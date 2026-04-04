Eminevime girilir mi?

Arkadaşlar peşinatsız eminevime ev vaya araba için girilir mi. Şayet girilirse en mantıklısı ne olur. Girenler teslim alanlar yada sorun yaşayanlar bilgi verirse sevinirim. Sisteme girenler özellikle bilgilendirirse fikir olur. Saygılar sunarım herkese


yavuzhan06
Aday Memur
04 Nisan 2026 19:56
Girilir.En kısa sürede almak koşuluyla girilir. İki teslimat aldım üçüncüye yazılacağım inşallah.

Leblebkiran
Memur
04 Nisan 2026 20:51

Araba icin mantıklı bence ama ev için süreç uzun ve birden ev fiyatları katlansa sıkıntı ama herkesin planı düşüncesi farklı tabiki


Ferhatjop
Aday Memur
04 Nisan 2026 20:57

Girilmez. Aynıya geliyor git kredini çek öde...


Cakabey01
Aday Memur
04 Nisan 2026 20:58
Peki ev alan var mı en kısa süre kaç ayda teslim ediyolar

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
04 Nisan 2026 21:01

Sistem size ev almıyor biliyorsunuz değil mi ?

Ev için giriyorsunuz, gerekli taksitleri ödedikten sonra günüzü geldiğinde paranızı alıyorsunuz, o fiyata ev bulabilirseniz evinizi alırsanız, bulamazsanız kısmını da düşünmek lazım.


Bizekiydilar
Şube Müdürü
04 Nisan 2026 21:17

Asla girme, peşinatın yoksa süründürüyorlat. Eminev fuzulev hepsi aynı mantık. Peşinat yoksa 3+1 diye girdigin ev parasına sıra sana gelene kadar anca 1+1 alabiliyorsun o parayla. Bide aldıgın ev bi bka yaramıyor yani ilk giridign parayla sıra gelene kadr belkide bktan biyerden ev alabiliyosun, bide onun taksidini oduyosun bazen muhitten dolsyı kiraya da veremeyince bos evin taksidini odeyip her ay eksiye giriyorsun eksiyi kapatmak için ya saga sola borc yapıypsın ya elindeki birikim diye kenara attıgın altınları bozuyorsun hazırki birikimnden fe oluyosun. Bir kuzen bu sekilde sürünüyor .digeri peşinatla 2 mlyondan girdi karı koca calısıyorlar 3.aydan evlerini aldılar hiçte zorlanmıyorlar


Senet
Aday Memur
05 Nisan 2026 00:14

Anlaşılan en iyisi araç almak kısa vadede ve garanti gibi görünüyor çünkü eve girecek peşinat yok


Karizmagenc
Aday Memur
05 Nisan 2026 00:56
Araba icin girdim ocak ayında.taksitlerimi ödüyorum haziranda aracimi alacam insallah.

Senet
Aday Memur
05 Nisan 2026 06:33

Ne kadar miktara girdiniz. Aylık ödemeniz ne kadar ve peşinat ne ödediniz

ALTARİN OĞLU
Daire Başkanı
05 Nisan 2026 07:13
Mantik şu, girdigim meblanin %40 ını odediginde arac yada ev parani teslim ediyorlar. Bes ay minimum odeme alma zamanidir. 5 ayda. once odeme alamazsin. Bddk ya gore boyle olmus onceden bu sekilde degildi. 1 milyon arac almak icin basvurdugunda pesinat ver yada verme 5 ayda 400 bin tl odeme yapmis isen aracini 5. ayda alirsin. Pesinat yada aylik taksitine gore %40 lik dilime ulasman, odeme alacagim ayı belirliyor. Mesele ev yada arac alma degil, yani evi gec teslim ediyorlar falandan ziyade %40 a erken ulasmak. Bunun icin odeyeceginiz miktari iyi secip,aylik taksit yuksek yada pesinat fazla olmali. Ben 1 milyona girdim. Haziranda teslim edilecek. Pesinat vermedim. Bide son olarak kullanacaginiz miktarin %7 sini sizden pesin olarak aliyorlar.

trafik3525
Aday Memur
05 Nisan 2026 09:01
araba için girdim haziran da aralıkta teslim aldım tek dezavantajı piyasa yükselirse paran pul olur diğer türlü bankalardan daha avantajlı

baskentli_police
Şef
05 Nisan 2026 09:56

Enflasyon olan ülkelerde bu sisteme girilmez


cesurpolis5260
Aday Memur
05 Nisan 2026 10:32
mart 14 ünde 750 bin TL lik araca girdim 49 bin TL katilim ücreti verdim 175 bin TL de peşinat verdim aylik ödeme 25 bin TL ağustos 15 de aracımı aldığımda 750 bin ödeme yapacaklar Elinde bulunan pesinatina göre katilim şirketleri cok iyi . ama uzun vade ev tavsiye etmem

hsynkrt33
Aday Memur
05 Nisan 2026 12:45
benim 800 civarı nakitim var. Peşinatsız 1250m ev için girmeyi düşünüyorum. Alacağım ev 1+1 olacak.Birazda aileden borç alacağım. Aylık 50 bin ödeme ile yeni yıla girmeden teslimatı yaparlar diyorlar. Hala tam karar vermiş değilim

funnx
Aday Memur
05 Nisan 2026 13:38

Ülkemizde enfilasyon gerçeği var erken teslim 5 ay da alabilirseniz girin yoksa girilmez


polmuratmk
Genel Müdür
05 Nisan 2026 14:48
Kardeşim peşinatın yoksa uzun sürüyor ben yıllar önce girmiştim peşinatsız girdiğim için kurada erken çıkmadığı için 3 yıldan fazla sürdüğü için 2+1 yerine 1+1 alabildim %6/7 ye tekabül eden organizson ücretinden başka fazladan para çıkmadı cebimden şimdi sistemler biraz farklı olsa da genel hatlarıyla aynı. Eğer elinizde alacağınız evin yarısı civarında bir birikiminiz varsa mantıklı 5 aydan önce teslimat zaten yok. Bu şekilde olursa yani 1 yılı geçmeden teslimat şeklinde peşinat ve ödemelerinizi ayarlayabiliriyorsanız çok karlı bir sistem

Fenerbahce19.07
Memur
05 Nisan 2026 15:14
Ev icinde araba icinde bence mantikli. enflasyon var ama artik artis hizi yavasladi. 3-4 yil onceki gibi ev ve araba fiyatlari artmiyor. cunku dolar baskilaniyor , artis hizi yavasladi. 1M bankadan kredi cekince 2M geri ödüyorsun. Bu sistemde cekecegin para 5 ay da %20 erise 200 bin faiz odemis gibi sayacaksin. kisacasi korkma sisteme dahil ol . borçlanmadigin surece bisey sahibi olamiyorsun.

Senet
Aday Memur
05 Nisan 2026 15:46

Peki batma riskinie karşı paran BDDK tarafından korunuyor mu yani bu durumda teminat var mı


Fenerbahce19.07
Memur
05 Nisan 2026 17:40
inan onu hic sorgulamadim devrem. o kadar düşünecek olursak ohoooo . denemek icin git 500 bin tl lik finansmana basvuru yap. sistemi gor anla. aklindaki sorulari sor. bu kadar kisi başvuru yapip parasini aliyor eger vermeyecek olsalar simdiye kadar ayakta kalabilir miydi. 100 kisilik kurali sisteme girip parasini alamayan insanlarin sikayetleri hepimizin kafasini karistiriyor.

Senet
Aday Memur
05 Nisan 2026 20:09

Evet şikayet edenler hep kuralı sisteme girip parasını alamayanlar

Çok Yazılan Konular

Trafik Bayram ÖdüllendirmesiMesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Polsan temettüEminevime girilir mi?Emniyet ReformEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler1 Nisan? da Polis Müdürleri ve Polisin Özlük Hakları ile Torba Yasa Teklifi İddiasıGih sinifi sonrasi emeklilikBekçilere düzenleme

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

Son Haberler

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?