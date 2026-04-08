Çocuklarda zorbalık


08 Nisan 2026 10:36
Maalesef okullarda zorbalık yaygın bir biçimde sınıfta gerekli müdahaleyi yapmaya çalışıyoruz, pdr servisi defalarca anlattı velilere kaç kez seminer yaptı, çocuklarla tek tek görüştü biraz ilerleme sağladık ama bazı çocuklarda sıkıntı devam ediyor. İdareler gerçekten durumu idare ediyor lafta. Pdr servisi davranış bozukluğu için yönlendirelim diyor bu sefer de veli ilgilenmiyor, veliye kalsa çocuktur deyip geçiyor.


atahoca
Müsteşar
08 Nisan 2026 10:56

Aile vb. herşey yapıldı madem: Disiplin yönetmeliğini iyice ezber edip orada belirtilen aşamaları ve gerekli her belgeyi hazırlayıp, kurulun işini tam yapmasını sağlayınız. Verilen kararın arkasında durunuz.

Öğrenim kademesi düştükçe ceza vermek zorlaşıyor ama bunlar yapılınca etki artar.


Muhammet.34
08 Nisan 2026 11:02

Hocam ilkokulda disipline dair bir şey uygulanmıyor ki, not da yok zaten. Disiplin kurulu da yok.

atahoca
Müsteşar
08 Nisan 2026 11:07

"Öğrenim kademesi düştükçe ceza vermek zorlaşıyor" yazdım.

Sizde "Davranış Değerlendirme Kurulu" vardı, galiba. İlkokullardaki uygulamaları bilmiyorum. Şu anda incelersem ciddi vaktimi alır.

Rehberlik Servisi'nin yönlendirmesi konusunda bir yaptırım ya da direkt üst kuruma havale etme şansı yok mu?

Muhammet.34
08 Nisan 2026 11:34

Hocam o kurul maalesef çok aktif değil. Aslında pdrnin yaptırımı var ama idarenin de adamın yanında olması lazım.

Çok Yazılan Konular

Müdür sınıfa girdiMeb akademi değerlendirme sonuçlarıRehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Zorunlu derse girme 15 olmalıdır...Alan değişikliği diplomada yazan yan Alan olmaz mı?Öğretmen maaşının 65 bin tlde kalması...Alan değişikliği takvimi açıklandı.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Çocuklarda zorbalıkPardus, okullardaki akıllı tahtaları kullanılamaz hale getirdi

Son Haberler

Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettikDışişleri'nden 'geçici ateşkes' açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruzİmamoğlu Suç Örgütü davasında 18. duruşmaBeşiktaş'ta terör saldırısıyla ilgili 'alaycı ifade' soruşturmasıMotorine 15 TL'ye yaklaşan indirim geliyor

Editörün Seçimi

Nisan Ayı Enflasyon Tahmini / BeklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?