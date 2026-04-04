2026 KPSS lisans B grubu düz memurluk


04 Nisan 2026 19:54
2026 KPSS lisans B grubu düz memurluk

Merhaba 2026 yani bu yıl 6 Eylül de gerçekleşecek Kpss Lisans sınavına pazartesi itibariyle çalışmaya başlıyorum.

Düz memurluk 4001 ya da Uluslararası İlişkiler nitelik koduyla atanmaya çalışacağım. Düşüncelerinizi merak ettiğim birkaç şey var,

1- Sanıyorum 91-92 puan yapmam gerekiyor en az ?

2- 2018 yılında 74 puanım var ondan sonra da bir sayfa kitap açmadım bu durumda 92 puana 5 ayda nasıl ulaşırım ? Ulaşması ne kadar zor olur ?

3- internette hesaplama motorunda hesaplandığımda ortalama 90 net gözüküyor yapmam gereken doğru mu?

4- pegem ve yargıdan konu anlatım kitapları, soru bankaları, geçmiş sınav soruları bir çok kaynak aldım bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz, yazarak çalışmayı düşünüyorum video izleyerek de pekistirecegim

5- şuan işim yok çalışmıyorum dolayısıyla bütün günüm müsait günde en az 7 saat düşünüyorm yeterli mi

6- KPSS b düz memur olarak atanan varsa yakın zamanda yazarsa çok sevinirim

Bunu şundan da yaşıyorum duz memurluk için çalışan sayısı çok az hep öğretmen adayları KPSS ye hazırlanıyor gördüğüm kadarıyla, ya da A Grubu uzman adayları

Düz memurluk amacıyla çalışan arkadaşlar varsa onlarla da konuşmak isterim birbirinize yardımcı olabiliriz

Sonuç olarak bilgi alışverişi yapmak istedim yanıtlarıniz çok değerli şimdiden teşekkürler


Mavi.Ufuklar
Genel Müdür
04 Nisan 2026 21:04

Kpsbirincisi
Genel Müdür
04 Nisan 2026 22:05

74 puanı iyi çalışarak aldıysan 90 ın üstüne çıkman zor. Ama mayematiğin iyiyse yapılır.


meraboy
Memur
05 Nisan 2026 01:58

Az zaman kaldı ve 2018'den beri hiç kitap açmamışsın.

Hadi 80-82 puan hedeflesen neyse fakat 4001 ile 5 ayda 90+ çıkman bilemedim.

Kpss A kovalasanız daha mantıklı olur. (Bölümüze göre yer var mı emin değilim)


metin48484848
Aday Memur
05 Nisan 2026 11:30

çalışmaya erken başlamışsın . son iki üç gün kala çalışsan yeter. gerçi daha başlamamışsın.

Bununla birlikte düz memurluk dediğine atanamayan, bölümünden atama olmayan, memleketine gitmek için yeniden kpssye giren yüz binlerce insan giriyor :D bilgine


atkibereeldiven
Aday Memur
05 Nisan 2026 11:47

Biliyorum evet çok zor ama çalışacağız bakalım

atkibereeldiven
Aday Memur
05 Nisan 2026 11:48

Ayrıca alan sınavına gireceğim ama bir de ona çalışacak zaman mümkün değil ona çalışmadan gireceğim mecbur

meraboy
Memur
05 Nisan 2026 13:51

Kpss A daha kolay.

Her dersten 6-7 net yapınca GUY oluyorsunuz zaten. Ekstra bir kurum sınavı oluyor sadece o da Ösym ayarında zaten

Yaşım geçmese hiç b ile uğraşmazdım. En kötü +15k fazla maaş avantajı da var.

gelecekalper
Aday Memur
05 Nisan 2026 15:40

Bu kalan zamanda 82 85 için nasıl çalışılmalı?

meraboy
Memur
05 Nisan 2026 18:45

Mevcut potansiyeli bilmiyorum hangi derslerde daha iyisiniz vs ona göre net bir şey söylemek zor.

Ama Türkçe ve Tarih'i yalayıp yutmanız lazım. Tabi tüm Türkiye bu 2 dersi yalayıp yutuyor önemli olan yani farkı koyacağınız yer matematik olacak.

atkibereeldiven
Aday Memur
05 Nisan 2026 19:30

Benim yaş 34:(

meraboy
Memur
05 Nisan 2026 21:09

Aynı yaştayız :)

O yüzden kpss a'yı bıraktım ucu ucuna denk geliyor riske atmayayım dedim.

