Müdürün haber vermeden sınıfa girmesi.

Rica ederim. Olması gereken ne ise onu yazdım.

Öğrencileri ciddi manada sevmeye ve değer vermeye devam ediniz. Çok adaletli olunuz. Yalnız mesafeyi yani öğretmen olduğunuz hissini kaybettirmeyiniz. Eğitim öğretim hakkındaki ilkelerinizden vazgeçmeyiniz. Yoklamadan itibaren böyle yapınız. Sizden sonra öğrenci sınıfa girmek için geç kağıdı getirsin. Haydi en fazla esnekliği numarayı yazana kadar gösteriniz. İlk başlarda gıcık olacaklar fakat sonunda bunun adetiniz olduğunu ve adaletli olduğunu gördükleri için kabullenecekler. Çocuklar hal hatır sorsanız, onlara iyi davransanız dahi (öyle olmalı zaten) çizgilerinizi -mümkünse söylemeden, davranışlarınızla- görecek. Yoracaklar mı, evet ama özellikle ilk baştan böyle ele aldığınız sınıflarda ve bunu farkeden sınıflarda durum yavaş yavaş düzelecek. Benim de sorun yaşadığım sene oldu. En sorunlu okullardan birinde çalıştığımda 5-6 ayda ancak toplarlandı. O zamana kadar işkence gibiydi. Okul idaresinin ilk baştaki tutumu, ben gelince giden ücretli öğretmen (öğrencilerin çok sevdiği ve etnik olarak bağlantı kurdukları) olması, çok nedenden öyle oldu. Sınıfa girdiğimde nefretle bakan öğrencilerle bağ kuruldu. Mezun olanlarla okul çıkışı karşılaşıldığı zaman kendilerini not ve zorbalıkla disipline eden öğretmenlere bizi işaret etmesek selam bile vermezken bize çok sıcak yaklaşıyorlardı. Ama o 5-6 ay çok zordu. Sonunda ayrılırken ağlayanlar, yıllar sonra karşılaşınca elini öpmeye çalışmaları vs. sonra geldi.

Bu arada öğretmenlik cidden -hele bu tip durumlarla karşılaşınca- kolay değil. Maalesef dışarıdan yargılaması kolay. Özellikle forumdaki sınıf yönetimi ile ilgili konulara bakarsanız hem bu zorluğu, hem cevapları göreceksiniz. Geçen link paylaşayım diye baktım, çok fazla vardı, paylaşmadım. Yalnız freef adlı üyemizin cevapları hoşuma gitmişti.