Proje okulu ve proje

Siz iyisiniz. Ben X kuşağıyım.

İki üç sefer Tübitak Projesi yaptık. Branşım gereği araştırmaya yönelikti bunlar. Her seferinde akademisyenlerden aşırı övgü alındı. İlçe'de kaymakamlığa davet edilen tek ekip biz olduk. İlçe Milli Eğitim kitap olarak basacağını da söyledi. Teşekkür vb. herhangi bir belge verildi mi? Hiçbirşey verilmedi. Ivır zıvır şeyler yapanlara belgeler yağdı. Çok umursamadım. Yalnız projedeki -hem hassas hem de çok iyi öğretmen olan arkadaşıma- bir terslik yapıldı. O günden sonra projelerden çekildik.

Öğretmenler Kurulu'nda DYK açmayacağım, deyince -ki tek diyendim-, MEB inceliyordan başlanarak, hafif mobinge dönünce, aferin için iş yapmıyoruz, sevmem de, kim incelerse incelesin, bu gönüllü bir şey, gönüllü olarak ne yapacağıma kendim karar veririm (çocuklara rehberlik yapıyorum ve her sene kazananlar çok güzel teşekkür mesajı atıyor, ben kazanmaktan çok gayrete önem verdiğimi her sene söylüyorum, o ayrı) diyerek, konuyu kapattırdım.

Evet, bizim nesil bu işe çok alışık değil (ama onlar da başladı), idareci arkadaşım var, yapar paylaşmaz, ona da kızıyorum, milletin iki üç katı ama (sadece öğrenciye faydalı olan işleri ve öğretmenleri asli işleri haricinde asgari yorarak) paylaşmaya ikna edemedim. Hala milleti öne çıkarıyor, zorumla bir iki paylaşım ancak yapıyor. Yapın, hocam. Ama dalkavukluk yapmadan, kimliğinizi koruyarak...