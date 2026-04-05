bilgisayartekniker

Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?


05 Nisan 2026 13:56
memur yasal sitelerden herhangi bi oyun oynayabilirmi oynayanınız varmı aranıda. tesbiti halinde bi cezası varmı?


Sakaryalı540
Şef
05 Nisan 2026 15:13

Yasal sitelerden oynaması yasak değil ama haram devlet yasaklamamış Allah yasaklamış ama karar senin devlet mi daha ağır basıyor bizi yoktan var eden Allah mı kararı oynayana bırakmak lazım !?


patatessalatası
Memur
06 Nisan 2026 01:12
düşünen arkadaşlara hitaben.... Kumar bir bataklık. Bir kere girersen kendin çıkamazsın oradan. ailesinin birikimini yediği için sedat pekere seslenip aynı videoda intihar eden adamlardan hiç mi ders almıyorsun ? BULAŞMA.
Çok Yazılan Konular

Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Istanbul Buyuksehir Belediyesi Maaşlar ve Çalışma Şartları

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?