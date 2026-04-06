12.36 çalışma sistemine geçilir mi


06 Nisan 2026 19:19
Gltsrylı1905
Aday Memur
06 Nisan 2026 19:20
Haber kanalları , sosyal medya kullananlar vs tutturmuş 12.36 çalışma sistemine geçilecek diye . Kardeşim 12.36 mı olur 8.24 mü olur bilmem ama , diğer memurlar nasıl haftada 40 saat çalışıyor , fazla çalışanda ücretini alıyor , Polise de aynı güvence verilmeli , örneğin mayıs ayında muhtemelen bayram tatili birleştirilecek , 1 Mayıs resmi tatil , 19 Mayıs resmi tatil ve memurlar 112 saat çalışacak , Polis 12-36 çalışsa ve hiç ek görev yazılmasa bile 180 saat çalışacak, kimse bunun hesabını yapmıyor , örnek sağlık personeli bayramlarda çalıştığında nöbet parası normalden fazla oluyor ( bu yazdığımı sağlıkçı arkadaşlar okuyup öyle değil diyebilirler , eşim sağlıkçı yazıyı yazarken tekrar sordum ) hadi 12.36 yı kanunlaştırdılar , her görev çıkışı ek görev yazılmayacağını kim garanti eder , haftalık 40 saat çalışır , fazla çalıştığındada ücretini alır şeklinde bir garanti olmadan bu söylenenlerin hiç bir değeri yok bence , şayet fazla çalıştığı ücreti verilir şeklinde kanunla garanti altına alınsın , zaten Polislerin cebine fazla para girmesin, fazla para alıpta bir eksikliklerini gidermesinler veya güzel bir tatil yapmasınlar vs diye ne fazla çalıştırırlar ne ek görev yazarlar,

Anderson1
Şube Müdürü
06 Nisan 2026 19:31

Bilemedin 1 ay bilemedin 6 ay arası gaz alma stratejisi


Ferhatjop
Aday Memur
06 Nisan 2026 19:33

8-24 5+2 sistemi candır gerisi heycandır. Gece de 8 saatten fazlası haramdır.


muratkara35
Aday Memur
06 Nisan 2026 19:53
bekçiler polis merkezi amirliği kursuna alınmış deniyor varmı bilgisi olan,gelişmeden haberleri olan 12/36 ile ilgli

Fahrettin şahin
Aday Memur
06 Nisan 2026 23:28
Bende bekçiyim şuan öyle bişe yok.8 yıllık bekçiyim hep karakolda çalıştık mukayitlik hariç bütün işleri yapıyoruz zaten.
