Güler misin ağlar mısın? Tıkla habere!

Yıpranma payı alan gece gündüz bayram seyran mesai mefhumu gözetmeksizin zor bir görev icra eden polis ve bekçilerin emeklilik yaşlarının 5 yıl daha uzatılmasını öngören teklif meclise sunuldu.

Özlük hakları derinlemesine incelenip iyileştirilmesi gerekirken emekli olduğunda çok yaşamayan bir meslek grubuna yönelik sunulan bu teklif ne kadar mantıklı ve sıhhatlidir?

Polisin en verimli olduğu, olabileceği yaş aralığı 20-45 yaştır. Bunun dışında polis verimli olamaz! Polisin özlük hakkının kaliteli bir seviyeye çıkarılması (çalışan ve emekli maaşları-mesai-sosyal) ve acilen emeklilik yaşının 45 yaşa indirilmesi elzemdir!!!