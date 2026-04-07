Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

07 Nisan 2026 13:54
PEK (Prime Esas Kazanç) Düşük Gösterilmesi

Hepinizinde gördüğü üzere maaşlar 70 -80 bin civarı iken e devletten görülen PEK 38 bin olarak SGK Primlerimiz yatırılıyor. SĞK emekli aylığını Aylık Bağlama oranı üzerinden hesaplanıyor ve meslekteki her yılınıza %2 yansıyor, ama bu miktar maaşımızın değil bu PEK değeri üzerinden. Basit bir hesap ile 25 yılını veren birisi 38 bini yüzde 50 si olan 19 bin tl emekli maaşı alıcak şuan ki tabloda. yani asgari ücretin çok çok altında. Bu çok vahim durum olduğu kanatindeyim. Maaşımız ne ise PEK değeri o gösterilmeli düşüncesindeyim. Konu hakkında Sizin düşünceniz nedir, Saygılar


hagiyatmaz
Şube Müdürü
07 Nisan 2026 14:24

o da bir şey mi yıllarca asgari ücretin altında hesaplayıp pek farkı şeklinde ödediler ne kadar yasal bilmiyorum, çıkıp 1 sendika ağzını açmıyor.

ek ödeme ve ilave ödeme altında yapılan ödemeler taban aylığa eklenmesi lazım bu da emekli ikramiyeleri ve maaşlarını etkileyeceği için bulaşmıyorlar. 2008 sonrası memurlar mağdur olup eyt gibi birleşince kabaca 25-30 yıl sonra hak aramaya başlarız.

2008 öncesi girişliler sendikalardan tasfiye edilmelidir ki sıra bize gelsin yoksa daha çok masallar dinlersiniz yok 20 sene önce yok 30 sene önce diye uyuturlar. israil-filistin-cuma namazı-ramazan- baş örtüsü gündemleri ile devam.

Memur demek yük demek, memur demek gereksiz adam demek, zihniyeti ile olmaz.

Çok Yazılan Konular

Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?Devlet 1 Asgari Ücrete Çalıştırdığı Taşeron İşçiyi Neden 4 Asgari Ücrete Çalıştırmayı Seçti?Her ay onlarca enflasyon başlığı açılmasın3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunMemurun Suçu Okumak Mı? Taşerondan Geçenler 140.000 TL Ödeme Aldı!VHKİ Kadrosuna Geçişte SertifikaHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O Program2026 Yılı SGK Banka PromosyonlarıTemmuz Zammı Herkes Abartıyor Max Yüzde 10 Zam Gelecek2026 Mart Ayı Maaşlarımızı Yazalım

Sözlük

Son Haberler

İstinaf bozmuştu: Eşini öldüren kadının cezası değişmediÜnlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim adliyeye sevk edildiTürkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibritAnkara Büyükşehir personeline 78 Bin TL promosyonBakan Çiftçi'den polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?