi kolej akademiye dönülmeli, mevcut komiser ve başkomiser rütbesindekiler kesinlikle terfi ettirilmemeli

yldrmasln987
Aday Memur
04 Nisan 2026 16:38
şuanki şartlar için 8 yıl okunur mu sence kanka? değer mi?
Alpertunga26
Aday Memur
04 Nisan 2026 16:55

İşte senin gibi aile terbiyesi almamış, yetişkin birey olamamış zibidilerin meslekte olmaması için zaten.

Onu nasıl bir hitap kanka falan

yldrmasln987
Aday Memur
04 Nisan 2026 17:30
ne zırvalıyosun Allah aşkına ya, karakolda çalışan işçi ilçe müdüründen fazla maaş alıyordu kim 8 yıl okumak ister amirlik için. Mantık cercevesinden bak biraz
adsız_cengaver
Şef
04 Nisan 2026 17:31

Ewer adı iç güvenlik fakültesi olmuş.liseden sonra 5 yıl okuyup mezun olacaklarmis

Kısa hayat
Aday Memur
04 Nisan 2026 17:35
meslek alımları olmalı. 10 yıl şartı olmalı.ekipleri polis merkezini görmüş olmalı. rütbe terfi yazılı sınav ile olmalı. Rütbe sökme olmalı.

34Kosovalı
Memur
04 Nisan 2026 17:40
Haftasonu ders gorerek amir mi olunur. Sonra ceremesini biz çekiyoruz işte

Avcıkurt
Memur
04 Nisan 2026 21:02

Şuan 20 bine yakın komiser yardımcısı,komiser, başkomiser var ve sırası gelen rütbe atlıyor.yanı bu kadar adam en geç 10 yıl içinde müdürlük makamına yükselecek ama bu kadar adam nasıl şube büro vereceksin.15 sene sonra herkes müdür mü olacak o kadar kadro mu var.En iyisi askerdeki gibi rütbe bekleme sürelwri uzun olmalı ve sınav olmalı yoksa 15 sene ye 10 bin tane 1.sınıf emniyet müdürü olacak.rütbe sistemi değişmeli mesela herkes polis memuru olarak başlamalı.en az 3 yıl sonra 3 sene başpolis olmalı Komiser yardımcısı rütbeli kalkmalı daha şeffaf bi rütbe sistemi kurulmalı.herkes otomatik müdür olmayacak şekilde bi rütbe düzenlemesi lazıö


Sbz1dftd
Daire Başkanı
04 Nisan 2026 22:31
haftasonu fyo ve diğeri dışardan alınan paem hiç biri hak etmiyor o rütbeleri alacakları kadar aldılar zaten şimdi ilk aldıkları amir yada başkomiser oldu... ortaokulda son da sınava girerlerdi polis koleji vardı kazanan 4 yıl polis kolejini okurdu sonra polis akademisini geçer 4 yılda öyle okurdu Komser yardımcısı olarak başlardı bunların sayısı yıllık 500 öğrenci alırdı .... düşüncesine Türkiye geneli bir sınav yapıyorsun 500 kişi kontenjan var puan yüksek olmaz mı olur yüksetti ya fen lisesine gidecek puan ile polis kolejini giirlirdi... haftasonu kurs alarak Ankara İstanbul İzmir'de herhangi bir üniversitemin 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden alınan fyo haftasonu polis okullarında kurs görerek alındı ... dışardan kpss 70 üstü alanlar paem alındı... amannnn

plt.kaan
Memur
04 Nisan 2026 22:43
kalite ciddi anlamda düştü. dürüst olmak gerekir. bir akademi mezunu ile iş konusunda oturur fikir alışverişi yapar kendimizi geliştirirdik. şimdi ki durum ise tam tersi. fyocular paemciler işlediği değişik suçlar, ego, personele sistematik baskı. ben akademi mezunu polislerin kalitesini her zaman takdir etmişimdir. çünkü Türkiye geneli derecelik öğrenciler alınırdı. akademi gerçekten kaliteydi. intiharların bir sebebi de kalifiye amirlerin yeterli sayıda olmaması.

Ispatu61
Aday Memur
04 Nisan 2026 23:06
cok hizli davranildi yanlis yapildi ilk fyo alinanlar bu sene emniyet amiri olacak.
Riomen
Memur
04 Nisan 2026 23:49

Ne kalitelerini gördün Allah aşkına. Omzuna yıldızı takanın alayı aynı

Emniyetçi tayfa
Aday Memur
05 Nisan 2026 08:20
memur kardeş sınavlara girip kazanamamış kuyruk hala yanıyor belli ki

altıntaşli
Şube Müdürü
05 Nisan 2026 09:34

Arkadaşlar iyi amir dernek, beklentiniz nedir.


Coktamuhimdegil
Aday Memur
05 Nisan 2026 09:49
akademili olanı da gördük .

Çehzat B
Şef
05 Nisan 2026 09:54

İşini düzgün yapması.

Alpertunga26
Aday Memur
05 Nisan 2026 14:31

öncelikle insan olacak

adaletli olacak

personeliyle ilgilenecek

sorumluluk alacak

inyasitif alacak

kendini mesleki konuda geliştirecek

bazıları anılarıyla bazıları analarıyla anılır

25 yıldır meslekteyim vay be helal olsun dediğim amirlerlede çalıştım bunu amir yapanı dediklerimlede... iyi olanların tamamı kolej akademiliydi adamlar hem dil öğreniyorlardı hem yüksek lisans yapıp anons geldiğinde ekibe binip olaya gidiyorlardı

son dönemde kalite çok ama çok düştü

tabi şimdi burada 3-5 yıllık toy arkadaşlar bunları bilmezler

emir mehmet
Şube Müdürü
05 Nisan 2026 17:43
arkadaşım kaliteli amirler eskı amirler doğru ancak en buyuk handikapları ast üst ilişkisi okadar buyuktu kı mobilin kralı vardı,2008 de bir tanıdığım akademide ilk gün aksamdan sabaha kadar cırılvıplak bekleyip ıslatmişlar üst devreleri.düşün bunlardan sağlıklı karar beklemek cok zor ayrıca 70 yıldır teskılata 1 artıları olmusmu onu de
