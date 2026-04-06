Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Habertürk haberine göre polise zam yokmuş


06 Nisan 2026 15:45
Habertürk haberine göre polise zam yokmuş
sadece çalışma sistemi düzelecek kısmen

karabatak28
Aday Memur
06 Nisan 2026 15:53
günaydın

yakışıgım
Şube Müdürü
06 Nisan 2026 15:54

Şu çalışma saatlerini kanunla bı güvenceye alalım amasiz lakinsiz ilk şart 4 gruplu çalışmadir şimdi burocular saldıracak ama biz yavaş yavaş öluyoruz bu çakma sistemde


Tykk
Memur
06 Nisan 2026 16:19

Vay be, öğretmeni hemşiresi sessizce alir zammini, bizimki anca konuşulur..elde var sıfır:))


Ferhatjop
Aday Memur
06 Nisan 2026 16:21

Mesai saati kanunileşmediği sürece bir cacık çıkmaz bu hikayeden..


Leblebkiran
Memur
06 Nisan 2026 18:13

Kanun olsa ne olur bir parantez açarlar gerekli durumlarda şu bu die hepte öyle olur benim hiç umudum yok şahsen düzgün bir zam verseler en azından bi anlamı olur


milenyumpolice
Daire Başkanı
06 Nisan 2026 19:22
Hadi ya çok şaşırdım hani bu sefer tamamdı 17 bin

Anderson1
Şube Müdürü
06 Nisan 2026 19:30

Beni bilem bilie ben yıllarca yazıorum bsey beklemeyin dite


bilmem1400
Şube Müdürü
06 Nisan 2026 19:43

Kanunla 12/36'yı almayı hayal ediyorum. Diğerleri hayal ötesi.


Anderson1
Şube Müdürü
06 Nisan 2026 19:47

Sana tek soru o zaman . İnanıyormusun inanmıyormusun geleceğjne?

sancak bayrak
Daire Başkanı
06 Nisan 2026 19:53

Doğrudur, çalışma sistemi ve emekli yaşı 60 başka bir şey yok.


avci3416
Aday Memur
06 Nisan 2026 21:04

60 yaş konusu CHP li bir mv nin kanun teklifi. İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı düzenlemede böyle bir konudan bahsedilmedi hiç


memur3428
Daire Başkanı
06 Nisan 2026 21:30

Geçiş garantili köprü satıldı mı duruyorsa talibim :)))


Alp340626
Şef
06 Nisan 2026 23:00
FAZLA CALİSMA ÜCRETİ BUNU ZAM DİYE HABER YAPARLARSA OLACAĞI BU BUTUN MESLEKLER FAZLA CALİSMA ADİ ALTİNDA UCRET FAZLASI ALİRKEN NEDEN POLİS BAYRAMDA EK MESAİ YAPAR ONEMLİ GUNLERDE 12/12 YE DONERDE BU SENİN GOREVİN OLUR MANTIĞI VQRDİR HALA ANLAYABİLMİS DEGİLİM

yinemiamcalar
Şef
06 Nisan 2026 23:05

O parantezi bekçiler için açtılar anayasa mahkemesi iptal etti hele meclisten bir geçsin 12 saat üstüne yanpara yada istirahat vermek zorundalar inanın ek mesai parasının ilk adımı 12 36 nin kanunlasmasi inşaallah olur 160 saat üstü çalışanlar alır ( not 8-5 çalışıyorum)

erhannn34
Daire Başkanı
06 Nisan 2026 23:05
zamsız olmaz

sdtmtl
Memur
06 Nisan 2026 23:27
Çalışma sistemi de genelge olcak yne zam kesin olarak yok onu söyleyim

cngzdmr44
Aday Memur
06 Nisan 2026 23:47
Ev sahilerine çalışmaya devam.

Ispatu61
Aday Memur
06 Nisan 2026 23:54
oldu bile
erhannn34, 1 saat önce
zamsız olmaz

KARAELMAS6741.
Şube Müdürü
07 Nisan 2026 00:14

Sağlıkçılara zam geliyormuş 10 nisanda,her 10 Nisan da bir kuruma zam veriliyor polis hariç,

