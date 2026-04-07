Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Başkanın Açıklamaları


07 Nisan 2026 10:23
Ali YALÇIN'ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz ?

https://t24.com.tr/gundem/ali-yalcinin-narkoz-sozleri-tartisma-yaratti-memur-sen-sahip-cikti-diger-sendikalardan-tepki-geldi,1311130

Video linki olarak;

https://www.youtube.com/watch?v=V059BAn6KHI


AleksandırDelPiero
Aday Memur
07 Nisan 2026 10:27
Başkan mı? Sizi esefle kınıyorum.

Karizmaunl
Müsteşar Yardımcısı
07 Nisan 2026 10:59

Ali Yalçın?ın bu açıklamaları bence ciddi şekilde eleştirilmeyi hak ediyor. Çünkü bir sendika başkanının birinci görevi memurun geçim derdini, maaş kaybını, vergi yükünü, kira baskısını, tayin problemlerini, özlük haklarını ve çalışma şartlarını gündemde tutmaktır. Bugün memurun yaşadığı gerçek sorunlar ortadayken, çıkıp toplumun bir kesimini rahatsız edecek siyasi ve ideolojik ifadeler kullanmak sendikacılığa da fayda sağlamaz, memura da bir katkı sunmaz. Böyle sözler memurun maaşına zam olarak dönmez, alım gücünü artırmaz, çalışma barışını güçlendirmez. Sadece gereksiz bir tartışma çıkarır ve sendikanın memurun gerçek meselelerinden uzaklaştığı düşüncesini kuvvetlendirir.

Benim asıl rahatsız olduğum nokta da tam burasıdır. Memur artık geçinemiyor. Maaş daha ele geçmeden eriyor. Kira, gıda, ulaşım, fatura, çocuk masrafı derken insanlar ay sonunu zor getiriyor. Böyle bir ortamda sendika başkanından beklenen şey tarihi ve siyasi benzetmeler yapmak değil, memurun yaşadığı bu ekonomik sıkışmayı güçlü şekilde dile getirmektir. Ama ne yazık ki Ali Yalçın?ın açıklamalarına bakınca, memurun cebinden çok siyasi söylemin öne çıktığı görülüyor. Bu da doğal olarak tepki çekiyor. Çünkü memur sendikayı ideolojik çıkışlar dinlemek için değil, hakkını arasın diye takip eder.

Memur Sen açısından da bu tablo yeni bir eleştiriyi büyütüyor. Uzun zamandır birçok kişi bu sendikanın memurun sorunlarını yeterince sert ve bağımsız şekilde savunamadığını, iktidara yakın bir dil kullandığını söylüyor. Bu tarz açıklamalar da o algıyı iyice besliyor. Yani mesele sadece bir cümle değil. Bu açıklama, sendikanın nerede durduğuna ilişkin daha büyük bir rahatsızlığın dışa vurumu gibi duruyor. Memur geçim derdindeyken, sendika yönetiminin başka başlıklarda konuşması üyede güven oluşturmaz. Tam tersine, sendika kimin derdini taşıyor sorusunu daha da büyütür.

Ben gelen tepkileri haksız bulmuyorum. Sendika başkanı memuru temsil ediyorsa önce memurun ekmeğini, maaşını, refahını, çalışma huzurunu savunmalıdır. Siyasi tartışmaların merkezine giren, toplumu gerecek sözler memura fayda değil zarar getirir. Memurun bugün ihtiyacı olan şey hamaset değil, güçlü temsil, net duruş ve somut kazanımdır. Ali Yalçın ve Memur Sen de artık memurun gerçek gündemine dönmelidir.


insaatmuhendsi
Memur
07 Nisan 2026 13:00

Başkan? Neyin başkanı?

