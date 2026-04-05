KPSS çalışmak yerine polisliğe girmek mantıklı mı?

Merhaba genç kardeşim. Çaresizlik kötü bir şey. Azınlık bir kesim hariç, kimse polisiğe isteyerek girmiyor, başka çaresi kalmadığı için bir son çare olarak giriyor ve polis olanların çoğu da memnun değil. Kimisi intihar ediyor, kimsi düşük maaşlar nedeniyle bahis-kumar bataklığına girmiş, kimisi bir rüşvet çarkına yakasını kaptırmış istese de kurtulamıyor. Gerçekten çok feci bir tablo. Uzun çalışma saatleri, mobbing de cabası. Bu şartlar altında hem polislik yapıp hem de tekrar kpss'ye çalışmak imkansız kadar zor bir şey. Girebiliyorsan en kötü memurluğa gir yine de polisliğe girme, polislik yukarıda yazdığım gibi son çaren olsun. KPSS puanınla koruma güvenlik memuru olsan bile tekrar kpss çalışmak için bu daha iyi bir seçenek olur. Kaldı ki öyle her isteyen de polis olamıyor, torpilin olacak, hem de sağlam bir torpilin olacak. Çünkü polislik olayında bir "torpiller savaşı" veriliyor. Torpilin ne kadar iyiyse polis olman o kadar olası olur. Kendim polis değilim ama 2018 PAEM sınav tecrübemden biliyorum. Torpili olmayanları elemek için etten püften bahane arıyorlar. Benim girdiğim sene mesela, kontenjanlar paylaşılmıştı, öyle haberler yapılıyordu. 4 bin kişi alınacaktı o sene; atıyorum 2 bin kişi menzil tarikatı referansı ile gelenlere, bin kişi mhp referanslı gelenlere bin kişi akp referanslı gelenlere gibi haberler yapılıyordu. Hatta şunu söyliyim; sınav günü sağlık kurulunda polisin birinin elinde bir liste vardı, bazı adaylar o polisin yanına gidip kendilerini tanıtıyorlardı, o polis de listeye bakıp kontrol ediyordu ve o listedekiler sağlık kuruluna görünmeden odadan çıktılar. Benim gibi torpilsizler de sağlık kuruluna çıktılar, yok kamburun var, yok düzdabansın, yok yüzünde benin var, yok turuncu renk saçın var gibi sebeplerle elendiler. Torpilin yoksa polisliğe hiç bulaşma.