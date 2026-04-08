Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Her okula rehberlik öğretmeni

08 Nisan 2026 00:18
Her okula rehberlik öğretmeni

Arkadaşlar norm düzenlememiz sayın bakanımız tarafından ilgiyle takip edilmekte ve haber geldi gelecek. bilmeyenler için söylüyorum mesela ortaokulda 150 öğrenciye 1 rehberlik öğretmeni düşerken 149 öğrenci de norm fazlası oluyorduk, artık bu sorun ortadan kalkacak inşallah, sayın bakanımız bizzat ilgileniyor.


Muhammet.34
Aday Memur
08 Nisan 2026 10:55

Şu devirde okullardaki en büyük eksikliklerden, hızlı bir şekilde çıksın inşallah


Soner Eraslan
Şef
08 Nisan 2026 12:07
inşallah hocam
Soner Eraslan
Şef
08 Nisan 2026 14:17
köy okullarının o kadar çok ihtiyacı varki buna

muhalif çocuk
Şef
08 Nisan 2026 15:05

İş bitirici bir muhtar, Pdr ve birçok eğitimcinin çözemediği sorunları çözer :)


hiiammia
Şef
08 Nisan 2026 16:21

En büyük sorunlardan biri çözülecek haydi bakalım!


Soner Eraslan
Şef
08 Nisan 2026 17:15
evet hocam o kadar iş bilmez yöneticiler ve öğretmenler var ki yanlış yönlendirme ile çocuğun hayatı etkileniyor

berkaydal
Genel Müdür
08 Nisan 2026 18:44

Ebs sayesinde olacak :))))) bugün twit atmışlar konuyla alakalı. :)


atahoca
Müsteşar
08 Nisan 2026 18:48

Haydi, yine iyisiniz.

Sizin köy okuluna belki Soner Hoca yada silivripdr tayin ister.

berkaydal
Genel Müdür
08 Nisan 2026 18:56

Buradaki pdrciler sorunlu bence. Soner de alınabilir üzerine. Gelecekse de gelmesin. Benim birebir çalıştıklarımdan memnunum. :) buradakiler. I-ıh.

atahoca
Müsteşar
08 Nisan 2026 19:01

Nihayet PDR'cilerden bazıları hakkında övücü bir sözünüzü duyduk.

Ben de yazıyorum. Çalıştıklarım arasında çok iyileri vardı. Bunlar idare ve öğretmenin yükünü azaltıyor ama çalıştığım sıkıntılı olanlar da vardı. Onlar PDR mezunu değildir, diyorlar. Her meslek grubunda bu tip insanların olabileceğini kabul etmiyorlar. Öğretmenlerde görebildiğim kadarıyla yüzde olarak sıkıntılı kişi sayısı birçok mesleğe göre azdır.

Soner Eraslan
Şef
08 Nisan 2026 19:20
arkadaşlar ben gerçekten işimde iyiyim ;) her hafta en az 1 kademe boyu derse girerim breysel görüşmeler ve hatta aileyi okula davet etmeye özen gösteririm

berkaydal
Genel Müdür
08 Nisan 2026 20:03

Benim pdrcilerle alakalı kötü bir lafım yok hocam. Buradaki pdrciler sıkıntılı. Yoksa benim rehberlik servisi ile bir sorunum yok. Yazdıklarım genel anlamda buradakilerin saçma sapan ifadeleri içindir. Mesela pdrciler çalışmıyor gibi bir şey demedim ben. Ama adam diyor ki hayır kıskanıyorsunuz. Saçma sapan bir cevap. Birisi rehberlik şöyle böyle demiş soner diyor ki bunlar din simsarı tacizleri bildiriyoruz diye. Sonere ya saçma bu olur mu öyle şey diyorum karşı karşıya geliyoruz. Öbür bir tane kıt var. Ya diyorum böyle olmaz mı, nasıl olacak. Sen bir şey bilmiyorsun konuşuyorsun diyor. Ula zaten bilmediğim için soruyorum ya diyorum. Yok kıt.

Bir ara idareci branşçılara bulaşmıştım bak kesildiler. Saçma sapan kıyaslar yapıyorlardı. Bak orada da sen idareci olamamışsın ondan kuyruk acın var diyen oldu. Sen sınıf müdür yardımcısı olduğun için diyen oldu. Genel olarak kafalarında bir düşman var. Yazılana değil ona saldırıyorlar.

atahoca
Müsteşar
08 Nisan 2026 20:20

Forumda genel problem o.

İnsanlar sorunun kaynağı ile ilgili eleştiri yapmıyor. Kendileri ile aynı şeylere maruz kalıp da yetkisi olmayanlar hakkında eleştiri yapıyor.

Ve sahada olanların sesine değil kendi yumuşak koltuklarındakinin sesine dikkat edenler batmaya mahkumdur.

Muhammet.34
Aday Memur
09 Nisan 2026 01:55

Her okulda olmaması büyük eksiklik. Çocukların ihtiyacı var.


Soner Eraslan
Şef
09 Nisan 2026 07:18
ata hocam bu başınan beri hep derim (seninle aynı konuda denk geldiğimizde). Sorun alan dışı sırf rahat olmak için zamanında rehberlik alanına atananlardan, ha bizim alan mezunlarından yok mu var onları da asla inkar etmiyorum, alan değişikliğine ses çıkartırken hiçbir branş yanımızda değildi.
Soner Eraslan
Şef
09 Nisan 2026 11:59
ayrıca her okula 1 rehberlik öğretmeni anaokullarında daha faydalı olacaktır

Kadrolu19
Aday Memur
09 Nisan 2026 13:49

Ben doğuda ve batıda çalıştığım rehberlik öğretmenlerinde çok fark görüyorum


Soner Eraslan
Şef
09 Nisan 2026 15:22
ne gibi hocam ?
berkaydal
Genel Müdür
09 Nisan 2026 18:15

Sadece öğrencilere değil öğretmenlere de ayrı bir tane vermek lazım.

graywolf13
Şef
09 Nisan 2026 18:38
alan değişikliği ile alakası yok. ona yakın rehberlikçiyle çalıştım, hepsi pdr okumuştu ve henüz vazifesini yapanına denk gelmedim. ve hepsi 35 yaş altı, kpss görmüş, hukuk tutturup da gitmediğini iddia eden tiplerdi. inandırıcılığı olmayan şu alan değişikliği argümanını sürekli tekrarlamaktan vazgeç. her şey ortada!
