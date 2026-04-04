Eminevime girilir mi?

Mantik şu, girdigim meblanin %40 ını odediginde arac yada ev parani teslim ediyorlar. Bes ay minimum odeme alma zamanidir. 5 ayda. once odeme alamazsin. Bddk ya gore boyle olmus onceden bu sekilde degildi. 1 milyon arac almak icin basvurdugunda pesinat ver yada verme 5 ayda 400 bin tl odeme yapmis isen aracini 5. ayda alirsin. Pesinat yada aylik taksitine gore %40 lik dilime ulasman, odeme alacagim ayı belirliyor. Mesele ev yada arac alma degil, yani evi gec teslim ediyorlar falandan ziyade %40 a erken ulasmak. Bunun icin odeyeceginiz miktari iyi secip,aylik taksit yuksek yada pesinat fazla olmali. Ben 1 milyona girdim. Haziranda teslim edilecek. Pesinat vermedim. Bide son olarak kullanacaginiz miktarin %7 sini sizden pesin olarak aliyorlar.

