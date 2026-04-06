Müdürün haber vermeden sınıfa girmesi.

06 Nisan 2026 16:15
Arkadaşlar önceki okullarımda ve önceki müdürlerde hiç başıma gelmedi bu müdür geçici ve sınıfıma 4 sefer gürültü var diyerek daha önceden geldi bi de bugün geldi gürültü yapmayın çocuklar dedi uyardı sonra banada yazı yazdırın video açmayın bi şey öğrensinler dedi önceki ders yazı yazdırdım anlattım ama yazan 5 kişi öğrencilerin umrunda değil bu sefer belgesel açıyım dedim 2.saat müdür geldi siz müdür hakkında ne düşünürdünüz moralim çok bozuk


atahoca
Müsteşar
06 Nisan 2026 17:45

Ders dinlesinler diye çocukların isteklerini -gerekirse daha çok çile çekmek pahasına- yerine getirmeyiniz. Öğrenci ile yüz göz olmayınız. Dersin başında bir önceki dersten dersin sonunda günün dersinden performans notu veriniz. Bunları çizelge halinde tutunuz. Çizelgeye her günün tarihini atınız. Velilere bilgilendirme yapınız.

Dersi dinlemeyen öğrencilerle birbir ilgilendiyseniz, bunun sonucunda bazı öğrencileri -özellikle liderleri- yanınıza çekme çalışması yaptıysanız, velilerini çağırıp konuştuysanız, yaptırıma (disiplin) başvurunuz.

Not: Önce açtığınız konuda yazdıklarım geçerli. Burada tekrar yazmayacağım.


Selinemek
Aday Memur
06 Nisan 2026 17:59

hocam hiçbir şey işe yaramıyor napıcağımı bilmiyorum burada müdür mü haklı yani

Güzel Kadın
Aday Memur
06 Nisan 2026 18:09
hocam size özelden mesaj yazılamıyor, burada yazsam direkt ban yer
atahoca
Müsteşar
06 Nisan 2026 18:13

Ortama şahit olmadım. Sınıfa müdahale meselesinde hassasım, o yüzden direkt haklı diyemesem de video açılması meselesi karşısında genel tavır budur.

Video her zaman açılmaz. Bazen konu hakkında belgesel vb. seyrettirilebilse bile bu belki ünite boyunca bir kez olur. Diğer türlü seyrettirilecek materyal kısa süreli olup, zaman zaman değerlendirmeler yapılır. Ve çocuklar istekleri yerine geldikçe daha fazla taviz isterler. Bu sene sabır seneniz. Seneye yeni bir başlangıç yaparsınız. Belki yeni sınıflarla belki içlerinde mevcutlardan size saygı duyanlarla. Okulda seneniz dolduysa tebdili mekanda (mekanın araştırılması kaydıyla) ferahlık vardır. Seneniz dolmadıysa proje okul tayinlerini takip ediniz.

Selinemek
Aday Memur
06 Nisan 2026 18:29

hocam bu 2.senem proje okuluna tercih yapabilir miyim

atahoca
Müsteşar
06 Nisan 2026 18:39

Kılavuzu bekleyiniz. Fakat çıkacak diye kural yok. Her ihtimali değerlendiriniz.

bahçesaray
Şef
06 Nisan 2026 19:30
evet kadrolu iseniz
atahoca
Müsteşar
06 Nisan 2026 19:52

Her ihtimal derken proje okul, idarecilik vd. çok farklı şeyleri.

Bunları yaparken de kendi okulunuzla alakalı seneyenin planlamasını yapınız.


kimuni
Genel Müdür
06 Nisan 2026 20:29

ben çok salmıyorum ama çok da takmıyorum açıkçası. nohuttan mercimek çorbası olmuyor çünkü. çocukların seviyesi belli , sistem belli , en ufak bir şikayette öğretmene ne olacak sorusu dört nala giderken tam otobanda "hele bi yerimden kalkıp şv yapayım acep ne olur ki?" sorusunun cevabından bile daha tehlikeli ve ucu açık.

işbu yazıda senaryo bellidir

sonuç bellidir

nedenler anlatılmıştır

daha ne söylenebilir ??


fenogretmeniyim
Daire Başkanı
06 Nisan 2026 21:34

şimdi linç yerim muhtemelen ama müdür de kendi görevini yapıyor. sınıftan gürültü gelmesi dersin işlenişinde problem olduğunu gösterir.


atahoca
Müsteşar
06 Nisan 2026 21:45

Birkaç maddede yazacağım.

-Müdür sınıfta öğretmen varken sınıfı uyarması doğru değil. Burada normal bir ziyaret havası verip, hal hatır sormalı. Belki en fazla öğretmeninizi üzmüyorsunuz, değil mi vb. şekillerde cümlelerle farklı şekilde müdahale edebilirdi.

-Öğretmenle konu hakkında özel olarak konuşup tavsiyeler verebilir, ortak çözümler arayabilirdi.

-Konu hakkında farklı şeyler denediği halde sorun çözülmüyorsa hizmetiçi eğitim tavsiye edebilir veya isterdi.

...

ziya64
Daire Başkanı
07 Nisan 2026 09:17
Öğrencileri disipline ver. Dilekçeyi müdüre ver. 2 günde bir "hocam dilekçem nooldu" diyip müdürü darla...

Selinemek
Aday Memur
07 Nisan 2026 10:13

hocam ılımlı cevap vermişsiniz çok teşekkür ederim

atahoca
Müsteşar
07 Nisan 2026 11:20

Rica ederim. Olması gereken ne ise onu yazdım.

Öğrencileri ciddi manada sevmeye ve değer vermeye devam ediniz. Çok adaletli olunuz. Yalnız mesafeyi yani öğretmen olduğunuz hissini kaybettirmeyiniz. Eğitim öğretim hakkındaki ilkelerinizden vazgeçmeyiniz. Yoklamadan itibaren böyle yapınız. Sizden sonra öğrenci sınıfa girmek için geç kağıdı getirsin. Haydi en fazla esnekliği numarayı yazana kadar gösteriniz. İlk başlarda gıcık olacaklar fakat sonunda bunun adetiniz olduğunu ve adaletli olduğunu gördükleri için kabullenecekler. Çocuklar hal hatır sorsanız, onlara iyi davransanız dahi (öyle olmalı zaten) çizgilerinizi -mümkünse söylemeden, davranışlarınızla- görecek. Yoracaklar mı, evet ama özellikle ilk baştan böyle ele aldığınız sınıflarda ve bunu farkeden sınıflarda durum yavaş yavaş düzelecek. Benim de sorun yaşadığım sene oldu. En sorunlu okullardan birinde çalıştığımda 5-6 ayda ancak toplarlandı. O zamana kadar işkence gibiydi. Okul idaresinin ilk baştaki tutumu, ben gelince giden ücretli öğretmen (öğrencilerin çok sevdiği ve etnik olarak bağlantı kurdukları) olması, çok nedenden öyle oldu. Sınıfa girdiğimde nefretle bakan öğrencilerle bağ kuruldu. Mezun olanlarla okul çıkışı karşılaşıldığı zaman kendilerini not ve zorbalıkla disipline eden öğretmenlere bizi işaret etmesek selam bile vermezken bize çok sıcak yaklaşıyorlardı. Ama o 5-6 ay çok zordu. Sonunda ayrılırken ağlayanlar, yıllar sonra karşılaşınca elini öpmeye çalışmaları vs. sonra geldi.

Bu arada öğretmenlik cidden -hele bu tip durumlarla karşılaşınca- kolay değil. Maalesef dışarıdan yargılaması kolay. Özellikle forumdaki sınıf yönetimi ile ilgili konulara bakarsanız hem bu zorluğu, hem cevapları göreceksiniz. Geçen link paylaşayım diye baktım, çok fazla vardı, paylaşmadım. Yalnız freef adlı üyemizin cevapları hoşuma gitmişti.

muhalif çocuk
Şef
07 Nisan 2026 11:41

Bilişim öğretmeni olarak akıllı tahtaların genel kullanımını yanlış buluyorum. Başta öğretmen daha sonra öğrenciler tarafından.


muhalif çocuk
Şef
07 Nisan 2026 11:44

Kadrolu olmak şart değil hocam. Hatta aday olup proje okuluna atanan bile duydum. Sosyal medyada gördüm diye hatırlıyorum.

birKEDİgördümSANKİ
Müsteşar Yardımcısı
07 Nisan 2026 11:52

O nasil bir müdür ki sınifa dalıp size öğretim yöntem ve teknik konusunda size şunu yapın şunu yapmayın diyor. Bu ne hadsizlik.

Gürültü çoksa bunu ders bitince yuzyuze konuşur insan, uyarması gereken bisey varsa direk size söyler. Dan diye sınıfa dalmaz.

Bunlar aslında ilk olarak belli basit temel saygı kuralları. Hatırlatın bence müdüre.


m.r_f
Genel Müdür
07 Nisan 2026 12:03

Kusura bakmayın, genelde böyle şeyleri yazmam ama; yukarıda atahoca isimli arkadaşımızla sizin bu mesajınız aslında aynı içeriğe sahip. Ancak üslup var, üslup var. Atahoca isimli arkadaşımız gayet saygılı bir şekilde, tane tane ve ortamı germeden düşüncelerini yazmış. Size saygısızlık yapıyorsunuz demiyorum tabi ama yani resmen öfke kusmuşsunuz. Ben de müdürün tavrının yanlış olduğunu düşünüyorum ama bunu bu denli bir nefrete dönüştürmek neden? Konuyu tek taraftan dinleyip bunca öfkeyle mesajlar yazıyoruz, sonra konunun muhatabı bunları görüp geriliyor, belki dolduruşa geliyor. Buna ne gerek var?

birKEDİgördümSANKİ
Müsteşar Yardımcısı
07 Nisan 2026 12:55

Yalnız konu ben değilim, konu müdür. Ve evet insanda nefret uyandırıyor. Basliği açan hocamız da şaşkınlık uyandırıyor; bu kadar basit bir görgüsüzlük örneğini tanimlayamadigi için.

Gerçek duyguları gayet saygı çerçevesinde yazdığımı düşünüyorum. Bence fazla bile saygılıydim.

ilker484
Şef
07 Nisan 2026 13:34

Hocam kademenizi bilmiyorum ama mesleğin başındasınız bu meslekte sınıf yönetimi tecrübe işi. Üniversitede öğrendiğiniz öğrenci temelli yaklaşımları, pekiştirme ceza vb. kafanızdan atın. Otoriter, ciddi ve sert olmak zorundasınız. Sertlikten kasıt şiddet yada yüksek sesle bağırmak değil. Tepkilerinizde ve tutumlarınızda net ve keskin tavırda olmak. Bu sene bitmiş sonuna gelmişsiniz zaten düzelmesini bekleyemezsiniz. Seneye başladığınızda ipleri elinize almanız lazım konuşmanız dikkat çekmeniz liderlik edeceğinizi hissettirmeniz lazım. Müdür hakkında düşünülecek tek şey liderlik etmeyi bilmediği otorite konusunda problem yaşayan bir öğretmeni öğrencilerinin önünde daha kötü duruma soktuğu yardımcı olmak yerine durumu daha da kötüye götürdüğü muhtemelen yaptığı şeyin farkında bile olmadığı eğitimden uzaklaşmış bir yönetici olduğu. Canınızı sıkmayın bu mesleğe özellikle idealist başlayan bir çok öğretmen ilk senelerinde benzer problemlerle karşılaşıyor. Daha iyi ve daha kötü nice müdürleriniz, öğrencileriniz, velileriniz olacaktır. Ama dönüp baktığınızda kötüler unutulup güzel hatıralar aklınızda kalıyor.

Ek ders ücretinin aşırı düşük kalmasıHer okula rehberlik öğretmeniRehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Meb akademi değerlendirme sonuçlarıÖğretmen maaşının 65 bin tlde kalması.Branş Müdür Yardımcılarının 6 Saat Ders YüküSınavdan sonra kopya çektiği anlaşılan öğrenci hk.Çocuklarda zorbalıkEKYS genel değerlendirme. (2026)Müdürün haber vermeden sınıfa girmesi.

Editörün Seçimi

Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?