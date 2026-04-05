Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Her Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O Program


05 Nisan 2026 22:33
Her Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O Program

Her ayın 3. günündeki program:

10.00 Ayarlanmış verilerin açıklanması

10.10 Dezenflasyon süreci devam ediyor açıklaması

10.13 Programımız işliyor enflasyon düşüyor açıklaması

10.15 Toplu sözleşme masasına oturan memur sendikasının memur ve memur emeklilerine acilen zam yapılmalı açıklaması

10.19 Toplu sözleşme masasına oturmayan memur sendikalarının memur ve memur emeklilerine acilen zam yapılmalı açıklamaları

10.21 Siyasilerin saat 10.10 ve 10.13'de yapılan açıklamaları sosyal medya hesaplarından paylaşmaları.

10.23 Muhalefetin memurun ve emeklinin enflasyona ezdirildiğini açıklamaları.

10.30 Her şeyin unutulması gelecek ayın 3'ünde aynı saatte buluşmak üzere kapanış.

Çok Yazılan Konular

Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?Temmuz Zammı Herkes Abartıyor Max Yüzde 10 Zam Gelecek2026 Mart Ayı Maaşlarımızı Yazalım2026 Yılı SGK Banka PromosyonlarıHer ay onlarca enflasyon başlığı açılmasınYıllık İzni Olan Mazeret İzni Kullanamaz Mı?Memurun Suçu Okumak Mı? Taşerondan Geçenler 140.000 TL Ödeme Aldı!3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam Olsun

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1

Son Haberler

Re'sen emekliye sevk edilip yargı kararıyla görevine iade edilen emniyetçilere terör tazminatı ödenir mi?6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıCHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiBeşiktaş'tan paylaşım geldi: Penaltı kararına tepkiOtomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?