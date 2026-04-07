Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

8 Yılda Bir Disipline Bağlı Kademe İlerlemesi Yok Mu(Asistan Doktor)


2017 kasım da devlet hastanesinde başladım, 1 yıl sonra asistan olarak başladım, 2024 yılında uzman olarak başladım. 8 yılım dolmasına rağmen kademe ilerlemesi verilmemiş disiplin cezası almama rağmen. sebep olarak ise üniversitede asistan olarak çalıştığım dönemi sayamayacakları söylediler. asistanlık süremiz gerçekten sayılmıyor mu?


Karizmaunl
Müsteşar Yardımcısı
07 Nisan 2026 15:09

Üniversitede asistanlıkta geçen süre hiç sayılmaz demek bence fazla kestirme bir yaklaşım. Burada önemli olan o dönemin hangi statüde geçtiğidir. Devlet üniversitesinde araştırma görevlisi ya da tıpta uzmanlık kapsamında kamu personeli olarak geçen hizmet, sırf üniversitede geçti diye yok sayılamaz. 8 yıla bir kademe uygulamasında asıl bakılması gereken şey, bu sürenin kamu hizmeti niteliğinde olup olmadığı ve o süre içinde disiplin cezası bulunup bulunmadığıdır.

Yani kurumun üniversitedeki asistanlık süresi sayılmaz şeklindeki genel cevabı çok sağlam durmuyor. Devlet üniversitesinde geçen asistanlık süresinin neden hesaba katılmadığını açık mevzuat dayanağıyla açıklamaları gerekir. Eğer o dönem resmi kamu hizmeti olarak geçtiyse, 8 yıllık hesabın içine dahil edilmesi gerektiği ileri sürülebilir.

Bu durumda personel biriminden sözlü cevapla yetinmeyin. Yazılı olarak başvurup üniversitede asistanlıkta geçen sürenin 657 sayılı Kanunun 64. maddesindeki son 8 yıl hesabına neden dahil edilmediğinin mevzuat dayanağıyla bildirilmesini isteyin. Yazılı cevaba göre de itiraz ya da dava yolu netleşir.

Toplam 1 mesaj

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi

