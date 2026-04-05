05 Nisan 2026 13:04
KPSS çalışmak yerine polisliğe girmek mantıklı mı?

Arkadaşlar merhaba 21 yaşında ön lisans mezunuyum. POMEM sınavım yaklaşıyor endekse uymam için 3 kilo daha vermem lazım 4 günde vs. son iki gün su orucu düşünüyorum ve kendimi fazla zorluyorum kilo verme konusunda. Konumuza gelelim bundan öncesinde silahlı özel güvenlik kursuna gittim. Onunda kimliğini alacağım. Bu devirde polis olunur mu sizce? Çalışma saatleri belli değil. Ek mesai ücreti yok gibi şeyler söyleniyor. Ve malumunuz intihar eden polislerde arttı. Polisliği denememin sebebi önümüzdeki KPSS'ye çalışmak istememem ve daha kısa yoldan memur olmam. Aslında çok severek yapacağımı da düşünmüyorum işin açığı. Ama ders hiç çalışmayı sevmiyorum fakat mecbur olduğumuda bilip zorluyorum kendimi. Kafam hala karışık kendi bölümümden veya özel güvenlikten atanırsam daha düzenli bir hayatım olacağı kanaatindeyim. Biraz uzun oldu ama sizce polis olunur mu bu devirde?


Mavi.Ufuklar
Genel Müdür
05 Nisan 2026 13:26

Merhaba genç kardeşim. Çaresizlik kötü bir şey. Azınlık bir kesim hariç, kimse polisiğe isteyerek girmiyor, başka çaresi kalmadığı için bir son çare olarak giriyor ve polis olanların çoğu da memnun değil. Kimisi intihar ediyor, kimsi düşük maaşlar nedeniyle bahis-kumar bataklığına girmiş, kimisi bir rüşvet çarkına yakasını kaptırmış istese de kurtulamıyor. Gerçekten çok feci bir tablo. Uzun çalışma saatleri, mobbing de cabası. Bu şartlar altında hem polislik yapıp hem de tekrar kpss'ye çalışmak imkansız kadar zor bir şey. Girebiliyorsan en kötü memurluğa gir yine de polisliğe girme, polislik yukarıda yazdığım gibi son çaren olsun. KPSS puanınla koruma güvenlik memuru olsan bile tekrar kpss çalışmak için bu daha iyi bir seçenek olur. Kaldı ki öyle her isteyen de polis olamıyor, torpilin olacak, hem de sağlam bir torpilin olacak. Çünkü polislik olayında bir "torpiller savaşı" veriliyor. Torpilin ne kadar iyiyse polis olman o kadar olası olur. Kendim polis değilim ama 2018 PAEM sınav tecrübemden biliyorum. Torpili olmayanları elemek için etten püften bahane arıyorlar. Benim girdiğim sene mesela, kontenjanlar paylaşılmıştı, öyle haberler yapılıyordu. 4 bin kişi alınacaktı o sene; atıyorum 2 bin kişi menzil tarikatı referansı ile gelenlere, bin kişi mhp referanslı gelenlere bin kişi akp referanslı gelenlere gibi haberler yapılıyordu. Hatta şunu söyliyim; sınav günü sağlık kurulunda polisin birinin elinde bir liste vardı, bazı adaylar o polisin yanına gidip kendilerini tanıtıyorlardı, o polis de listeye bakıp kontrol ediyordu ve o listedekiler sağlık kuruluna görünmeden odadan çıktılar. Benim gibi torpilsizler de sağlık kuruluna çıktılar, yok kamburun var, yok düzdabansın, yok yüzünde benin var, yok turuncu renk saçın var gibi sebeplerle elendiler. Torpilin yoksa polisliğe hiç bulaşma.


ebola_31
Şef
05 Nisan 2026 13:35
Bak kpss çalışma, bu devirde polşs olmak kesşnlikle mantıksız. Bir adamını bul taşerondan bir kamu kurumuna unvan farketmeksizin gir(hastane veya karayolları tercihimdir) gir 1 veya 1,5 yıl asgari ücrete çalış sonrasında kadroya geç sonrasında ömür boyu maaş, ikramiye, tediye, fazla mesai bayram yılbaşı vs gibi tatillerde mesai 3 kat, emekli maaşını en üst dereceden alırsın kesinlikle polisi boşver kpss ile girilen hiçbir memurluğu tavsiye etmem.
Çok Yazılan Konular

Trafik Bayram ÖdüllendirmesiMesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Polsan temettüEminevime girilir mi?Emniyet ReformEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler1 Nisan? da Polis Müdürleri ve Polisin Özlük Hakları ile Torba Yasa Teklifi İddiasıGih sinifi sonrasi emeklilikBekçilere düzenleme

Son Haberler

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?