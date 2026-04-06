06 Nisan 2026 16:15
Müdür sınıfa girdi

Arkadaşlar önceki okullarımda ve önceki müdürlerde hiç başıma gelmedi bu müdür geçici ve sınıfıma 4 sefer gürültü var diyerek daha önceden geldi bi de bugün geldi gürültü yapmayın çocuklar dedi uyardı sonra banada yazı yazdırın video açmayın bi şey öğrensinler dedi önceki ders yazı yazdırdım anlattım ama yazan 5 kişi öğrencilerin umrunda değil bu sefer belgesel açıyım dedim 2.saat müdür geldi siz müdür hakkında ne düşünürdünüz moralim çok bozuk


atahoca
Müsteşar
06 Nisan 2026 17:45

Ders dinlesinler diye çocukların isteklerini -gerekirse daha çok çile çekmek pahasına- yerine getirmeyiniz. Öğrenci ile yüz göz olmayınız. Dersin başında bir önceki dersten dersin sonunda günün dersinden performans notu veriniz. Bunları çizelge halinde tutunuz. Çizelgeye her günün tarihini atınız. Velilere bilgilendirme yapınız.

Dersi dinlemeyen öğrencilerle birbir ilgilendiyseniz, bunun sonucunda bazı öğrencileri -özellikle liderleri- yanınıza çekme çalışması yaptıysanız, velilerini çağırıp konuştuysanız, yaptırıma (disiplin) başvurunuz.

Not: Önce açtığınız konuda yazdıklarım geçerli. Burada tekrar yazmayacağım.


Selinemek
Aday Memur
06 Nisan 2026 17:59

hocam hiçbir şey işe yaramıyor napıcağımı bilmiyorum burada müdür mü haklı yani

Güzel Kadın
Aday Memur
06 Nisan 2026 18:09
hocam size özelden mesaj yazılamıyor, burada yazsam direkt ban yer
atahoca
Müsteşar
06 Nisan 2026 18:13

Ortama şahit olmadım. Sınıfa müdahale meselesinde hassasım, o yüzden direkt haklı diyemesem de video açılması meselesi karşısında genel tavır budur.

Video her zaman açılmaz. Bazen konu hakkında belgesel vb. seyrettirilebilse bile bu belki ünite boyunca bir kez olur. Diğer türlü seyrettirilecek materyal kısa süreli olup, zaman zaman değerlendirmeler yapılır. Ve çocuklar istekleri yerine geldikçe daha fazla taviz isterler. Bu sene sabır seneniz. Seneye yeni bir başlangıç yaparsınız. Belki yeni sınıflarla belki içlerinde mevcutlardan size saygı duyanlarla. Okulda seneniz dolduysa tebdili mekanda (mekanın araştırılması kaydıyla) ferahlık vardır. Seneniz dolmadıysa proje okul tayinlerini takip ediniz.

Selinemek
Aday Memur
06 Nisan 2026 18:29

hocam bu 2.senem proje okuluna tercih yapabilir miyim

atahoca
Müsteşar
06 Nisan 2026 18:39

Kılavuzu bekleyiniz. Fakat çıkacak diye kural yok. Her ihtimali değerlendiriniz.

bahçesaray
Şef
06 Nisan 2026 19:30
evet kadrolu iseniz
atahoca
Müsteşar
06 Nisan 2026 19:52

Her ihtimal derken proje okul, idarecilik vd. çok farklı şeyleri.

Bunları yaparken de kendi okulunuzla alakalı seneyenin planlamasını yapınız.


kimuni
Genel Müdür
06 Nisan 2026 20:29

ben çok salmıyorum ama çok da takmıyorum açıkçası. nohuttan mercimek çorbası olmuyor çünkü. çocukların seviyesi belli , sistem belli , en ufak bir şikayette öğretmene ne olacak sorusu dört nala giderken tam otobanda "hele bi yerimden kalkıp şv yapayım acep ne olur ki?" sorusunun cevabından bile daha tehlikeli ve ucu açık.

işbu yazıda senaryo bellidir

sonuç bellidir

nedenler anlatılmıştır

daha ne söylenebilir ??


fenogretmeniyim
Daire Başkanı
06 Nisan 2026 21:34

şimdi linç yerim muhtemelen ama müdür de kendi görevini yapıyor. sınıftan gürültü gelmesi dersin işlenişinde problem olduğunu gösterir.


atahoca
Müsteşar
06 Nisan 2026 21:45

Birkaç maddede yazacağım.

-Müdür sınıfta öğretmen varken sınıfı uyarması doğru değil. Burada normal bir ziyaret havası verip, hal hatır sormalı. Belki en fazla öğretmeninizi üzmüyorsunuz, değil mi vb. şekillerde cümlelerle farklı şekilde müdahale edebilirdi.

-Öğretmenle konu hakkında özel olarak konuşup tavsiyeler verebilir, ortak çözümler arayabilirdi.

-Konu hakkında farklı şeyler denediği halde sorun çözülmüyorsa hizmetiçi eğitim tavsiye edebilir veya isterdi.

...

Çok Yazılan Konular

Öğretmen maaşının 65 bin tlde kalması...Müdür sınıfa girdiProje okulu ve projeMeb akademi değerlendirme sonuçlarıAlan değişikliği takvimi açıklandı.Pardus, okullardaki akıllı tahtaları kullanılamaz hale getirdiRehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Törenleri sadece okulların yapması.Okul müdür yardımcılarının norm durumu çözülecek miMart Enflasyon

Sözlük

Son Haberler

İDDK, Sağlık personeline pandemi döneminde istifa yasağını hukuka uygun buldu7 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıÖğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararıBakan Memişoğlu: GÖKBEY, devletimizin şefkat eli olacakKentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?