Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Proje okulu ve proje


04 Nisan 2026 17:47
Merhaba sayın hocalarım, şimdi ben bir proje okulu dayım ve ingilizce dersine giriyorum, ve müdürüm sayısal hariç tüm derslerde öğrencileri sıkmayın diyen biriydi, öylemi basit bir odeve bile müdahale olurdu. Neyse geçen sene yeni bir hoca geldi ,müdürün torpiliyle ve bana öğrenciyi sıkma diyen idare bu adamın öğrenciyi basit projeler için tutmasını destekliyor,l. Şöyle mesela ben öğrenciler normal konuşma yaptırıyorum ama bunun videosunu asla çekmem ama bu hoca sanki lise değil de 5. Sınıf öğrencisine ders işler gibi 5 tane cümle ezberlerip, i m sprey gibi, onu çekip müdüre atıyor mudur de paylaşıyor, ve basit e twining projesi yaptı daha doğrusu var olan projeye kendini ekletti ve onun videosunu çekip müdüre atiyor, müdür de bize atıyor,diyeceksin sen niye yapmadın ,ben bu kadar basit şey yapmaya ve çekmeye uyandığım için yapmadım,lisede olmaz diye, mükemmeliyetçilikten, meğer millet basit şeylerden etkileniyormuş,cidden kiskanmadsn değil,5. Sınıf için olan şeylerin videosunu çekip ingilizce derslerimiz diye atarken, ben öğrencilere spontane sorular sorup onlarla sohbet ediyorum ve dedim o da değil seneye 2 hoca fazla olacak benim puanım yılım fazla ama o projeler yapıyor diye, ki seneye de proje yapacağım diye söylemiş, onu orda tutup beni yollarlar mi ,puana ve yıla rağmen?


bahçesaray
Şef
04 Nisan 2026 17:51
norm fazlası kim ise o gider

sias
Şef
04 Nisan 2026 18:06

Emin misiniz? Bir de benim şu an 4. Yılım 2. 4 yıl icin beni secmeyip yollarlar mi, yani norm fazlası tarihlerini bilmiyorum öyle olursa , beni yollayıp diğerini tutarlar mi diğer hoca sözleşmeli benim 12. Yılim ama bu zümrem sözleşmeli 1 senesi dolamdan eski okulundan proje okuluna gelmiş, o nasıl oldu onu bile anlamadım bir okulda 3 sene kalma kuralı yok mu? O yüzden kuyumu kazacaklar diye korkuyorum, yıllarca 50 kişilik siniflarda çalıştım ilk kez bir nefes aldım, burda da yoruluyorum ama en azından kavga dövüş yok ama işte yala.ka olmak lazım burda kalmak için malesef.

bahçesaray
Şef
04 Nisan 2026 18:53
sizin 4. yıl bitecekse, müdür uzatmaya bilir, bu ayrı bir konu

bahçesaray
Şef
04 Nisan 2026 18:54
proje okula gelirken son okulda 3 yıl çalışma süresi yok, ama proje okula geçince il içi için 3 yıl sıfırlanıyor

atahoca
Müsteşar
04 Nisan 2026 19:02

Arkadaşınız geçen sene geldiyse ve kadrodaysa zaten proje yapmasa bile onu yollayamaz.

İdareciler biz tercih etmedik deseler de onlara genel itibarıyla soruldu. Sizin senenizin uzamasında da bu etkili olacaktır. Proje vb. şeyler mahkemeye başvuruda ve kararlarda etkili oluyor. Mükemmelliyetçiliği bırakanız (bak şu yazana derler ama mevcut durumda olan bu). Bir iki ay önce öğrenciler toplu taşımada öğretmenin proje için sınıfı bırakıp onlar yerine durmadan elbise diktiğini konuşuyorlardı. Gelinen durum bu.

Not: Dersinize müdahale ettirmeyiniz diyeceğim ama durumunuzu ve tercih meselesini biliyorsunuz.


Talai
Memur
04 Nisan 2026 20:18

"Seneye iki hoca norm fazlası olacak" demişsiniz. Böyle bir durum varken bu sözleşmeli arkadaş nasıl gelebildi sizin okulunuza? Sanki bir usulsüzlük olmuş orada..


atahoca
Müsteşar
04 Nisan 2026 20:57

Seneye ikimizden birisi fazla olacak demiş. Muhtemelen seneye sınıf sayısı düşecektir. Bazı proje okulları ortaokul için sınıf açarken liseleri ortaokula dönderdiler.

Proje okullarda yukarıda yazdığım gibi dört senesi dolmayan yollanamaz. Velev ki bir soruşturma konusu olsun. Dört yılı dolduğu için konu sahibi arkadaş gidecek. Kendisine kendi okulunu ilk sıraya yazarak tercih yapmasını tavsiye ederim.

sias
Şef
05 Nisan 2026 09:12

Haklısıniz valla ,ne bileyim,ben y kussgiyim öyle her şeyi kamerya çekmek, en basit şeyde aferin denmesine alışık olmadığım için, liseli çocuklara 5 tane basit cümle ezberlerip çekmek bana komik geldi, diğeri yeni ve genç o alışık diye yapıyor, karakter meselesi

sias
Şef
05 Nisan 2026 09:14

Evet ,müdür direkt onu istemiş ki sayısal dışı ders hocalarına mobbing yapan biriydi, öğrenciyi sıkmayın diyen biri, gidip öğretmen fazlalaigi varken öğretmen alıyor,evet var usulsüzlük malesef.

sias
Şef
05 Nisan 2026 09:17

4 senesi dolmayan toplanmaz ama öğretmen fazlalığı varsa bile mi? Bir de galiba okul proje okullulugundan çıkmış şu an ve ona rağmen o hoca ilk atama okulunda 1 sene dolmadan müdür sayesinde gelmiş.

bahçesaray
Şef
05 Nisan 2026 10:48
norm olmadan birisi gelemez okula kadrolu

furkan ak
Aday Memur
05 Nisan 2026 11:14
Bi sorum olacak arkadaşlar geçen sene proje okulunda ikinci 4 yılım onaylanmadığı için norm fazlası durumuna düşürüldüm.Başka bi proje okuluna yerleştim. Daha uzak bi okula resen gitmemek için tercih yapmıştım. Sorum şu bu seneki proje okulları sürecinde tercih yapabilirmiyim.

atahoca
Müsteşar
05 Nisan 2026 12:01

Proje okul değilse hizmet puanına bakacaklar.

Geldiği sırada norm fazlası olarak geldiyse o zaman dilekçe ve mahkeme yolu gözükmüş olabilir. O sıra norm uygunsa yukarıda yazdığım cümle geçerli.

atahoca
Müsteşar
05 Nisan 2026 12:11

Siz iyisiniz. Ben X kuşağıyım.

İki üç sefer Tübitak Projesi yaptık. Branşım gereği araştırmaya yönelikti bunlar. Her seferinde akademisyenlerden aşırı övgü alındı. İlçe'de kaymakamlığa davet edilen tek ekip biz olduk. İlçe Milli Eğitim kitap olarak basacağını da söyledi. Teşekkür vb. herhangi bir belge verildi mi? Hiçbirşey verilmedi. Ivır zıvır şeyler yapanlara belgeler yağdı. Çok umursamadım. Yalnız projedeki -hem hassas hem de çok iyi öğretmen olan arkadaşıma- bir terslik yapıldı. O günden sonra projelerden çekildik.

Öğretmenler Kurulu'nda DYK açmayacağım, deyince -ki tek diyendim-, MEB inceliyordan başlanarak, hafif mobinge dönünce, aferin için iş yapmıyoruz, sevmem de, kim incelerse incelesin, bu gönüllü bir şey, gönüllü olarak ne yapacağıma kendim karar veririm (çocuklara rehberlik yapıyorum ve her sene kazananlar çok güzel teşekkür mesajı atıyor, ben kazanmaktan çok gayrete önem verdiğimi her sene söylüyorum, o ayrı) diyerek, konuyu kapattırdım.

Evet, bizim nesil bu işe çok alışık değil (ama onlar da başladı), idareci arkadaşım var, yapar paylaşmaz, ona da kızıyorum, milletin iki üç katı ama (sadece öğrenciye faydalı olan işleri ve öğretmenleri asli işleri haricinde asgari yorarak) paylaşmaya ikna edemedim. Hala milleti öne çıkarıyor, zorumla bir iki paylaşım ancak yapıyor. Yapın, hocam. Ama dalkavukluk yapmadan, kimliğinizi koruyarak...

atahoca
Müsteşar
05 Nisan 2026 12:13

Proje okullar ayrı yönetmeliği olan okullar. Başvurun.

Malum, hakkınız olmayan durumlarda MEBBİS uyarı veriyor. Dolayısı ile istediğiniz herşeye başvuru yapabilirsiniz.

sias
Şef
05 Nisan 2026 14:36

Kesinlikle öyle. Zümrem,belki 5 yaşında internetle tanıştı. Ben arandığında,ve 10 sene 55 kişilik liselerde saç beyazlattim, ve malesef 1 senesi dolmadan proje okuluna gelmesi ne büyük haksizlik, hadi y kuşağı olmam Allah'in takdiri de, ben 10 sene hayatta kalmaya çalıştım, internetten yabancılarla konsumak, bir şeyler yapmak tabiki isterdim; ama benim öğrencim, afedersiniz, masaya tuvaletini yapardı, t.cavuz, u.yusturcu, döner bicagiyla okul basma ne ararsan ,biz 10 snee bunlarda öğretmenlik yaptık ve millet şak diye proje okula atandi. Bu hoca benden iyi değil; ben onu beceriden dolayı kizkanmiyorum ama yaşından ,şansindan ve karakterinden dolayı kıskanıyorum, çünkü öğretmenliği ve bilgisi kötü ama insanlara iyimis gibi gösteriyor ve bilmeyenler etkileniyor, karaketer olarak benim yapmayi, ya da istemyi dusnemedigim şeyleri istiyor ve dediğim gibi nefes alsa aferine alışmış olduğu için basit şeyleri proje diye insanlara yutturdu ve bir de videoya çekiyor, idare bana bak sen yapmadın diyor ,ben ise sınıfta öğrenciyle normal ingilizce sohbet ediyoruz ve seneye o proje yapıyor diye bırakırlarsa tekrar üzülecegim. çünkü cidden sadece reklamını çok iyi yapiyor ve belli karaketer özellikleri pek yok, utanma, mukemmeliyetcilik , gurur gibi. Çok yanliş zamanda doğdum hocam ve karakterde ve galiba siz de öyle.

atahoca
Müsteşar
05 Nisan 2026 14:51

İki durum var.

Birinci Durum: Proje okulsanız ve sizin dört yılınız dolup diğer şahsın dolmadıysa ve norm seneye bir oluyorsa siz gidersiniz. Tercih olarak yine de yazınız.

İkinci Durum: Proje okul değilseniz, müdürün yetkisi yoktur (ilk madde de yazılı olmasa da perde arkasından yapılıyor ama sizde sene mevzu var). Hizmet puanına bakılır. Diğer arkadaş yeni diyorsunuz. Büyük ihtimal sizin hizmet puanınız daha fazladır. O gider.

Not: Rotasyon (12 senede) dikkate alınmadan yazıldı.

Toplam 17 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmen maaşının 65 bin tlde kalması...Mart EnflasyonProje okulu ve projeÖğretmenlik artık zorlaştıRehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Ortak sınavda öğretmen değiştirmişlermobingPardus, okullardaki akıllı tahtaları kullanılamaz hale getirdiEk ders ücretinin aşırı düşük kalmasıOkul müdür yardımcılarının norm durumu çözülecek mi

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

Son Haberler

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?