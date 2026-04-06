60 yaş hayırlı olsun.

06 Nisan 2026 10:07
60 yaş hayırlı olsun.

Bekleyenlerin gözü aydın.bunla ilgili özellikle müdürlerin baskısı çoktu.sonunda muratlarına erdiler.aslıda doksan yaş olsaydı dahi iyi olurdu.bugün ilişki yarın yaş haddinden ilişki kesenlere yazık oluyor, akşam mesai bitimini bekleyin kanun bugün veya yarın çıkacak.ama resmi gazetede yayınlanınca yürürlüğe girer.10 kesin bu iş.önce gönüllü sonra zorunlu olur.şubelerde çalışanlar 60 kadar devam ederler, özellikle bomba imh,özel hrk.istih.eski emniyet müdürü Kocaeli milletvekili bu iş için devreleri için çok uğraşmıştı.


elbetbirgunn
Aday Memur
06 Nisan 2026 10:13
maliye red verdi

sancak bayrak
Daire Başkanı
06 Nisan 2026 10:18

Daha mecliste gündeme gelmedi,AKP MHP desteği ile kesin bugün veya yarın bu hafta içinde kesin çıkacak,10 Nisan müjdesi bu olacak.

elbetbirgunn, Dün
maliye red verdi

Alidmr58
Şef
06 Nisan 2026 10:23

Herkes yaş haddi düşsün diye beklerken aksine artırıyorlar. Polis ne istiyorsa tam tersi uygulanıyor. 55 yaşında emekli olup geçinemeyen polis 60 yaşına gelip emekli olunca birden geçinmeye mi başlayacak.Polisliğin tek avantajı 5 yıl erken emeklilikti oda gidecek herhalde. Herkes 25 yılda emeklilik istiyordu, Pmyo mezunu 20 yaşında polis olan memur 40 yıl polislik yapacak. Sokakta çalışan kaç kişi görecek 60'ı acaba. En azından yıpranma payının tamamı emeklilik yaşından düşsün sadece bunu bile yapsalar yeter.

sancak bayrak, Dün

Daha mecliste gündeme gelmedi,AKP MHP desteği ile kesin bugün veya yarın bu hafta içinde kesin çıkacak,10 Nisan müjdesi bu olacak.


34trafik
06 Nisan 2026 10:28

50 yaşından sonra polisler çalışmaz geçerse bu yasa polislerin tek artısı olan 55 yas emeklilik


Enginpol
Aday Memur
06 Nisan 2026 10:48
yasayı veren kim iktidar mi yoksa muhalefet mi

furki0890
Aday Memur
06 Nisan 2026 10:53

CHP vermiş kabul olmaz


reis73
Daire Başkanı
06 Nisan 2026 11:13

Arkadaşlar böyle bir yasanın müdürler istiyor diye bunu. Geçireceklerini sanmıyorum. Birincisi üniformayla görev yapan altmış veya ellisekiz. Yaş polis memurunun. Görünüş itibariyle hoş gözükmez keza sokakta hastalıkla boğuşan biri nasıl görev yapar şu an itibariyle bile meslek içerisinde. Elli ile Ellibeş arası kalp krizinde görevde vefat eden şehit olan arkadaşlarımızın sayısı çok fazla. Bu altmış 'a çıktığı zaman. Bu sayı dört eksi beş kat. Hatta on kat fazla olacaktır bu. Hem büyük tepki alacaktır hem de de devlet statüsünde şehit saydığından maddi ve maneviyatı külfiyeti çok fazla olacacaktır. böyle teklifleri zaman zaman devamlı meclise sunmakta ama zaten geçmemekte. Onun için bu da onlardan sıradan bir teklif halinde verilmiş. Geçeceğimi sanmıyorum.


sancak bayrak
Daire Başkanı
06 Nisan 2026 11:24

İçişleri bakanlığı veriyor dolayısı ile yüzde yüz bu yasa geçer, muhalefet verseydi o zaman geçmezdi.veysel tipioğlu az uğraşmadı bunun için.bunu da polise müjde diye iteliyecekler.önce gönüllü, sonra zorunlu.bu iş maliyenin de işine gelir, çünkü polisin çoğu görev başında ölür.yakınlarına daha da az maaş bağlanır.sgk işine de yarar.

Enginpol, Dün
yasayı veren kim iktidar mi yoksa muhalefet mi

Ferhatjop
Aday Memur
06 Nisan 2026 11:28

Aynen öyle polise müjde diye emeklilik yaşını alın size iyilik ettik az daha sürünün..


sdtmtl
Memur
06 Nisan 2026 11:35
Arkdaşlar bende kesin olarak yaş 60 ve 65 olcak dye öğrendim maaş konusunda net bişey yok sanırım vermeyecekler

Ferhatjop
Aday Memur
06 Nisan 2026 11:37

Kurban bayramından 5-10 gün önce de maaşlarınızı yatırıyoruz MEMURA MÜJDE MÜJDE diye HAYKIRIRLAR

sdtmtl, Dün
Arkdaşlar bende kesin olarak yaş 60 ve 65 olcak dye öğrendim maaş konusunda net bişey yok sanırım vermeyecekler

memur3428
Daire Başkanı
06 Nisan 2026 12:16

Basmışlar eksiyi hak ediyoruz azizim hak ediyoruz ...


kral122
Genel Müdür
06 Nisan 2026 12:24

İsteyenler çalışacak zorunlu değil


hk7454
Aday Memur
06 Nisan 2026 12:29
Bu 60 yaşı bekleyen tanıdığım birlikte çalıştığım polislerin hepsi dünyalığını yapmış tek sebebi alışkanlıktan dolayı bırakmak istemiyorlar, birde yaş itibari ile kimse onlara birşey demiyor emekliliği gelmiş adam diye ha bu yasadan sonra, birisi artık benim yaşım geldi ben şu kadar yıllık polisim derse çok pis söverim yüzlerine, sanki tek derdimiz buymuş gibi ağızlarından düşürmyolardı

Alidmr58
Şef
06 Nisan 2026 12:33

52'den 55'e çıkarkende isteyen çalışacak diyorlardı.Şu anda 99'dan sonra girenlerin yaş haddi 60, 2008 sonrası girenlerin ise 65'e kadar kademeli artıyor. Senin 55 yaşında emekli olmanı sağlayan 55 üst yaş sınırı. Onuda kaldırdıkları an 99 - 2008 arası 60 yaşa 2008 sonrası kademeli 65 yaşa tabii olacak.Yapılacak en mantıklı iş yıpranma payının tamamının yaş haddinden düşmesidir. Böylece çok çalışan daha önce emekli hakkı elde eder sonra isteyen çalışsın. Ama emekliliği hakedip çalışmak başkadır, zorunlu olarak emekliliği haketmeden 60'a kadar çalışmak başka.

kral122, Dün

İsteyenler çalışacak zorunlu değil


KARAELMAS6741.
Şube Müdürü
06 Nisan 2026 12:40

60 yaşında bastonla görev yaparız artık,bütün sorunlar bunla çözülür artık


uAYur ccc
Şef
06 Nisan 2026 12:44
il müdürü olsam 60 kadar çalışmak isteyeni sahada değerlendirirdim
Alidmr58, Dün

Herkes yaş haddi düşsün diye beklerken aksine artırıyorlar. Polis ne istiyorsa tam tersi uygulanıyor. 55 yaşında emekli olup geçinemeyen polis 60 yaşına gelip emekli olunca birden geçinmeye mi başlayacak.Polisliğin tek avantajı 5 yıl erken emeklilikti oda gidecek herhalde. Herkes 25 yılda emeklilik istiyordu, Pmyo mezunu 20 yaşında polis olan memur 40 yıl polislik yapacak. Sokakta çalışan kaç kişi görecek 60'ı acaba. En azından yıpranma payının tamamı emeklilik yaşından düşsün sadece bunu bile yapsalar yeter.


sancak bayrak
Daire Başkanı
06 Nisan 2026 12:49

Gençlerden yıllardır balık adam,bom.imh k. bekleyen tanıdıklarım vardı.personel fazlalığı dan kaç yıldır kurs bile açıyorlar.artık gençlerin ümidi de bitmiştir.çünkü 60 dan önce emekli olan olmaz.en azından yaş haddine beş yıl kalan tecrübeli personeller karakollarda veya resmi ekiplerde gurup amirliği ekip amirliği yapılsın.


sancak bayrak
Daire Başkanı
06 Nisan 2026 12:51

Yanlış oldu,kurs açmıyorlar demek istedim.

sancak bayrak, 12 saat önce

Gençlerden yıllardır balık adam,bom.imh k. bekleyen tanıdıklarım vardı.personel fazlalığı dan kaç yıldır kurs bile açıyorlar.artık gençlerin ümidi de bitmiştir.çünkü 60 dan önce emekli olan olmaz.en azından yaş haddine beş yıl kalan tecrübeli personeller karakollarda veya resmi ekiplerde gurup amirliği ekip amirliği yapılsın.


plt.kaan
Memur
06 Nisan 2026 13:10
kişilik bozukluğuna sahip ruh halleri sürekli değişen psikosomatik rahatsızlıkları olan değer meslek büyüklerimizin yaş haddi olan 55 yaşın 60 a yükseltilmesi kesinlikle doğru değil. Abimiz depresyonda lakin bunu açıkça söyleyemiyoruz. tedavi olmuyor olsa silahı alınacak deli damgası yemek istemiyor. aklı olan tedavi olur. gerçektende çok olay ile karşılaşan meslek büyüklerimizin ruh halleri hiç iyi gözükmüyor. 55 yaş haddi onlar için ve bizler için güzel bir haber. 60 a çıkarsa durum gerçekten de zor olacak. mesleki dezenformasyon 55 yaşı bile kaldırmıyor. 50 yaşın üstü ya resen emekli yada rapor zorunlu olmalı.
