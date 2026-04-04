Ortak sınavda öğretmen değiştirmişler


04 Nisan 2026 18:43
Ortak sınavda öğretmen değiştirmişler

Herkes kendi sınıfında giriyor bi tek beni değiştirmişler benim yerime başka biri girecek daha önce kopya yakaladım söyledim benim dersimde kopya çekildiğini düşünüyorlar siz bu duruma ne tepki verirsiniz


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
04 Nisan 2026 20:24

Maalesef anlaşılmıyor


ingilizceci78
Şef
04 Nisan 2026 21:12

hocamız başka konuda da değinmişti ki orada değindiği noktalardan en çok bence bu yanlıştı buna ayrı bir konu açmış. ki haklı zaten.

ortak sınavda hocamızın sınıfına başka öğretmen koymuşlar çocuklar kopya çekmesin diye.

bu hem nezaketsiz hem incitici öğretmen de öğretmeni düşünmeyecek anlamayacaksa ....

burada 2 ihtimal var ya "yetersiz" veya "taraflı" şeklinde ithamda bırakarak o öğretmenin akademik yetkinliğini ve etik değerlerini hiçe saymaktır. hadi sen öğretmenini düşünmedin öğrenciler düşünür mü öğrencilerde öğretmeni kötü görecek bu öğretmene gözetmenlik bile yaptırtmıyorlar diyecekler. öğrenciler öğretmenlerini bir anda "şüpheli" konumuna düşürüldüğünü gördüklerinde ne olacak ? öğretmen suç varda suç mu işlemiş bu tarz bir muamele görmek hem insanın mesleki şevkini kıran ve okuldaki arkadaşlarına okuluna olan aidiyeti zedeleyen bir durum

yazacak çok şey varda bilmiyorum.


Selinemek
Aday Memur
04 Nisan 2026 21:21

madem beğenmiyor ya kendileri girsin derslerime ya da başkalarına versinler bundan sonra tüm derslerimi çok üzgünüm

ingilizceci78, 2 gün önce

hocamız başka konuda da değinmişti ki orada değindiği noktalardan en çok bence bu yanlıştı buna ayrı bir konu açmış. ki haklı zaten.

ortak sınavda hocamızın sınıfına başka öğretmen koymuşlar çocuklar kopya çekmesin diye.

bu hem nezaketsiz hem incitici öğretmen de öğretmeni düşünmeyecek anlamayacaksa ....

burada 2 ihtimal var ya "yetersiz" veya "taraflı" şeklinde ithamda bırakarak o öğretmenin akademik yetkinliğini ve etik değerlerini hiçe saymaktır. hadi sen öğretmenini düşünmedin öğrenciler düşünür mü öğrencilerde öğretmeni kötü görecek bu öğretmene gözetmenlik bile yaptırtmıyorlar diyecekler. öğrenciler öğretmenlerini bir anda "şüpheli" konumuna düşürüldüğünü gördüklerinde ne olacak ? öğretmen suç varda suç mu işlemiş bu tarz bir muamele görmek hem insanın mesleki şevkini kıran ve okuldaki arkadaşlarına okuluna olan aidiyeti zedeleyen bir durum

yazacak çok şey varda bilmiyorum.


sınıfdefteri
Aday Memur
04 Nisan 2026 21:35

Kıymetli Hocam,


sınıfdefteri
Aday Memur
04 Nisan 2026 21:42

Kendime güzel bir kahve yapar, kitabımı okurdum. Kim gözetlerse gözetlesin sınavı modunda olurdum. Yetkinliğimden ve vasıflarımdan eminsem karşı tarafa beni yargılama, etiketleme hakkını vermezdim. Benim yorulmamamı, evrak işleriyle uğraşmamamı istiyorlar demek diye düşünürdüm. Sınıf yönetimim ve sınıfa hakimiyetim zayıfsa bu konuda kendimi geliştirme yoluna giderdim. (Zamanında ilkokulda branş öğretmeniyken maaş karşılığını dolduramadığım için bir liseye görevlendirilmiştim. Bir sınıf hariç diğerlerinde gayet güzel ders işleyebiliyorken o sınıfta çareler çaresiz kalıyordu. Sınav yapacağım zaman Okul Müdür Yardımcısından sınavda bana destek olmasını rica etmiştim. Kendisi de kabul etmiş o sene boyunca sınavlarıma katılmıştı. Yetersizdim, tecrübesizdim, bundan çekinmedim, utanmadım. Bazen gereksiz hassasiyet gösterebiliyoruz, umarım işler gönlünüzden geçtiği gibi ilerler.)

sınıfdefteri, 2 gün önce

Kıymetli Hocam,

