Öğretmenlik artık zorlaştı

Okul okul, sınıf sınıf değişir.

Bulunduğunu yerde yeniyseniz, 5-6 ay (belki bir sene) sabredebilirseniz, durum biraz daha düzelebilir. Prensiplerden taviz vermeden öğrencilerin samimiyetinizi (yumuşaklık değil, onlara değer verme) görünce düzelme olur. Bu sırada okulunuzda iyi gözlem yapınız. Konu hakkında sorun yaşamayan (ama zorba olmayan) öğretmenlerin yaptıklarından faydalanınız.

Her sınıfın her öğrencinin farklı bir noktası vardır. Bu konu uzun. Farklı başlıklarda tartışıldı. Buradan hitap edince düzeliyor. O zamana kadar çok yoracaklardır. Düzelme olmazsa tayin isteyip yeni bir başlangıç için tayin istersiniz.