06 Nisan 2026 10:44
PEK (prime esas kazanç) düşük gösterilmesi

Hepinizinde gördüğü üzere maaşlar 75 -80 bin civarı iken (Lisans Hemşire) e devletten görülen 38 bin olarak SGK Primlerimiz yatırılıyor. SĞK emekli aylığını Aylık Bağlama oranı üzerinden hesaplaıyor ve meslekteki her yılınıza %2 yansıyor, ama bu miktar maaşımızın değil bu PEK değeri üzerinden. Basit bir hesap ile 25 yılını veren birisi 38 bini yüzde 50 si olan 19 bin tl emekli maaşı alıcak şuan ki tabloda. yani asgari ücretin çok çok altında. Şuan emekliliği hesaplamak çok erken yaşlarda olabiliriz ama bu durum çok vahim durum olduğu kanatindeyim. Maaşımız ne ise PEK değeri o gösterilmeli düşüncesindeyim. Konu hakkında Sizin düşünceniz nedir, Saygılar


since2024
Aday Memur
06 Nisan 2026 16:14
bu durum inanılmaz can sıkıcı

Karizmaunl
Müsteşar Yardımcısı
06 Nisan 2026 16:38

Maaşın tamamı PEK?e yansısın beklentisi haklı ama mevcut sistem buna göre kurulmamış. Bu sadece sağlık çalışanlarının değil, 5510?a tabi birçok personelin ortak sorunu.

