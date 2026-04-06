Şube Müdürleri, Müfettişlere İlginç Bir Zam Daha

Memurlar.net'in haberine Başöğretmenlik sınavını kazanan öğretmenlerin maaşlarının müfettiş, şube müdürü ve il müdür yardımcılarını yakalaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki müfettiş, şube müdürü ve il müdürü yardımcısı kadrolarının maaşlarına zam yapılacakmış. Kamuda onca mağdur kesim varken, yine bir zümreye daha zam haberi ile güne başladık. hakim ve savcılara yapılması gündeme gelen zam tepkiler sonrası geri plana atılmışken bir de binlerce mühendis, kariyer uzman, akademisyen zam beklerken; milli eğitim müfettişlerine zam getirilmesi doğru değildir. iyileştirme yapılacaksa belli bir kesime değil hakkaniyetli olarak tüm kesimlere yapılmalıdır.

