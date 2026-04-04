04 Nisan 2026 22:19
britiş şort heyır kedim oldu-ama tüy sorunu
heryer tüy ve ben onları yutuyorum kedi daha iki günlük olmasına rağmen bana çok alıştı bu tüy sorunu için ne yapabilirim

Sakaryalı540
Şef
04 Nisan 2026 22:44

Devamlı taramak lazım tüy dökmesi normal devamlı dökülür tüyleri buna alışmanız gerekiyor yemekleri kaliteli olursa mamaları falan tüyleri dökülür ama kalitesiz mamaya oranla daha az dökülür velhasıl kelam her gün düzenli tarayın ne kadar tararsanız o kadar iyi gelir tüylere tüy toplama makineleri var onu da alın hem tarıyor hem tüy topluyor kedi de o arada mayışıp kendinden geçiyor


Güzel Kadın
Aday Memur
05 Nisan 2026 08:39
nasıl bir makine bu, link atar mısınız

Güzel Kadın
Aday Memur
05 Nisan 2026 13:05
nasıl bir machine

MemurGörünümlüTüccar
Aday Memur
05 Nisan 2026 13:41

Yu dont hev meny opşıns yu mast kıliin yor haus every dey or every vik


MemurGörünümlüTüccar
Aday Memur
05 Nisan 2026 13:45

pardon düzeltiyorum "every" değil "evri" olacaktı


Sakaryalı540
Şef
05 Nisan 2026 15:07

Sakaryalı540
Şef
05 Nisan 2026 15:09

Hem tarıyor hem de tüyünü çekiyor bu makine biraz pahalı ama kediniz de tekir değil hak eder bu makineyi


Güzel Kadın
Aday Memur
05 Nisan 2026 17:03
okeyto
Güzel Kadın
Aday Memur
05 Nisan 2026 17:04
çok çok tşk ederim ama link açılmadı, bana özelden de iletir misiniz rica etsem
Güzel Kadın
Aday Memur
05 Nisan 2026 17:05
:)))))))))))
