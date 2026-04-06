Editörler : cihan27E.Kayı Han

Şube Müdürleri, Müfettişlere İlginç Bir Zam Daha


06 Nisan 2026 14:26
Şube Müdürleri, Müfettişlere İlginç Bir Zam Daha
Memurlar.net'in haberine Başöğretmenlik sınavını kazanan öğretmenlerin maaşlarının müfettiş, şube müdürü ve il müdür yardımcılarını yakalaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki müfettiş, şube müdürü ve il müdürü yardımcısı kadrolarının maaşlarına zam yapılacakmış. Kamuda onca mağdur kesim varken, yine bir zümreye daha zam haberi ile güne başladık. hakim ve savcılara yapılması gündeme gelen zam tepkiler sonrası geri plana atılmışken bir de binlerce mühendis, kariyer uzman, akademisyen zam beklerken; milli eğitim müfettişlerine zam getirilmesi doğru değildir. iyileştirme yapılacaksa belli bir kesime değil hakkaniyetli olarak tüm kesimlere yapılmalıdır.

yunus emrem
Aday Memur
06 Nisan 2026 17:39

Bahsettiğiniz husus MEB'de görevli il müdür yardımcıları, şube müdürü ve eğitim müfettişlerini kapsıyor diye biliyorum. Bakanlık müfettişlerine herhangi bir zam yine söz konusu değil. Düzenlemenin gerekçesi de, başöğretmen maaşının ek ders ile birlikte eğitim müfettişi, şube müdürü, il müdür yardımcısı düzeyini geçmesi nedeniyle MEB'de hiç kimse yönetici olmak istemiyor, hem daha fazla sorumluluk üstlenip hem de daha düşük maaşa çalışmak akıl karı değil zira. Yönetici bulunamadığı için bu soruna ek zam ile çözüm bulma derdindeler diye düşünüyorum., ancak bahsedilen rakamlar 3-5 bin gibi komik rakamlar, bununla sorun çözülmez.

