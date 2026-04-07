8 Yılda Bir Disipline Bağlı Kademe İlerlemesi Yok Mu(Asistan Doktor)

Üniversitede asistanlıkta geçen süre hiç sayılmaz demek bence fazla kestirme bir yaklaşım. Burada önemli olan o dönemin hangi statüde geçtiğidir. Devlet üniversitesinde araştırma görevlisi ya da tıpta uzmanlık kapsamında kamu personeli olarak geçen hizmet, sırf üniversitede geçti diye yok sayılamaz. 8 yıla bir kademe uygulamasında asıl bakılması gereken şey, bu sürenin kamu hizmeti niteliğinde olup olmadığı ve o süre içinde disiplin cezası bulunup bulunmadığıdır.

Yani kurumun üniversitedeki asistanlık süresi sayılmaz şeklindeki genel cevabı çok sağlam durmuyor. Devlet üniversitesinde geçen asistanlık süresinin neden hesaba katılmadığını açık mevzuat dayanağıyla açıklamaları gerekir. Eğer o dönem resmi kamu hizmeti olarak geçtiyse, 8 yıllık hesabın içine dahil edilmesi gerektiği ileri sürülebilir.

Bu durumda personel biriminden sözlü cevapla yetinmeyin. Yazılı olarak başvurup üniversitede asistanlıkta geçen sürenin 657 sayılı Kanunun 64. maddesindeki son 8 yıl hesabına neden dahil edilmediğinin mevzuat dayanağıyla bildirilmesini isteyin. Yazılı cevaba göre de itiraz ya da dava yolu netleşir.