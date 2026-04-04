Dr öğretim üyesi kadrosu davası hakkında


04 Nisan 2026 18:41
merhaba hocalarım,

doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmak için yaptığım başvurumun ön değerlendirme safhasında reddedilmesi üzerine açmış olduğum davada defalarca dile getirmeme rağmen atanan kişinin dosyası mahkemeye sunulmadı. bu konu beni çok rahatsız ediyor. hukuka vakıf olan hocalarıma şunu sormak istiyorum acaba mahkemeye intikal etmiş bu olayda dava sürerken cimer başvurusunda bulunmam ve cimer aracılığıyla atanan adayın dosyasını ve jüri raporlarını talep etmem mümkün müdür?


Makamsızlar
Memur
05 Nisan 2026 21:34
Hocam siz idari mahkemeye su kisinin ataması haksız diye başvuramazsanız eğer atanan kisinin ataması haksız ve yasal yapılmamışsa burada görevi kötüye kullanma vardır. Şartları sağlamadığı halde aday atandıysa savcılığa gidip atamaya onay veren jüri hakında görevi kötüye kullanmak suçundan sikayetçi olun atanan adayı kadrodan çıkaramazsanız ama jüri ceza alır meslekten çıkarma dahil alabilir uğrasmak istiyorsanız suan yapabiliceğiniz bu. ve bu adli bir durum. buradan kazanılırsa ispatlanırsa jüri ceza alırsa idari olarak adayın kadrosu tehlikeye girer. bu durumda maddi olarak da bir şey çıkmaz cebinizden adli olay olduğu için. cimere basvursanız dahi evraklar sizinle ilgili olmadığı diğer adayla ilgili olduğu için verilmez size. sanırım siz suan idari yargıya basvurdunuz ama idari yargı sadece sizin atama uygunmu elenmeniz uygunmu ona bakar bilginiz olsun. suan için uğrasmak ceza aldırmak istersiniz savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz

hekimoglu823
Aday Memur
06 Nisan 2026 00:13

Hocam atanan kişinin jürisinde yer alanlar kim bilmiyorum.

Makamsızlar, 10 saat önce
Makamsızlar
Memur
06 Nisan 2026 07:12
kim olduğunu bilmeniz önemli değil savcılıga gidin bu jüride her kim varsa su atanan adayın atamasını usulsüz yaptılar bantları sağlamıyordu görevi kötüye kullandılar demeniz yeterli gerisini zaten savcılık soruşturur
hekimoglu823, 7 saat önce

