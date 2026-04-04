Öğretmenlik artık zorlaştı


04 Nisan 2026 14:55
Arkadaşlar merhaba lütfen yargılamayın ama sınıflar susmuyor öğrenci dinlemiyor yorulduğumla kalıyorum artık tükenmeye başladım idare de geçici hiçbi okulumda idare gürültü var diye gelmedi bu seneki idare 3 4 kere geldi ortak sınavda da herkes kendi sınıfında giriyor beni almışlar başka hoca ile değiştirmişler moralim çok bozuldu hem idare moralimi bozuyor hem çocuklar hareketli durmuyorlar ders susla geçiyor sizde durumlar nasıl


atahoca
Müsteşar
04 Nisan 2026 15:09

Okul okul, sınıf sınıf değişir.

Bulunduğunu yerde yeniyseniz, 5-6 ay (belki bir sene) sabredebilirseniz, durum biraz daha düzelebilir. Prensiplerden taviz vermeden öğrencilerin samimiyetinizi (yumuşaklık değil, onlara değer verme) görünce düzelme olur. Bu sırada okulunuzda iyi gözlem yapınız. Konu hakkında sorun yaşamayan (ama zorba olmayan) öğretmenlerin yaptıklarından faydalanınız.

Her sınıfın her öğrencinin farklı bir noktası vardır. Bu konu uzun. Farklı başlıklarda tartışıldı. Buradan hitap edince düzeliyor. O zamana kadar çok yoracaklardır. Düzelme olmazsa tayin isteyip yeni bir başlangıç için tayin istersiniz.


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
04 Nisan 2026 16:03

Cuma nöbet günüm o kadar yoruldum, zorlandım ki geceyi acilde geçirdim. Kalbim o kadar zorlandı ki kriz geçiriyorum sandım. Ama tatiliniz var ama işiniz kolay diyenler bu tempoyu yaşasa ne der bilmiyorum.


berkaydal
Genel Müdür
04 Nisan 2026 16:21

Hocam idare sık geliyorsa derste tutanak tutup dilekçe ile idareye teslim edin. Disiplin kurulunun toplanıp durumu gözden geçirmesini isteyin. Bir daha gelmezler en azından. :)

Ayrıca kendinizi yormayın. Susmuyorlarsa susmasınlar. Siz dinliyormuş gibi anlatın. Öğrenci ile muhatap olmayın. Ders bitiminde çıkın. Öğrenci profili bellidir. İyi olan iki üç öğrenci zaten hedef doğrultusunda ilgiyi hak eder.


Selinemek
Aday Memur
04 Nisan 2026 16:42

hocam dersi nasıl işleyeyim yöntemlerim ne olsjn

ingilizceci78
Şef
04 Nisan 2026 17:44

hocam öğretmen iyi gözetmenlik yapamıyor diye başka öğretmeni o öğretmenin dersinde gözetmenlik yaptırmak aşırı kırıcı pislik nezaketsiz bir şey


Selinemek
Aday Memur
04 Nisan 2026 17:49

hocam bana bilgi verilmedi ama değiştirmişler beni moralim çok bozuk daha önce kopya yakaladım bildirdim diye suçlu oldum yapamıyo oldum

berkaydal
Genel Müdür
04 Nisan 2026 18:18

Hocam ders ideal şartlarda işlenir. kimsenin böyle bir talebi yoksa yapacak bir şey gerçekten yok. Bazı sınıflar var ki öğretmenin orada derse girmesi gerçekten israf yani. o sınıfın dersine gireceğine bahçeden bir tutam ot yolsan daha faydalı olur. o yüzden sınıfın durumu bu ise not ve disipline göndermek dışında bir şeyiniz yoksa yapacağınız budur. dışarıdan eleştiriyorlar ben anlatır çıkarım alan alır diyen öğretmenleri ama öyle yapmak da lazım.

atahoca
Müsteşar
04 Nisan 2026 18:54

Soru bize olmasa da yazayım. Burada da okul okul, sınıf sınıf değişiyor. O yüzden okulunuzda gözlem yapmanızın iyi olacağını yazdım.

Hiçbiri genel olarak benim yöntemim değil ama yazayım: kimisi yazdırarak ders anlatır, kimisi okutur, kimisi artı eksi atar, kimisi sınıf kapısı açık ders işler. Bu arada faydalı kitaplar var ama bir video yazayım Ziya Selçuk'un sınıf yönetimine dair semineri var seyrederseniz faydalı olabilir.

Sınıfı iyi tanıyıp ona göre hareket etmeli. Aynı seneden bir sınıfta esprili, başka sınıfta ciddi, bir sınıfta sohbet havasında... vs. farklı şekillerde ders işlediğimiz oluyor.

Başta da yazdığım gibi bulunduğunuz okulda gerek öğrenci gerekse öğretmenleri gözlemleyiniz. Hiç olmadı bazılarını tam kazanmazsanız da kazanacaklarınızla devam... Diğerleri ilerleyeceği yere kadar ilerler. Siz elinizden geleni yaparsınız. Elinizde sihirli değnek yok.

Allah kolaylık versin...

Selinemek
Aday Memur
04 Nisan 2026 18:55

çok sağolun hocam

Toplam 9 mesaj

