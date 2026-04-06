Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Güler misin ağlar mısın? Tıkla habere!


06 Nisan 2026 09:11
https://www.instagram.com/reel/DWv8fZijYI1/


Ferhatjop
Aday Memur
06 Nisan 2026 09:17

Yıpranma payı alan gece gündüz bayram seyran mesai mefhumu gözetmeksizin zor bir görev icra eden polis ve bekçilerin emeklilik yaşlarının 5 yıl daha uzatılmasını öngören teklif meclise sunuldu.

Özlük hakları derinlemesine incelenip iyileştirilmesi gerekirken emekli olduğunda çok yaşamayan bir meslek grubuna yönelik sunulan bu teklif ne kadar mantıklı ve sıhhatlidir?

Polisin en verimli olduğu, olabileceği yaş aralığı 20-45 yaştır. Bunun dışında polis verimli olamaz! Polisin özlük hakkının kaliteli bir seviyeye çıkarılması (çalışan ve emekli maaşları-mesai-sosyal) ve acilen emeklilik yaşının 45 yaşa indirilmesi elzemdir!!!


Ferhatjop
Aday Memur
06 Nisan 2026 09:42

Bunun yanı sıra 5510-5434 hukuksuzluğu da başlıca gündem maddemiz olmalı!!! 2008 öncesi memur olan ile sonrasında memur olan iki ayrı emeklinin ikramiye leri ve maaşlarında uçurum fark oluyor. Kimsenin şu an umrunda değil ama yarın emekli olunca 2008 öncesi bir emekliye kahve köşesinde karşılaştığında sen kaç lira emekli maaşı alıyorsun diye sorduğunda aldığın cevap karşısında hiç ama hiç şaşırma aha burada ayıktırmaya çalıştık seni. Şimdi mücadele et ki ilerde ekmeğini yiyesin...


Riomen
Memur
06 Nisan 2026 09:59

Kime sordun da 45 diyorsun

23-27 bin ile geçineceksen şimdi emekli ol sen hadsiz şey

Ferhatjop, Dün

fırlamaaaa
Aday Memur
06 Nisan 2026 10:14
teşkilatin okuduğunu anlama sorunu da var
Alidmr58
Şef
06 Nisan 2026 10:24

İyi geçinemiyorum diye 80 yaşına kadar çalış, üniformayla mezara girecek bazıları

Ferhatjop
Aday Memur
06 Nisan 2026 11:13

Kafa basmıyor reis bu gibi yorumları atlayıp geçeceksin ama işte yüreğimiz dayanmıyor cevap veriyoruz bu gibi anlam seviyesi düşük, kendi kabuğuna karamsarca çekilmiş, miskin ve kimseye faydası olmayan, önünü göremeyen, ileriye dair bir planı, projesi ve fikri olan, daha iyi olmak için fikir beyan eden, araştıran, soruşturan aklı başında adam sayısı keşke diğerlerine nispeten daha ağır bassaydı....

Ferhatjop
Aday Memur
06 Nisan 2026 12:48

Daha güncel


I_N_F_A_Z
Şef
06 Nisan 2026 13:33

Ferhatjop kendince bir başlık açmışsın ve en verimli yaşın 27 ila 45 arası olduğunu yazmışsın. Doğru söylüyorsun teşkilatta ki gençlerin çoğu elinde akıllı telefon , borsa,instegram,tiktok, coin işlerinde çok verimliler.(Tabikide her genç memur arkadaşlar bu şekilde değil istisnalar kaideyi bozmaz) Maşallah sende bu forumda boş muhabbetlere çok verimli sin senin yaşın kaç ? Neyse Ferhatjop denen meslektaşım. İnşallah sende bir an evvel verimli yaşa gelirsin.. Not: Bu başlıktan gocunmuşluğum yok.


Ferhatjop
Aday Memur
06 Nisan 2026 14:05

Ne desin şimdi sen aklın sıra:) amma boş adam var teşkilatta. Oğlum kafan basıyorsa sen de destek ver başlığa, ya da teşkilatla ilgili daha yararlı bir fikrin varsa aç sen de bir başlık tartışalım konuyu. Aksi halde sus da adam sansınlar aq...

Riomen
Memur
06 Nisan 2026 15:30

55 idealdir , aksini iddaa eden istifa etsin.


Ferhatjop
Aday Memur
06 Nisan 2026 16:21

Sen git topunu sektir provokatör herif.

Toplam 11 mesaj

Çok Yazılan Konular

Trafik Bayram ÖdüllendirmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!1 Nisan? da Polis Müdürleri ve Polisin Özlük Hakları ile Torba Yasa Teklifi İddiası60 yaş hayırlı olsun.Vallahi isteyen inanar isteyen inanmazHabertürk haberine göre polise zam yokmuş Eminevime girilir mi?İcralık polislerÖnerebileceğiniz polis kampı var mı?

Sözlük

Son Haberler

İDDK, Sağlık personeline pandemi döneminde istifa yasağını hukuka uygun buldu7 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıÖğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararıBakan Memişoğlu: GÖKBEY, devletimizin şefkat eli olacakKentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?