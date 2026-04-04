Dr öğretim üyesi kadrosu davası hakkında

Hocam siz idari mahkemeye su kisinin ataması haksız diye başvuramazsanız eğer atanan kisinin ataması haksız ve yasal yapılmamışsa burada görevi kötüye kullanma vardır. Şartları sağlamadığı halde aday atandıysa savcılığa gidip atamaya onay veren jüri hakında görevi kötüye kullanmak suçundan sikayetçi olun atanan adayı kadrodan çıkaramazsanız ama jüri ceza alır meslekten çıkarma dahil alabilir uğrasmak istiyorsanız suan yapabiliceğiniz bu. ve bu adli bir durum. buradan kazanılırsa ispatlanırsa jüri ceza alırsa idari olarak adayın kadrosu tehlikeye girer. bu durumda maddi olarak da bir şey çıkmaz cebinizden adli olay olduğu için. cimere basvursanız dahi evraklar sizinle ilgili olmadığı diğer adayla ilgili olduğu için verilmez size. sanırım siz suan idari yargıya basvurdunuz ama idari yargı sadece sizin atama uygunmu elenmeniz uygunmu ona bakar bilginiz olsun. suan için uğrasmak ceza aldırmak istersiniz savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz

