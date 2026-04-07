8 yılda bir disipline bağlı kademe ilerlemesi yok mu(asistan doktor)

2017 kasım da devlet hastanesinde başladım, 1 yıl sonra asistan olarak başladım, 2024 yılında uzman olarak başladım. 8 yılım dolmasına rağmen kademe ilerlemesi verilmemiş disiplin cezası almama rağmen. sebep olarak ise üniversitede asistan olarak çalıştığım dönemi sayamayacakları söylediler. asistanlık süremiz gerçekten sayılmıyor mu?

