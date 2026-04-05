05 Nisan 2026 23:32
Eş durumu tayini

Eşim öğretmen eş durumu tayini ile batıdan doğuya ikinci şark için gitmiştim batı da istemediğim bir ilde görev yapıyorum. bulunduğum ilçenin görev süresini tamamladığımda (eşimde bulunduğum ilçede görev yapıyor) eşimin ardından ikinci defa eş durumu mazeret tayini olabilir miyim?


taksici4141
Aday Memur
06 Nisan 2026 00:01
hayır

Brse
Şube Müdürü
06 Nisan 2026 00:11

Hayır. Sen bir kere eşine tabisin. Sonra o sana tabi.


xkrmn
Aday Memur
06 Nisan 2026 03:57
nerede görev yapıyorsun hocam
