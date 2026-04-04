Ortak sınavda öğretmen değiştirmişler

hocamız başka konuda da değinmişti ki orada değindiği noktalardan en çok bence bu yanlıştı buna ayrı bir konu açmış. ki haklı zaten.

ortak sınavda hocamızın sınıfına başka öğretmen koymuşlar çocuklar kopya çekmesin diye.

bu hem nezaketsiz hem incitici öğretmen de öğretmeni düşünmeyecek anlamayacaksa ....

burada 2 ihtimal var ya "yetersiz" veya "taraflı" şeklinde ithamda bırakarak o öğretmenin akademik yetkinliğini ve etik değerlerini hiçe saymaktır. hadi sen öğretmenini düşünmedin öğrenciler düşünür mü öğrencilerde öğretmeni kötü görecek bu öğretmene gözetmenlik bile yaptırtmıyorlar diyecekler. öğrenciler öğretmenlerini bir anda "şüpheli" konumuna düşürüldüğünü gördüklerinde ne olacak ? öğretmen suç varda suç mu işlemiş bu tarz bir muamele görmek hem insanın mesleki şevkini kıran ve okuldaki arkadaşlarına okuluna olan aidiyeti zedeleyen bir durum

yazacak çok şey varda bilmiyorum.