40 saat üzeri mesaiye ücret !!!

07 Nisan 2026 20:26
40 saat üzeri mesaiye ücret verilecek az çalışanla çok çalışan arasında adalet bir nevze sağlanmış olacak büroda 40 saat çalışan ile sokakta 240 saat geceli gündüzlü çalışan arasında fark olacak. Hakeden hakkettiği kadar alacak. Sizler ne düşünüyorsunuz


Gökalp yıldız
Şef
07 Nisan 2026 20:38

O zaman bir bürocu olarak, haftasonu maç miting, yok bakan geldi yılbaşı tedbiri, bayram tedbiri, basın açıklaması, PTT lig, amatör lig, voleybol hentbol maçı... görevlerinden kurtuluruz. Gidersekte parasını verirler. Şahsen 75 versinler maaş, ama görev olmasın, ben razıyım. Veya para olunca işin içinde, 20 kişilik göreve 100 kişi yazmazlar. İnşallah olur


Android60
Genel Müdür
07 Nisan 2026 20:40

Ne adaleti ya adalet var ise ilk başta zam verip sonra mesai ücreti uygulasınlar. Böle adaletli olduğunu sanan arkadaşlar boş yapıyor mesai arkadsşınzla yok bürocu yok sokakta diye yarıştıracagınıza diğer memurlarla yarıştırın diğer memurlar hem zammı aldı hem de sınırsıx mesai alıyor bide sana kota koymuşlar 17 bin üstü alamazsın diye


bmircmir
Şube Müdürü
07 Nisan 2026 20:40
Kardeşim sen bu mesleğe girerken bürocu olarak mı sözleşme imzaladın?
Android60
Genel Müdür
07 Nisan 2026 20:44

Ayrıca normal 12-36 ya geçince normal memurdan ayda 9 saat fazla çalışmış olacaksın ek görev olmaz ise 9 saatlik ücreti alacaksın sadece ilçelerde ek görev olmadığı için oradaki adam ek mesai alamayacak böle çıkacak bir ek mesai sisteminin kimseye faydası yok boş beleş ucube bir sistem.


Gökalp yıldız
Şef
07 Nisan 2026 21:01

Bayrampaşa çevikte de çalıştım, trafik ekiplerde de yıllarca çalıştım. Şimdi bürocuyuz. Hiç mahsuru yok. Ekibin pisliğinide, büronun stresinide çok iyi biliyorum

Ispatu61
Aday Memur
07 Nisan 2026 21:06
cok ince dusunulmus bir calisma.12/36 calisma sistemi getirilip mesaiyi asagiya cekmek ve ek.mesai ucreti hakadene en fazla 17 bin verilecek oda tavan ucret olacak.herkesin maaslarini artirmak daha kulfetli olacagindan bu yola gidildigi goruluyor.

sdtmtl
Memur
07 Nisan 2026 21:10
Adamlar şark kurnazlığı yapıyor ama bunu bile anlayacak zeka seviyesine sahip olmayanlar Bürocu diye yırtınıyor cidden bu zeka seviyesine her şey müstehak ben verilmeyeceğine eminimde olmayan şeye bile bu halde olanlara yazık cidden

Riomen
Memur
07 Nisan 2026 21:23

İşine bak kardeş , git nöbetini tut, telefonla oynama nöbette

sdtmtl
Memur
07 Nisan 2026 21:25
Sana ekmik atan mı oldu? Kendni napıyosun herkesi nöbet tutan başka bir halta yaramayan birisin anlaşılan
kripto1982
Daire Başkanı
07 Nisan 2026 21:32

Aynen öyle devrem, polis haftası dolayısıyla haber sitelerinde boy boy haberler, herkes zannediyor polise zam iyileştirme yapıldı, kardeşim samimi olsalardı şuan meclisten yasal düzenleme sevk edilir ve yasalasrdı, bu gaz alma, kardeşim saglıkcıya öğretmene vb. değişik meslek mensuplarına değişik şekilde meslek özelinde zam verildi ve polisi maaş ve özlük hakları olarak çok önüne geçti, yapacaklarsa meslek özellikle en az 30 bin zam verilmeldr, daha sonra medyayaya yansıyan düzenlemeler hayata geçirilmelidir, arkadaşlar ben grubta çakma 36 olarak çalışıyorum, büroda calısanda polis grubtadaki , kesinlikle gece calısan personele pozitif ayrımcılık (gece tazminatı, daha fazla izinvb.) yaplmaldr, bugün geceden cktm gece çok yoğundu, gün boyunca uydum daha yeni kendime geliyorum, yarın geceye git vardiyada calısmak çok zor onun için adalet saglanmaldr

sdtmtl
Memur
07 Nisan 2026 21:34
Aynen tam olarak böyle iyi niyetli olsalar seyyanen zam verip 160 saat üzerine saat başı mesai verir ama bunu bile dirsk edemeyip adam daha Bürocu benden az alacak diye ona seviniyor ne desek eksik kalır bunlara
Astronot222
Aday Memur
07 Nisan 2026 21:40

Bürocular bunu beğenmedi :)

İnsan neden başlığa dislike atar ki ? sokakta perişan olan meslektaşları hakettiği parayı alacağı için mi ? Yoksa zaten keyifleri yerinde olan bürocu arkadaşların beklediği havadan zam beklentisi gerçekleşmediği için mi ? Daha biz birbirimizin halinden anlamıyoruz herkes birbirine girmiş hiçbir bürocuda demiyor ki sokaktaki arkadaşlar daha fazla saat yapıyor daha riskli çalışıyor alsınlar mesai ücreti diye. Yazık bize.


Astronot222
Aday Memur
07 Nisan 2026 21:43

Bürocu benden az alıyor diye sevinen yok o senin hüsnü kuruntun sen neden fazla saat yapan sokakta gece gündüz yıpranan meslektaşım hakettiği fazla mesiyi alıyor diye mutlu olmuyorsun. Cevap vereyim çünkü sen bir bürocusun :)

sdtmtl
Memur
07 Nisan 2026 21:45
Birader ben Bürocu değilim birincisi ve sen kafası bu kadar. Çalışan bir adamsın belli küçük insanlar küçük şeylerle uğraşır onun örneğisin cidden
Astronot222
Aday Memur
07 Nisan 2026 22:04

Bana göre de senin kafan az çalışıyor hem de art niyetli ve hep kendine yontan birisin birader hadi bakalım kim haklı. Fazla çalışana hakkını verilmesini istemenin nesi kötü. Bunun aksini düşünüyosan sen kötü birisindir.

sdtmtl
Memur
07 Nisan 2026 22:06
Ya bak daha verilmemiş sen tutmuşsun Bürocu derdine düşmüşsün daha hakkını alamamışsın olmayan şeyi bile ilk aklına gelen başkalarından fazla almak demekki sen içi kötü bir insansın aynı zamanda kapasiten düşük önce hakkını al versnelr de sonra brüocu derdine düş sen ve snein gibiler yüzünden bu teşkilat düzelmez işte o yüzden polisi adam yerine koymazlar böyle vizyonsuz insanlara hangi gözle bakldgnı anlamak çok zor değil
Riomen
Memur
07 Nisan 2026 22:13

Nöbet tutmak bir işe yaramamak mı ? Daha bugün nöbet tutan meslektaşlarımızı seyrettik, başarılı şekilde.

Gerçekten telefonu bırak elinden

sdtmtl
Memur
07 Nisan 2026 22:15
Sen onu aşağılamak için kullanıyorsun olmayan aklınla o sana cvp beynın fazla çalşmadgndan nöbet tut diyosun ya sen ve snein gibilerin zihniyeti bozuk işte o yüzden yagmurlu havada su vermiyorlar vizyonsuz bunlar dye telefonu bırakayım ben dikkat et oturma bıraktıgım yere
einsatz79
Aday Memur
07 Nisan 2026 22:17

Hafta içi ek görev yoksa hafta sonu maç görevine bir zahmet bürocu gitsin oh valla vardiya calis


spartalı77
Daire Başkanı
07 Nisan 2026 22:17
bürocu olarak 160 saat çalışıyorsan mesai ücretini neye istinaden talep ediyorsun. Gittiğin ek görevin ücretini tabiki talep edeceksin.
