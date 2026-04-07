İsrail başkonsolosluğuna saldırı


07 Nisan 2026 19:37
Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren ve öldürülen terörist Yunus Emre S.'nin, 2018'de Adana'daki bir cinayet davasından yargılandığı ve adli kontrolle de serbest kaldığı ortaya çıktı.

İstanbul bugün hareketli saatler geçirdi.

İstanbul'da bugün 3 silahlı terörist, İsrail Başkonsolosluğuna silahlı saldırıda bulundu.

Saldırganlardan birisi ölü, ikisi de yaralı olarak ele geçirildi.

2 polisimizin yaralandığı olaya ilişkin ise yeni detaylar gündeme geldi.

Saldırganlardan Yunus Emre S.'nin, Adana'da adının cinayete karıştığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. 1 kişinin ölü, 2 kişinin uzun namlulu silahlarla yaralı olarak ele geçirildiği olayda, 2 polis ise yaralandı.

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen saldırıyı lanetlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün her türlüsüyle mücadelenin devam edeceğini belirterek "Provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

abd irana süre verdi. bugün akşam süre doluyor. rejim değişecek. abd kara ordusu gönderdi.

Panama'daki Amerika Köprüsü'nün altında park halinde bulunan yakıt kamyonunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında en az bir kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

