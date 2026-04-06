Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Devlet 1 Asgari Ücrete Çalıştırdığı Taşeron İşçiyi Neden 4 Asgari Ücrete Çalıştırmayı Seçti?


06 Nisan 2026 17:44
2018 yılındaki garabet karar ile birlikte kamu kurumlarında taşeron firma personeli olarak çalışan kişiler sınavsız, puansız, tek kalemle devlet kadrosuna geçiş yaptı. Hem de yardımcı hizmet sunarken Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en yağlı, en ballı, en kallavi kadrosu olan sürekli işçi kadrosuna geçirildiler.

Gelgelelim benim beynim alev alıp yanıyor ve ben hiçbir şey anlamıyorum. Dünya kadar emek verip üniversitesinden sertifikasına, kpss'sinden mülakatına binbir aşamayı geçerek devlet memuriyeti hakkı 657'ye tabi en alttan en üst düzey memuruna kadar vereceği her zammı, ek hakları gram gram ölçen devlet aklı nasıl oluyor da 2018 öncesi 1 asgari ücret alan kişilere şimdi 4 asgari ücret ödüyor ve türlü türlü ek ödemeler veriyor?

Memurun zammı, emeklinin asgari ücretin altında kalan maaşı, altındaki çalışanlardan az maaş kazanan uzmanı - yöneticisi adeta kan ağlarken ve sebep olarak dünyanın, ülkenin kötü giden ekonomisi gosterilirken neden bir tarafa kamyon kamyon para dağıtılıyor?

Memura verilen maaş devlet hazinesinden ödeniyor da taşerondan kadroya geçen vasıfsız işçiye maaş başka bir yerden mi ödeniyor?


ayberk33
Daire Başkanı
06 Nisan 2026 20:01

Hadi onu geçtim bu olaydan sonra iş performansları da düştü, eskiden verimli çalışırken şimdi köşe kampaca oynuyorlar


nerdenbileceksin
Aday Memur
06 Nisan 2026 20:09

Arkasında siyasi mühendislik var.

Memurun sayısı 4.2milyon yarısı memursenden.

Hesaplamaya işçi faktörünü sokuyorlar.

Memursen ve işçiyle oyların yarısından fazlası alırız diye düşünüyorlardi. Ama bu ortamı hesaplayamadilar


fakir.adam
Şube Müdürü
06 Nisan 2026 20:44

cevabını bildiğiniz sorular sormayınız.


Hırbow
Aday Memur
06 Nisan 2026 22:58
seçimi bekliyoruz, son iktidarları..
Toplam 4 mesaj

Sözlük

