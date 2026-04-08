arkadaşlar bilindiği üzere 40 saat üzeri çalışmaya üst limiti 17000 tl placak şekilde ücret ödenmesi planlanıyor. söyle bir durum var eğer kanunda 17000 tl geçerse bu sabit kalacak ve bir daha değiştirmek zor olacak. birkaç yıl içinde enflasyon ile eriyecek ve biz yine fazladan bedavaya çalışacağız. 17000 tl nin enflasyon farkı dikkate alınarak her yıl güncellenmesi hususunda baskı yapılmalı.

