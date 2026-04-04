Bursalı Dr. Ali Kavuzlu?ya ameliyat oldum. Ameliyat sırasında burnumdan fazla kemik alındığını düşünüyorum. Burnumu eski haline getirmek istiyorum. İsteğim dışında daraltıldığı için şu an nefes almakta zorlanıyorum.

Revizyon ameliyatı için görüştüğüm diğer doktorlar, burnumun eski formuna kavuşabilmesi için kaburga kıkırdağından parça alınması gerektiğini söylüyor. Ancak bu ameliyatlar oldukça pahalı ve mevcut ameliyatımı yapan Dr. Ali Kavuzlu revizyon için ücret karşılamıyor.

Ameliyat olmadan önce doktor araştırması yaparken sadece Google yorumlarına güvenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yorumlar yanıltıcı olabiliyor ve olumsuz geri bildirimler her zaman görünmeyebiliyor. Bu yüzden Memurlar.net gibi forum sitelerinde yer alan gerçek hasta deneyimlerini incelemek daha sağlıklı olabilir.

Benzer bir durum yaşayan, özellikle kaburga kıkırdağı ile revizyon ameliyatı olan varsa tecrübelerini paylaşabilir mi? Nasıl bir süreç geçirdiniz, sonuçtan memnun kaldınız mı?