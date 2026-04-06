Devlet 1 Asgari Ücrete Çalıştırdığı Taşeron İşçiyi Neden 4 Asgari Ücrete Çalıştırmayı Seçti?

2018 yılındaki garabet karar ile birlikte kamu kurumlarında taşeron firma personeli olarak çalışan kişiler sınavsız, puansız, tek kalemle devlet kadrosuna geçiş yaptı. Hem de yardımcı hizmet sunarken Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en yağlı, en ballı, en kallavi kadrosu olan sürekli işçi kadrosuna geçirildiler.

Gelgelelim benim beynim alev alıp yanıyor ve ben hiçbir şey anlamıyorum. Dünya kadar emek verip üniversitesinden sertifikasına, kpss'sinden mülakatına binbir aşamayı geçerek devlet memuriyeti hakkı 657'ye tabi en alttan en üst düzey memuruna kadar vereceği her zammı, ek hakları gram gram ölçen devlet aklı nasıl oluyor da 2018 öncesi 1 asgari ücret alan kişilere şimdi 4 asgari ücret ödüyor ve türlü türlü ek ödemeler veriyor?

Memurun zammı, emeklinin asgari ücretin altında kalan maaşı, altındaki çalışanlardan az maaş kazanan uzmanı - yöneticisi adeta kan ağlarken ve sebep olarak dünyanın, ülkenin kötü giden ekonomisi gosterilirken neden bir tarafa kamyon kamyon para dağıtılıyor?

Memura verilen maaş devlet hazinesinden ödeniyor da taşerondan kadroya geçen vasıfsız işçiye maaş başka bir yerden mi ödeniyor?