İl ilçe milli eğitimlerde birde teknik birim ustalardan bir birim kurulsa nasıl olur


05 Nisan 2026 19:12
Arkadaşlar bütün okul idarecileri bu konuda dertli.Bir ilde ilçede en büyük kurum milli eğitimdir nüfus bina olarak.Yani diğer kurumları toplasan bizim bir okul kadar etmez nüfusu.Hal böyle olunca kapı kolundan pvc ye kaynaktan elektriğe sigortaya,çeşmeden lavaboya su borusu akan patlayan borular,çatı,kameralar vb.o kadar çok şey yaptırıyoruz ki çok para tutuyor bunlar işçilikte pahalı.Zaten paramız az yada yok.Demem oki il ilçe memler bünyesinde beş on kişilik bir rlektrikçi,kameracı,sucu,kaloriförcü kaynakçıdan oluşan bir birim kurulmasının zamanı gelmedi mi.Bizi yöneten yöneticilrr büyükler bunu bilmezmi görmezmi hep yerimizde saymak zorundamıyız.Burada bir sorun var bir ihtiyaç var belli herkes dert yanıyor çözüm yok.Yav yüzlerce memur hizmetli boş boş adam dolduracağına iş yapacak on tanede bu adamları al okullar rahat etsin okul benim evim değil ki.600 çocuğun derdini sırtımıza sarmışlar derdin isteğin varmı diyen hiç yok.Hatta istek istemeyen idareciler seviliyor sorun var diyenler dışlanıyor malesef halimiz bu.Takdir eğitimcilerimizin ve velilerimizindir.Ben yazayım dedim bir öneri sundum.


flashget
Genel Müdür
05 Nisan 2026 20:44

çok haklısın hocam. teknik işletme müdürlüğü oluşturulup küçük tamirleri yapabilirler.


0109
Memur
05 Nisan 2026 21:38

Aynen hocam kağıt müdürlüğüne devam etmeye gerek yok fiili işlere gelince kimse yok piyasada.Okulun yüzlerce harcaması var sene başında üç kuruş ödenek veriyorlar onuda kağıt a4 yok deterjan al diyor.Kırılan camı kapı kolunu musluğu,elektriği pvc si derken 30 bin harcadım borçlandım bile yapmassan da olmuyor.Beyler rahat ilçede okullarda nederse etsin.

Çok Yazılan Konular

Öğretmen maaşının 65 bin tlde kalması...Mart EnflasyonProje okulu ve projeÖğretmenlik artık zorlaştıRehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Ortak sınavda öğretmen değiştirmişlermobingPardus, okullardaki akıllı tahtaları kullanılamaz hale getirdiEk ders ücretinin aşırı düşük kalmasıOkul müdür yardımcılarının norm durumu çözülecek mi

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

Son Haberler

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?