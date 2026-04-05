05 Nisan 2026 15:42
Bir soru

Psikolog tarafından silahi alinan polis memurunun mesai saatleri nasıl olur ..? İdari hizmetlerde çalıştırilabilirken mukayyitlik yapabilir mi ? Mukayyitlik adlı birim olmuyor mu ? Bilenler cevaplarsanız sevinirim


plt.kaan
Memur
05 Nisan 2026 21:05
idari hizmetlerde çalışabilir. idari büro olabilir. ifade alamaz. mukayyit olamaz. aktif bir birimde görev alamaz. terör alamaz.

adanax343
Memur
05 Nisan 2026 23:20
psikoloji bozulan polisler neden hep kanunu ezberliyor benim psikolojim bozuk olsa işede gitmem

plt.kaan
Memur
05 Nisan 2026 23:29
polissin her kanunu bilmen gerekir. eleştirmek basit adamın işidir. basit adamlar eleştirir kızar dedikodu yapar. sen öyle değilsin. kanunu iyi bil. tutanağı kanuna uydurman lazım.
