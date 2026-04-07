Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

SAATLİK KÖLE


07 Nisan 2026 09:54
Bir grup personeli aylık 240 saat çalışıyor . Ek görevke birlikte ortalama 300 saat çalışıyor . Ortalama polis maaşı 81.000 TL civarı . Saatlik ücret 271 TL . EN Düşük memur maaşı 59.000 TL civarı , aylık 180 saat çalısıyorlar . Saatlik ücretleri 327 TL yapıyor . Polis = devletin üniformalı kölesi . Gelir şimdi biz anonsa gidecek benzini bulamıyorduk yeğenimci dayılar .


Alpayderler
Memur
07 Nisan 2026 10:33
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor https://www.memurlar.net/haber/1163982/

olricov
Aday Memur
07 Nisan 2026 10:33

Ortalama pols ömrün 55.9

