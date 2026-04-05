İl ilçe milli eğitimlerde birde teknik birim ustalardan bir birim kurulsa nasıl olur

Arkadaşlar bütün okul idarecileri bu konuda dertli.Bir ilde ilçede en büyük kurum milli eğitimdir nüfus bina olarak.Yani diğer kurumları toplasan bizim bir okul kadar etmez nüfusu.Hal böyle olunca kapı kolundan pvc ye kaynaktan elektriğe sigortaya,çeşmeden lavaboya su borusu akan patlayan borular,çatı,kameralar vb.o kadar çok şey yaptırıyoruz ki çok para tutuyor bunlar işçilikte pahalı.Zaten paramız az yada yok.Demem oki il ilçe memler bünyesinde beş on kişilik bir rlektrikçi,kameracı,sucu,kaloriförcü kaynakçıdan oluşan bir birim kurulmasının zamanı gelmedi mi.Bizi yöneten yöneticilrr büyükler bunu bilmezmi görmezmi hep yerimizde saymak zorundamıyız.Burada bir sorun var bir ihtiyaç var belli herkes dert yanıyor çözüm yok.Yav yüzlerce memur hizmetli boş boş adam dolduracağına iş yapacak on tanede bu adamları al okullar rahat etsin okul benim evim değil ki.600 çocuğun derdini sırtımıza sarmışlar derdin isteğin varmı diyen hiç yok.Hatta istek istemeyen idareciler seviliyor sorun var diyenler dışlanıyor malesef halimiz bu.Takdir eğitimcilerimizin ve velilerimizindir.Ben yazayım dedim bir öneri sundum.